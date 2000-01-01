Ноунейм из сборной Франции вошёл в историю! Но ему не хватило полминуты до рекорда ЧМ

Эббе Санд (Дания, ЧМ-1998) — 26 секунд

Нападающий, известный по выступлениям за «Шальке», поучаствовал в неожиданном разгроме Нигерии в 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Санд вышел на замену во втором тайме и забил третий гол Дании. Окончательный счёт — 4:1.