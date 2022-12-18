Цинизм высочайшей степени. Как Марадоне помогли обмануть сборную СССР на чемпионате мира

Сборная СССР 1980-х – одна из сильнейших в своей истории. Тренер Валерий Лобановский создал выдающуюся команду, которая блистала на ЧМ-1986 в Мексике, а потом взлетела в финал Евро-1988. Но по странному, в какой-то мере мистическому стечению обстоятельств, на пути талантливого поколения вставали одиозный шведский судья Фредрикссон либо снайпер ван Бастен. Последние мазки на картину бесчинств и страданий нанёс коварный Марадона.

Нет, Диего Армандо не забивал Дасаеву после прохода через всё поле, как англичанам, но он всё равно приложил руку в самом прямом смысле к продлению полосы невезения советской сборной. На групповом этапе ЧМ-1990 аргентинский маэстро выбил мяч с линии ворот своей команды рукой и признался в содеянном лишь спустя много лет.

Судья Фредрикссон засчитал два гола в ворота СССР из офсайда

Выступления сборной СССР напоминают серию фильмов-боевиков про Джейсона Борна – легко не было никогда, а возникшие препятствия имели особенность выстраиваться в будущем в магическую и совершенно необъяснимую цепочку. Всё началось еще в 1982-м при Константине Бескове. Для попадания в полуфинал советской команде было необходимо обыграть во втором групповом раунде Польшу, в которой на тот момент вспыхнула волна демонстраций и забастовок против коммунистического режима. Получилось, что на футбольном поле полякам противостояли представители ненавистного им строя. Это придало команде, ведомой знаменитым Збигневом Бонеком, дополнительную мотивацию, позволившую отстоять такую нужную ничью, и выйти в полуфинал.

Матча СССР — Польша, ЧМ-1982 Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

На том же турнире принимал участие на тот момент ещё никому не известный шведский лайнсмен Эрик Фредрикссон, который стал инициатором скандала в матче Франция – Кувейт (4:1). На последней минуте встречи швед сначала поднял флажок, а потом опустил. По мнению кувейтцев, французы забили четвёртый мяч из офсайда и отказались разводить его с центра. Встречу пришлось приостановить из-за того, что с трибуны к тренерской скамье Кувейта спустился шейх и увёл свою команду с поля в знак протеста. ФИФА не только не признала ошибку Фредрикссона, но и повысила его – следующий чемпионат мира рефери обслуживал в статусе главного арбитра.

На ЧМ-1986 советская сборная показала выдающуюся игру на уровне лучших команд мира и легко вышла в 1/8 финала. Матч с Бельгией выпало обслуживать Фредрикссону, который снова отличился по части офсайдов. Испанский лайнсмен Санчес дважды поднимал флажок, фиксируя «вне игры» у соперников. Но Эрику было виднее: он не остановил встречу и дважды показал на центр поля. Сегодня всё решал бы VAR, а тогда главный арбитр имел право не реагировать на подсказки помощников. Это стоило СССР самого болезненного и обидного поражения в истории со счётом 3:4.

Эрик Фредрикссон на ЧМ-1986 Фото: S&G/PA Images via Getty Images

Марадона выбил мяч рукой с линии ворот в матче с СССР

«Первый гол бельгийцев был сомнительный, а второй они вообще забили из метрового офсайда, – сокрушался советский вратарь Ринат Дасаев. – Боковой сначала поднял флажок, потом опустил, и гол засчитали. Это нас надломило». Лобановский после игры держался стойко и не стал обвинять во всём арбитра: «Перед матчем я предупреждал футболистов, что нельзя реагировать на сигнал судьи на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи главного. К сожалению, не услышали».

Бельгия — СССР, ЧМ-1986 Фото: Mike King/Getty Images

ФИФА снова признала судейство Фредрикссона квалифицированным. Гораздо меньше повезло его коллегам, работавшим на матче 1/4 финала Англия – Аргентина (0:2). Главному судье из Туниса Али Бин-Нассеру и болгарскому лайнсмену Богдану Дочеву дорого обошлась нерешительность в эпизоде со знаменитым голом Марадоны рукой. Оба арбитра после того надувательства аргентинского гения были пожизненно отстранены от обслуживания турниров под эгидой ФИФА.

Казалось, ФИФА после скандала с «безофсайдным» судейством Фредрикссона в матче СССР и Бельгии должна обеспечить, чтобы шведский арбитр больше не работал на встречах с участием советской сборной. Но в отношении команды Лобановского снова был проявлен цинизм высочайшей степени – несмотря на протест сборной Союза, швед вышел работать встречу группового этапа ЧМ-1990 СССР – Аргентина.

Худшие опасения оправдались уже на 12-й минуте. После подачи углового Добровольским мяч на ближней штанге в ворота направил Кузнецов. Там же штангу Гойкоэчеа закрывал Марадона и вновь показал всему миру волейбольные навыки. Находившийся всего в паре метров от эпицентра событий Фредрикссон решил, что уровень неприкасаемости аргентинской звезды позволяет ему использовать даже запрещённые приемы. Все апелляции к арбитру ни к чему не привели.

СССР — Аргентина, ЧМ-1990 Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Перед смертью Марадона покаялся в нечестной игре

«Даже я видел руку Марадоны от своих ворот! – негодовал вратарь сборной СССР Александр Уваров. Подтверждает это наблюдение и проводивший с аргентинцами первый матч за сборную Игорь Шалимов: «Ну не мог судья не увидеть. Да, есть разные виды игры рукой – например, неумышленная. Но в данном случае человек умышленно отвёл мяч от своих ворот. Дело было не только в том, что мяч попал ему в руку: было движение руки. Он ударил по мячу».

Такой неудачный старт отразился на действиях советских игроков. Постепенно команда Марадоны перехватила инициативу и на 27-й минуте открыла счёт, а во втором тайме действующий в меньшинстве после удаления Бессонова Союз пропустил второй мяч и потерял шансы на выход в плей-офф. Итальянская Corriere dello Sport поставила за матч Фредрикссону четвёрку по 10-балльной шкале. «Будь Фредрикссон честным человеком, он бы сжёг судейскую лицензию и оставил футбол навсегда», – возмущался глава советской делегации Никита Симонян.

Марадона в матче ЧМ-1990 со сборной СССР Фото: Marc Francotte/TempSport/Corbis via Getty Images

Ошибка 47-летнего шведа и на этот раз осталась без последствий – по крайней мере, официальных претензий со стороны ФИФА к Фредрикссону не было. Больше на высоком уровне он не судил, но лишь по причине преклонного возраста. Сегодня Эрику уже 79 лет, он живёт в родном Тидахольме и отказывается от комментариев журналистам. А вот Марадона, который сразу после игры заявил, что он и сам не понял, чем отбил летевший в ворота мяч, за пару лет до смерти покаялся. «На ЧМ-1990 в матче с СССР я рукой вынес мяч с линии ворот. Нам повезло, что арбитр этого не заметил. Тогда таких технических возможностей не было, но сегодня совсем другая ситуация», – рассказал всю правду Диего.