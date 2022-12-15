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Карим Бензема вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022 или нет, подробности, что говорят

Бензема не стоит наглеть. Ему нечего примазываться к успеху сборной Франции на ЧМ
Михаил Георгиев
Карим Бензема вернётся в сборную Франции
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Карим бросил сборную Франции ещё на старте турнира в Катаре, но может приехать на финальный матч с Аргентиной.

Форвард сборной Франции Карим Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 с Аргентиной. По данным Mundo Deportivo, «Реал» разрешил футболисту отправиться в Катар, если он этого захочет. Решение зависит от самого Бензема, мадридский клуб не будет ему препятствовать.

Если Франция победит Аргентину, у Карима будет возможность получить золотую медаль чемпиона мира вместе с остальными игроками команды. Вызывают вопросы её заслуженность и вообще поведение форварда в отношении национальной команды.

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Бензема уехал из расположения сборной на старте ЧМ, хотя врачи давали оптимистичные прогнозы

Бензема получил травму бедра за несколько дней до старта ЧМ-2022, из-за чего не провёл ни одного матча в Катаре. Врачи улучшили изначальные прогнозы о том, что Карим выбыл до конца турнира. Сказали, что он может вернуться по ходу плей-офф. Тем не менее форвард покинул расположение сборной Франции ещё на старте группового этапа и отправился отдыхать на остров Реюньон в Индийском океане.

В начале декабря Бензема вернулся на базу «Реала», где готовится к продолжению клубного сезона. Карим восстановился от травмы и готов выходить на поле. Главная интрига заключается в точной дате выздоровления Карима. Mundo Deportivo утверждает, что форвард полноценно вернулся в строй буквально перед полуфиналом Франция – Марокко (1:0). Однако в As несколько дней назад заявили, что Бензема без каких-либо ограничений тренируется на базе «Реала» с прошлой субботы (10 декабря). В тот же день об этом сообщил официальный сайт клуба, опубликовав фото Карима в окружении остальных партнёров.

Карим Бензема тренируется в «Реале», когда сборная Франции играет на ЧМ

Карим Бензема тренируется в «Реале», когда сборная Франции играет на ЧМ

Фото: realmadrid.com

Можно вспомнить и более старую информацию. По данным журналиста радиостанции Onda Madrid Карлоса Родригеса, в короткий отпуск на Реюньон Бензема вообще отправился в идеальном состоянии. Это было 29 ноября, в тот самый день, когда главный тренер сборной Франции Дидье Дешам окончательно исключил возможность возвращения действующего обладателя «Золотого мяча» в расположение команды.

Дешам не вызвал игрока на замену Бензема, поэтому форвард остаётся в заявке. Это большой знак уважения к 34-летнему Кариму, который в любом случае получит медали чемпионата мира. Хотя поведение форварда оснований для такой благосклонности не даёт.

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Бензема примазывается к успеху Франции на ЧМ, совершенно этого не заслуживая

Бензема отсутствовал в информационной повестке с конца ноября до 10 декабря, когда «Реал» подтвердил его полное восстановление. 12 декабря Карим первый и единственный раз как-то отреагировал на выступление сборной Франции в Катаре.

«Давайте, ребята! Ещё две игры, мы почти у цели… Я с вами. Вперёд!» – написал форвард в соцсетях после победы команды Дешама над сборной Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2022.

С чего вдруг возобновился интерес к национальной команде? Карим всё-таки собирается приехать в Катар на финал? Дидье Дешам после победы над Марокко (и после публикации Mundo Deportivo) подогрел интригу, не став отвечать на вопрос об участии форварда в решающем матче с Аргентиной.

Дидье Дешам

Дидье Дешам

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя и без Бензема сборная вполне способна обойтись. Оливье Жиру отлично проявляет себя, заменив Карима в основе. Жиру является идеальным напарником для Килиана Мбаппе в атаке. Не факт, что таковым был бы Бензема. Дело не только в навыках и совместимости на футбольном поле. L’Équipe ещё в конце ноября сообщал, что после отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции стала лучше, остальные игроки почувствовали облегчение. Примечательно, что Дешам никак не комментировал данную информацию, чем заставил в значительной степени доверять ей.

Франция готова почтить Бензема, учитывая его статус как игрока в целом. Действующий обладатель «Золотого мяча», один из самых успешных игроков в новейшей истории французского и европейского футбола. Вот только со сборной у Карима дела не задались. Особенно это касается крупных международных турниров.

Как у Карима не ладилось в сборной

Бензема принимал участие в чемпионате Европы — 2008. Франция тогда заняла последнее место в группе, Карим не забил ни одного гола. На Евро-2012 французы с трудом вышли из группы со второго места, после чего сразу уступили Испании (0:2) в плей-офф. Опять же, Бензема мяч в ворота соперников не отправлял.

Карим пропустил ЧМ-2010 в ЮАР, поскольку главный тренер Раймон Доменек не включил его в заявку. Бензема играл только на одном чемпионате мира — в 2014 году в Бразилии. Он принял участие в пяти матчах (два гола, один из них с пенальти), прежде чем Франция проиграла Германии (0:1) в четвертьфинале.

Карим Бензема в сборной Франции на ЧМ-2014

Карим Бензема в сборной Франции на ЧМ-2014

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Через год состоялось знаменитое дело с шантажом Матье Вальбуэна, которое надолго исключило Карима из сборной. Поэтому его не было в команде, которая выиграла ЧМ-2018 в России. Тогда президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что дорога в сборную для Бензема закрыта навсегда. Но всё-таки в июне 2021 года форварда решили вернуть в национальную команду. С момента своего возвращения Бензема сыграл за Францию 16 матчей и забил 10 голов.

Ожидалось, что 34-летний нападающий проявит себя на ЧМ в Катаре, но помешала травма. При этом есть реальные основания сомневаться в добропорядочности Бензема. Что мешало ему оставаться в расположении национальной команды, учитывая прогнозы медиков о восстановлении во время плей-офф? Или остаться, чтобы поддержать команду морально? Вместо этого Карим устроил себе отпуск на Реюньоне, а затем вернулся в «Реал».

К слову, перед ЧМ Бензема тоже откровенно уклонялся от работы в клубе. С 19 октября он провёл лишь одну игру (2 ноября с «Селтиком» в Лиге чемпионов), ни разу не опровергая информацию о намеренном пропуске матчей.

Карим Бензема сильно хитрит. Пренебрежение интересами «Реала» очевидно Карим Бензема сильно хитрит. Пренебрежение интересами «Реала» очевидно

Прошлый сезон выдался очень тяжёлым для возрастного нападающего. Бензема потратил много сил, чтобы помочь «Реалу» выиграть ЛЧ и получить «Золотой мяч». Проведение ЧМ в Катаре в непривычное время дало ему возможность для передышки. Правда, пришлось использовать не совсем корректные методы. Карим пренебрёг как интересами «Реала», так и сборной.

При этом Бензема не стоит примазыватьсяк успеху Франции на ЧМ, совершенно этого не заслуживая. Приезд на один лишь финальный матч с Аргентиной для получения медали наряду с остальными игроками может показаться болельщикам наглым поступком с его стороны. К чествованию Карима не было бы никаких вопросов, оставайся он всё время в Катаре в попытках восстановиться к плей-офф. Но если уж уехал из команды на старте турнира, то возвращаться ради потенциального момента высшего триумфа не нужно…

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