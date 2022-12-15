Бензема не стоит наглеть. Ему нечего примазываться к успеху сборной Франции на ЧМ

Карим бросил сборную Франции ещё на старте турнира в Катаре, но может приехать на финальный матч с Аргентиной.

Форвард сборной Франции Карим Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 с Аргентиной. По данным Mundo Deportivo, «Реал» разрешил футболисту отправиться в Катар, если он этого захочет. Решение зависит от самого Бензема, мадридский клуб не будет ему препятствовать.

Если Франция победит Аргентину, у Карима будет возможность получить золотую медаль чемпиона мира вместе с остальными игроками команды. Вызывают вопросы её заслуженность и вообще поведение форварда в отношении национальной команды.

Бензема уехал из расположения сборной на старте ЧМ, хотя врачи давали оптимистичные прогнозы

Бензема получил травму бедра за несколько дней до старта ЧМ-2022, из-за чего не провёл ни одного матча в Катаре. Врачи улучшили изначальные прогнозы о том, что Карим выбыл до конца турнира. Сказали, что он может вернуться по ходу плей-офф. Тем не менее форвард покинул расположение сборной Франции ещё на старте группового этапа и отправился отдыхать на остров Реюньон в Индийском океане.

В начале декабря Бензема вернулся на базу «Реала», где готовится к продолжению клубного сезона. Карим восстановился от травмы и готов выходить на поле. Главная интрига заключается в точной дате выздоровления Карима. Mundo Deportivo утверждает, что форвард полноценно вернулся в строй буквально перед полуфиналом Франция – Марокко (1:0). Однако в As несколько дней назад заявили, что Бензема без каких-либо ограничений тренируется на базе «Реала» с прошлой субботы (10 декабря). В тот же день об этом сообщил официальный сайт клуба, опубликовав фото Карима в окружении остальных партнёров.

Карим Бензема тренируется в «Реале», когда сборная Франции играет на ЧМ Фото: realmadrid.com

Можно вспомнить и более старую информацию. По данным журналиста радиостанции Onda Madrid Карлоса Родригеса, в короткий отпуск на Реюньон Бензема вообще отправился в идеальном состоянии. Это было 29 ноября, в тот самый день, когда главный тренер сборной Франции Дидье Дешам окончательно исключил возможность возвращения действующего обладателя «Золотого мяча» в расположение команды.

Дешам не вызвал игрока на замену Бензема, поэтому форвард остаётся в заявке. Это большой знак уважения к 34-летнему Кариму, который в любом случае получит медали чемпионата мира. Хотя поведение форварда оснований для такой благосклонности не даёт.

Бензема примазывается к успеху Франции на ЧМ, совершенно этого не заслуживая

Бензема отсутствовал в информационной повестке с конца ноября до 10 декабря, когда «Реал» подтвердил его полное восстановление. 12 декабря Карим первый и единственный раз как-то отреагировал на выступление сборной Франции в Катаре.

«Давайте, ребята! Ещё две игры, мы почти у цели… Я с вами. Вперёд!» – написал форвард в соцсетях после победы команды Дешама над сборной Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2022.

С чего вдруг возобновился интерес к национальной команде? Карим всё-таки собирается приехать в Катар на финал? Дидье Дешам после победы над Марокко (и после публикации Mundo Deportivo) подогрел интригу, не став отвечать на вопрос об участии форварда в решающем матче с Аргентиной.

Дидье Дешам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя и без Бензема сборная вполне способна обойтись. Оливье Жиру отлично проявляет себя, заменив Карима в основе. Жиру является идеальным напарником для Килиана Мбаппе в атаке. Не факт, что таковым был бы Бензема. Дело не только в навыках и совместимости на футбольном поле. L’Équipe ещё в конце ноября сообщал, что после отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции стала лучше, остальные игроки почувствовали облегчение. Примечательно, что Дешам никак не комментировал данную информацию, чем заставил в значительной степени доверять ей.

Франция готова почтить Бензема, учитывая его статус как игрока в целом. Действующий обладатель «Золотого мяча», один из самых успешных игроков в новейшей истории французского и европейского футбола. Вот только со сборной у Карима дела не задались. Особенно это касается крупных международных турниров.

Как у Карима не ладилось в сборной

Бензема принимал участие в чемпионате Европы — 2008. Франция тогда заняла последнее место в группе, Карим не забил ни одного гола. На Евро-2012 французы с трудом вышли из группы со второго места, после чего сразу уступили Испании (0:2) в плей-офф. Опять же, Бензема мяч в ворота соперников не отправлял.

Карим пропустил ЧМ-2010 в ЮАР, поскольку главный тренер Раймон Доменек не включил его в заявку. Бензема играл только на одном чемпионате мира — в 2014 году в Бразилии. Он принял участие в пяти матчах (два гола, один из них с пенальти), прежде чем Франция проиграла Германии (0:1) в четвертьфинале.

Карим Бензема в сборной Франции на ЧМ-2014 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Через год состоялось знаменитое дело с шантажом Матье Вальбуэна, которое надолго исключило Карима из сборной. Поэтому его не было в команде, которая выиграла ЧМ-2018 в России. Тогда президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что дорога в сборную для Бензема закрыта навсегда. Но всё-таки в июне 2021 года форварда решили вернуть в национальную команду. С момента своего возвращения Бензема сыграл за Францию 16 матчей и забил 10 голов.

Ожидалось, что 34-летний нападающий проявит себя на ЧМ в Катаре, но помешала травма. При этом есть реальные основания сомневаться в добропорядочности Бензема. Что мешало ему оставаться в расположении национальной команды, учитывая прогнозы медиков о восстановлении во время плей-офф? Или остаться, чтобы поддержать команду морально? Вместо этого Карим устроил себе отпуск на Реюньоне, а затем вернулся в «Реал».

К слову, перед ЧМ Бензема тоже откровенно уклонялся от работы в клубе. С 19 октября он провёл лишь одну игру (2 ноября с «Селтиком» в Лиге чемпионов), ни разу не опровергая информацию о намеренном пропуске матчей.

Прошлый сезон выдался очень тяжёлым для возрастного нападающего. Бензема потратил много сил, чтобы помочь «Реалу» выиграть ЛЧ и получить «Золотой мяч». Проведение ЧМ в Катаре в непривычное время дало ему возможность для передышки. Правда, пришлось использовать не совсем корректные методы. Карим пренебрёг как интересами «Реала», так и сборной.

При этом Бензема не стоит примазыватьсяк успеху Франции на ЧМ, совершенно этого не заслуживая. Приезд на один лишь финальный матч с Аргентиной для получения медали наряду с остальными игроками может показаться болельщикам наглым поступком с его стороны. К чествованию Карима не было бы никаких вопросов, оставайся он всё время в Катаре в попытках восстановиться к плей-офф. Но если уж уехал из команды на старте турнира, то возвращаться ради потенциального момента высшего триумфа не нужно…