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Чемпионат мира-2022 в Катаре, смена гражданства футболистами, кто из игроков где родился, Фати, Уильямс

ЧМ по выбору гражданства? Каждый шестой футболист играл не за ту страну, где родился
Анатолий Романов
Как футболисты стали забывать про национальность
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С каждым годом понятие «национальность» становится всё более условным и размытым.

На чемпионат мира в Катар приехали 832 футболиста, из которых 137 представляли страну, отличную от той, в которой они родились. Некоторые футболисты впервые надели майку сборной всего за пару месяцев до начала турнира, и теперь стоит вопрос, готовы ли они верно служить национальной команде исторической родины и после ЧМ. Рассказываем о самых интересных персонажах.

Иньяки Уильямс и Нико Уильямс (Испания/Гана)

Альтернативные варианты: Гана, Испания.

Ужасные условия труда, голод и военные конфликты вынудили в начале 1990-х семью Марии и Феликса Уильямс уехать из Ганы. Их не остановила даже беременность Марии – до рождения их сына Иньяки оставалось два месяца. Пара отдала все сбережения водителю грузовика, который должен был доставить их в Европу, но тот обманул и высадил на полпути. В итоге африканцам пришлось пересечь Сахару, а это путь в четыре тысячи километров. После того путешествия Феликс утратил чувствительность стоп, но семья все же добралась до Средиземного моря, а затем паромом – в испанскую Мелилью.

Уильямсам грозила депортация, и тогда они порвали ганские документы и придумали легенду о побеге из объятой гражданской войной Либерии. В апреле 1994 года семью отправили в Бильбао, где им помог священник Иньяки Мардонес. Он подыскал паре квартиру и нашел хорошую клинику, в которой вскоре появился на свет названный в его честь будущий форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Старший на восемь лет Иньяки нянчит брата Нико

Старший на восемь лет Иньяки нянчит брата Нико

Фото: Из личного архива Иньяки Уильямса

Пару лет назад Иньяки после безуспешных попыток пробиться в сборную Испании решил выступать за историческую родину. Его младший брат Нико тоже играет за «Атлетик» – но на позиции полузащитника. В сентябре 2022 года он получил вызов от Луиса Энрике, который включил его в заявку испанцев на чемпионат мира.

Тимоти Веа (США)

Альтернативный вариант: Либерия.

Когда Тим Веа открыл счёт в матче с Уэльсом на групповом этапе ЧМ-2022, на ноги вскочили не только американские болельщики. Примерно в 7000 км к юго-западу от Катара, в столице Либерии Монровии, в штаб-квартире Конгресса за демократические перемены был установлен большой экран. Сотни людей пришли посмотреть за матчем с участием Веа – сына президента Либерии и легендарного футболиста Джорджа Веа.

У единственного обладателя «Золотого мяча» родом из Африки есть два сына – карьера Джорджа Веа-младшего не задалась и ограничилась выступлениями за малоизвестные швейцарские клубы. А вот 22-летний Тимоти оказался гораздо талантливее. Парень получил образование в Академии развития футбола США, после чего перебрался в Европу и стал чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля».

Либерия болеет за Тимоти Веа

Либерия болеет за Тимоти Веа

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Политические оппоненты Веа-старшего пытались использовать против него выбор Тима в пользу США, но у них ничего не получилось. Народ в Либерии рад, что у них есть возможность переживать за своего парня на чемпионате мира, как когда-то они восторгались Джорджем в Лиге чемпионов. После гола Веа в ворота Уэльса здесь начался настоящий праздник», – отметил журналист Liberian Observer Энтони Кокой.

Ансу Фати (Испания)

Альтернативные варианты: Гвинея-Бисау, Португалия.

Чемпионат мира был шансом для Фати обрести стабильность и веру, что все неприятности теперь останутся позади. В шесть лет в родной Гвинее-Бисау Ансу познал голод (за чертой бедности в бывшей португальской колонии живут более 70% людей), а настоящий футбольный мяч увидел только в Испании.

Ансу Фати в футболке сборной Испании

Ансу Фати в футболке сборной Испании

Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Три года назад Федерация футбола Португалии предложила Фати выступать за их сборную, но Ансу отказал. «Папа, как я выберу Португалию, если я даже не говорю по-португальски? Ты привёз меня в Испанию, здесь мои друзья, моя жизнь. Поэтому только Испания», – такой разговор состоялся тогда между футболистом и его отцом Бори.

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Ро-Ро (Катар)

Альтернативные варианты: Португалия, Кабо-Верде.

На чемпионате мира выступает игрок с необычным прозвищем Ро-Ро, полное имя которого – Педро Мигель Карвалью Деус Коррейя. Парня так прозвали за фанатичное увлечение творчеством бразильских кумиров – Ромарио и Роналдо. Всю жизнь 32-летний Ро-Ро собирает видео с голами, вырезки, заметки и постеры звёзд футбола, а также он сделал себе татуировки с их изображением. И, конечно, копирует их финты.

Защитник родился в португальской Синтре в семье выходцев из Кабо-Верде и даже выступал за сборную U21 этой страны. Своё решение он изменил после неудачных попыток закрепиться в «Бенфике» и отъезда в Лигу звёзд Катара. Там он выступал за «Аль-Садд» под руководством Хави, трижды становился чемпионом этой страны и в итоге стал защищать цвета Катара. В 2019 году он в составе этой сборной Ро-Ро выиграл Кубок Азии.

