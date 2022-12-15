ЧМ по выбору гражданства? Каждый шестой футболист играл не за ту страну, где родился

На чемпионат мира в Катар приехали 832 футболиста, из которых 137 представляли страну, отличную от той, в которой они родились. Некоторые футболисты впервые надели майку сборной всего за пару месяцев до начала турнира, и теперь стоит вопрос, готовы ли они верно служить национальной команде исторической родины и после ЧМ. Рассказываем о самых интересных персонажах.

Иньяки Уильямс и Нико Уильямс (Испания/Гана)

Альтернативные варианты: Гана, Испания.

Ужасные условия труда, голод и военные конфликты вынудили в начале 1990-х семью Марии и Феликса Уильямс уехать из Ганы. Их не остановила даже беременность Марии – до рождения их сына Иньяки оставалось два месяца. Пара отдала все сбережения водителю грузовика, который должен был доставить их в Европу, но тот обманул и высадил на полпути. В итоге африканцам пришлось пересечь Сахару, а это путь в четыре тысячи километров. После того путешествия Феликс утратил чувствительность стоп, но семья все же добралась до Средиземного моря, а затем паромом – в испанскую Мелилью.

Уильямсам грозила депортация, и тогда они порвали ганские документы и придумали легенду о побеге из объятой гражданской войной Либерии. В апреле 1994 года семью отправили в Бильбао, где им помог священник Иньяки Мардонес. Он подыскал паре квартиру и нашел хорошую клинику, в которой вскоре появился на свет названный в его честь будущий форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Старший на восемь лет Иньяки нянчит брата Нико Фото: Из личного архива Иньяки Уильямса

Пару лет назад Иньяки после безуспешных попыток пробиться в сборную Испании решил выступать за историческую родину. Его младший брат Нико тоже играет за «Атлетик» – но на позиции полузащитника. В сентябре 2022 года он получил вызов от Луиса Энрике, который включил его в заявку испанцев на чемпионат мира.

Тимоти Веа (США)

Альтернативный вариант: Либерия.

Когда Тим Веа открыл счёт в матче с Уэльсом на групповом этапе ЧМ-2022, на ноги вскочили не только американские болельщики. Примерно в 7000 км к юго-западу от Катара, в столице Либерии Монровии, в штаб-квартире Конгресса за демократические перемены был установлен большой экран. Сотни людей пришли посмотреть за матчем с участием Веа – сына президента Либерии и легендарного футболиста Джорджа Веа.

У единственного обладателя «Золотого мяча» родом из Африки есть два сына – карьера Джорджа Веа-младшего не задалась и ограничилась выступлениями за малоизвестные швейцарские клубы. А вот 22-летний Тимоти оказался гораздо талантливее. Парень получил образование в Академии развития футбола США, после чего перебрался в Европу и стал чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля».

Либерия болеет за Тимоти Веа Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Политические оппоненты Веа-старшего пытались использовать против него выбор Тима в пользу США, но у них ничего не получилось. Народ в Либерии рад, что у них есть возможность переживать за своего парня на чемпионате мира, как когда-то они восторгались Джорджем в Лиге чемпионов. После гола Веа в ворота Уэльса здесь начался настоящий праздник», – отметил журналист Liberian Observer Энтони Кокой.

Ансу Фати (Испания)

Альтернативные варианты: Гвинея-Бисау, Португалия.

Чемпионат мира был шансом для Фати обрести стабильность и веру, что все неприятности теперь останутся позади. В шесть лет в родной Гвинее-Бисау Ансу познал голод (за чертой бедности в бывшей португальской колонии живут более 70% людей), а настоящий футбольный мяч увидел только в Испании.

Ансу Фати в футболке сборной Испании Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Три года назад Федерация футбола Португалии предложила Фати выступать за их сборную, но Ансу отказал. «Папа, как я выберу Португалию, если я даже не говорю по-португальски? Ты привёз меня в Испанию, здесь мои друзья, моя жизнь. Поэтому только Испания», – такой разговор состоялся тогда между футболистом и его отцом Бори.

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Ро-Ро (Катар)

Альтернативные варианты: Португалия, Кабо-Верде.

На чемпионате мира выступает игрок с необычным прозвищем Ро-Ро, полное имя которого – Педро Мигель Карвалью Деус Коррейя. Парня так прозвали за фанатичное увлечение творчеством бразильских кумиров – Ромарио и Роналдо. Всю жизнь 32-летний Ро-Ро собирает видео с голами, вырезки, заметки и постеры звёзд футбола, а также он сделал себе татуировки с их изображением. И, конечно, копирует их финты.

Защитник родился в португальской Синтре в семье выходцев из Кабо-Верде и даже выступал за сборную U21 этой страны. Своё решение он изменил после неудачных попыток закрепиться в «Бенфике» и отъезда в Лигу звёзд Катара. Там он выступал за «Аль-Садд» под руководством Хави, трижды становился чемпионом этой страны и в итоге стал защищать цвета Катара. В 2019 году он в составе этой сборной Ро-Ро выиграл Кубок Азии.

