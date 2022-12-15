«Это политическое решение». Что не так с назначением польского судьи на финал ЧМ-2022

ФИФА определилась с арбитром, который будет работать на финальном матче чемпионата мира. Заключительную игру турнира обслужит бригада судей во главе с поляком Шимоном Марциняком.



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Шимон начал карьеру арбитра в 21-летнем возрасте (сейчас ему 41 год). Изначально он совмещал работу судьи с игрой в футбол на любительском уровне. В 2006 году Марциняк полностью сосредоточился на судейской карьере. Через пять лет поляк получил статус арбитра ФИФА. Постепенно его назначали на матчи еврокубков, отбора ЧМ-2014. В 2015 году Марциняк работал на финале молодёжного чемпионата Европы.

На Евро-2016 польский арбитр обслуживал три матча. Дважды работал на групповой стадии (Испания — Чехия (1:0)) и Исландия — Австрия (2:1)) и один раз — в плей-офф (Германия — Словакия (3:0), 1/8 финала). На чемпионате мира в России Марциняк обслуживал матчи группового этапа: Аргентина — Исландия (1:1) и Германия — Швеция (2:1). В 2018-м поляк работал на игре Суперкубка УЕФА «Реал» — «Атлетико» (2:4).

Шимон Марциняк на ЧМ-2018 Фото: Stu Forster/Getty Images

Евро-2020 Марциняк пропустил на фоне последствий заболевания коронавирусом. На ЧМ-2022 в Катаре Шимон работал всего на двух матчах. На групповой стадии при его судействе прошла игра Франция — Дания (2:1), а в 1/8 финала он работал на матче Аргентина — Австралия (2:1). Любопытно, что обе игры прошли с участием будущих финалистов чемпионата, и обе завершились их победами.

«То, что поляки будут работать на финале, — гигантский успех, — пишет издание Sportowe Fakty. — Без преувеличения это великий момент для всего судейского сообщества в нашей стране. Мы не знаем, как пройдёт финал и сколько непростых решений придётся принять арбитрам. Однако мы прекрасно знаем, какой путь они проделали, чтобы добраться до этой вершины. Пусть они просто наслаждаются моментом и делают свою работу. Подняться выше уже просто невозможно».

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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Марциняка на финал. Эксперт объяснил, почему на заключительном матче турнира не будет работать ни англичанин Энтони Тейлор, ни бразилец Вилтон Сампайо, ни нидерландец Данни Маккели.

— Назначение Марциняка — это политическое решение. В ФИФА сидят продуманы. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он — нидерландец. Четвертьфинал ещё не забыт. Тейлора нельзя, так как он из Англии — а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.

Для Марциняка это хороший бонус. Но сам он просто ни о чём. ФИФА воспользовалась тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение — не за заслуги. Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро, ему 41 год. Если ошибётся — его легко разменяют. Это огромный шанс для поляка, по сути, он теперь всего достиг.