Ро-Ро НА ЧМ-2022

Ро-Ро НА ЧМ-2022

Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Меня критиковали за отказ играть за Кабо-Верде. Но при этом люди не знают и части того, через что мне пришлось пройти. Я рос в бедном районе, рано потерял маму, голодал. В Катаре я обрёл всё, к чему стремился, и моя игра за сборную этой страны – всего лишь благодарность за предоставленный шанс. Я не чувствую никакой вины», – признался защитник, на счету которого 82 матча за сборную Катара.

Айки Угбо (Канада)

Альтернативные варианты: Нигерия, Англия.

Отец Айки работал в нефтяной компании и много летал, поэтому неудивительно, что его сын появился на свет в Англии, а взрослел в Канаде. Семья Угбо переехала Северную Америку, когда мальчику было четыре года. «Во время частых перелётов папа развлекал меня рассказами о крутом выступлении сборной Нигерии на чемпионате мира 1994 года», – признался Айки. Спустя шесть лет нигерийцы вернулись в Англию, а Угбо поступил в академию «Челси».

Он много забивал и помог лондонцам стать победителями Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах. Однако пробиться в первую команду Угбо так и не удалось, в отличие от юниорской сборной Англии. Форвард не видел особых перспектив в команде, поэтому попытался стать игроком сборной Нигерии. «Я несколько раз озвучивал желание помочь Нигерии попасть на чемпионат мира в Катаре, но мне так никто и не позвонил – ни представитель федерации, ни главный тренер Гернот Рор», – недоумевал Айки.

Айки Угбо в сборной Канады

Айки Угбо в сборной Канады

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2021 году Угбо попробовал пробиться в сборную Канады, и ситуация оказалась совершенно отличной от нигерийской. Всего за месяц парень получил разрешение играть за североамериканскую команду и добился права попасть в итоговый список для поездки в Катар.

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Саман Годдос (Иран)

Альтернативный вариант: Швеция.

Нынешний босс «Челси» Грэм Поттер оттачивал тренерское мастерство в чемпионате Швеции и звонко напомнил о себе на родине, когда вывел «Эстерсунд» в 1/8 финала Лиги Европы – 2016/2017 на «Арсенал». Скромный коллектив проиграл лондонцам по сумме двух встреч, но при этом победил «канониров» на их поле со счётом 2:1. Оба мяча забил шведский форвард с иранскими корнями Саман Годдос.

В том же сезоне тренер сборной Швеции Янне Андерссон вызвал парня на товарищескую игру с Кот-д'Ивуаром, но продолжения не последовало, и Саман задумался о выступлении за сборную Ирана. «Прежде я не был на родине моих родителей, которым удалось сбежать в Швецию ещё студентами. Для посещения Ирана мне было необходимо специальное разрешение, и тренер сборной Карлуш Кейруш его достал. Благодаря этому я впервые в жизни увидел бабушку и познакомился с другими членами семьи», – сияет нападающий.

Саман Годдос

Саман Годдос

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Форвард признался, что настраивает себя на игры с помощью треков британского рэпера Stormzy, но в повседневной жизни слушает в основном иранскую музыку. «Что будет, если послушать её перед игрой? – улыбается Саман. – Тогда я стану самым миролюбивым нападающим в мире».

Мэтти Кэш (Польша)

Альтернативные варианты: Англия, Украина.

Бабушка и дедушка правого защитника «Астон Виллы» родом из города Станиславов, который до 1939 года входил в состав Польши. Советская власть включила его в состав Украины, переименовала в Ивано-Франковск, а семью Рышарда и Янины Томашевских сослала в трудовой лагерь в Сибири. С объявлением амнистии по окончании Второй мировой войны предки Кэша уехали в Иран, затем в Индию, немного пожили в Танзании – здесь британские власти разбили лагеря для размещения 6000 поляков, ранее находившихся в советском плену.

В начале 1950-х Томашевские вернулись в Европу, прибыв в Ливерпуль на корабле. Здесь в 1964 году родилась мама футболиста Барбара, которая впоследствии вышла замуж за полузащитника «Честерфилда» Стюарта Кэша. Их сын Мэтти мог играть за Англию и находился в поле зрения Гарета Саутгейта, пока в октябре 2021 года ему не предоставили польское гражданство. Уже спустя месяц Кэш пел гимн новой страны в составе Польши в отборочном матче ЧМ-2022 с Андоррой.

Мэтти Кэш

Мэтти Кэш

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мэтти выучил польский язык всего за полгода благодаря самоучителю – он пользовался им во время поездок на тренировки.

Дэниел Шмидт (Япония)

Альтернативный вариант: США.

В сентябре пользователи японских соцсетей несколько дней смаковали отраженный Шмидтом пенальти в товарищеском матче с Эквадором на 83-й минуте (0:0). Вполне вероятно, мастерство Дэниела пригодилось бы азиатам в игре с Хорватией, но Шмидт весь турнир просидел в запасе – тренер отдал предпочтение Сюити Гонда.

Дэниел Шмидт

Дэниел Шмидт

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Шмидт родился в США в семье американца и японки, но, когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Японию. Рослому Дэниелу (самый высокий игрок в заявке азиатской сборной на ЧМ) очень нравится волейбол, занятия которым он совмещал с тренировками в футбольной секции. Здесь он выступал на позиции опорного полузащитника, но в итоге сделал осознанный выбор в пользу вратаря. Дэниел использует навыки полевого игрока и в воротах – его пасы на 40–50 метров отличаются невероятной точностью.

30-летний Шмидт планирует завершить карьеру через пару лет и сосредоточиться на юриспруденции.

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