Ро-Ро НА ЧМ-2022 Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Меня критиковали за отказ играть за Кабо-Верде. Но при этом люди не знают и части того, через что мне пришлось пройти. Я рос в бедном районе, рано потерял маму, голодал. В Катаре я обрёл всё, к чему стремился, и моя игра за сборную этой страны – всего лишь благодарность за предоставленный шанс. Я не чувствую никакой вины», – признался защитник, на счету которого 82 матча за сборную Катара.

Айки Угбо (Канада)

Альтернативные варианты: Нигерия, Англия.

Отец Айки работал в нефтяной компании и много летал, поэтому неудивительно, что его сын появился на свет в Англии, а взрослел в Канаде. Семья Угбо переехала Северную Америку, когда мальчику было четыре года. «Во время частых перелётов папа развлекал меня рассказами о крутом выступлении сборной Нигерии на чемпионате мира 1994 года», – признался Айки. Спустя шесть лет нигерийцы вернулись в Англию, а Угбо поступил в академию «Челси».

Он много забивал и помог лондонцам стать победителями Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах. Однако пробиться в первую команду Угбо так и не удалось, в отличие от юниорской сборной Англии. Форвард не видел особых перспектив в команде, поэтому попытался стать игроком сборной Нигерии. «Я несколько раз озвучивал желание помочь Нигерии попасть на чемпионат мира в Катаре, но мне так никто и не позвонил – ни представитель федерации, ни главный тренер Гернот Рор», – недоумевал Айки.

Айки Угбо в сборной Канады Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2021 году Угбо попробовал пробиться в сборную Канады, и ситуация оказалась совершенно отличной от нигерийской. Всего за месяц парень получил разрешение играть за североамериканскую команду и добился права попасть в итоговый список для поездки в Катар.

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Саман Годдос (Иран)

Альтернативный вариант: Швеция.

Нынешний босс «Челси» Грэм Поттер оттачивал тренерское мастерство в чемпионате Швеции и звонко напомнил о себе на родине, когда вывел «Эстерсунд» в 1/8 финала Лиги Европы – 2016/2017 на «Арсенал». Скромный коллектив проиграл лондонцам по сумме двух встреч, но при этом победил «канониров» на их поле со счётом 2:1. Оба мяча забил шведский форвард с иранскими корнями Саман Годдос.

В том же сезоне тренер сборной Швеции Янне Андерссон вызвал парня на товарищескую игру с Кот-д'Ивуаром, но продолжения не последовало, и Саман задумался о выступлении за сборную Ирана. «Прежде я не был на родине моих родителей, которым удалось сбежать в Швецию ещё студентами. Для посещения Ирана мне было необходимо специальное разрешение, и тренер сборной Карлуш Кейруш его достал. Благодаря этому я впервые в жизни увидел бабушку и познакомился с другими членами семьи», – сияет нападающий.

Саман Годдос Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Форвард признался, что настраивает себя на игры с помощью треков британского рэпера Stormzy, но в повседневной жизни слушает в основном иранскую музыку. «Что будет, если послушать её перед игрой? – улыбается Саман. – Тогда я стану самым миролюбивым нападающим в мире».

Мэтти Кэш (Польша)

Альтернативные варианты: Англия, Украина.

Бабушка и дедушка правого защитника «Астон Виллы» родом из города Станиславов, который до 1939 года входил в состав Польши. Советская власть включила его в состав Украины, переименовала в Ивано-Франковск, а семью Рышарда и Янины Томашевских сослала в трудовой лагерь в Сибири. С объявлением амнистии по окончании Второй мировой войны предки Кэша уехали в Иран, затем в Индию, немного пожили в Танзании – здесь британские власти разбили лагеря для размещения 6000 поляков, ранее находившихся в советском плену.

В начале 1950-х Томашевские вернулись в Европу, прибыв в Ливерпуль на корабле. Здесь в 1964 году родилась мама футболиста Барбара, которая впоследствии вышла замуж за полузащитника «Честерфилда» Стюарта Кэша. Их сын Мэтти мог играть за Англию и находился в поле зрения Гарета Саутгейта, пока в октябре 2021 года ему не предоставили польское гражданство. Уже спустя месяц Кэш пел гимн новой страны в составе Польши в отборочном матче ЧМ-2022 с Андоррой.

Мэтти Кэш Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мэтти выучил польский язык всего за полгода благодаря самоучителю – он пользовался им во время поездок на тренировки.

Дэниел Шмидт (Япония)

Альтернативный вариант: США.

В сентябре пользователи японских соцсетей несколько дней смаковали отраженный Шмидтом пенальти в товарищеском матче с Эквадором на 83-й минуте (0:0). Вполне вероятно, мастерство Дэниела пригодилось бы азиатам в игре с Хорватией, но Шмидт весь турнир просидел в запасе – тренер отдал предпочтение Сюити Гонда.

Дэниел Шмидт Фото: Alex Grimm/Getty Images

Шмидт родился в США в семье американца и японки, но, когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Японию. Рослому Дэниелу (самый высокий игрок в заявке азиатской сборной на ЧМ) очень нравится волейбол, занятия которым он совмещал с тренировками в футбольной секции. Здесь он выступал на позиции опорного полузащитника, но в итоге сделал осознанный выбор в пользу вратаря. Дэниел использует навыки полевого игрока и в воротах – его пасы на 40–50 метров отличаются невероятной точностью.

30-летний Шмидт планирует завершить карьеру через пару лет и сосредоточиться на юриспруденции.

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