5 причин, почему Анчелотти – идеальный тренер для сборной Бразилии

Итальянец умеет располагать к себе звёзд уровня Неймара. После провала Тите на ЧМ он мог бы сделать команду чемпионом.

После вылета Бразилии с ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала главный тренер команды Тите сообщил, что покидает свой пост. За шесть лет у руля сборной он выиграл с ней лишь Кубок Америки, тогда как на мировых форумах дважды останавливался на одной и той же стадии.

После решения Тите Бразилии предстоит определиться с его сменщиком. Среди главных кандидатов на пост различные источники называют Карло Анчелотти. Пока представить его у руля сборной Бразилии сложно: сейчас итальянец работает в «Реале», и его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Но а вдруг южноамериканцы окажутся настойчивы и смогут переманить к себе тренера? Называем причины, почему попробовать сделать это им стоит.

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Тактика Анчелотти зависит от способностей игроков. Комфорт футболистов для него на первом месте

В Бразилии полно способных футболистов. А ещё они любят получать удовольствие от процесса. Такой подход тренера им точно пришёлся бы по душе, особенно лидеру атаки Неймару.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Моя работа заключается в создании системы игры при помощи раскрытия характеристик имеющихся футболистов, причём таким образом, чтобы исполнителям в рамках системы было максимально комфортно».

На ЧМ-2022 схему Бразилии можно обозначить как 4-4-2. При обороне было именно так — Неймар и Ришарлисон располагались выше двух других линий из четырёх человек. Говоря об атаке, важно отметить большой диапазон перемещений Неймара. Примечательно, что Анчелотти очень хорошо относится к данной схеме и даже является её поклонником. Если вдруг он возглавит сборную, то ему и игрокам уже будет от чего оттолкнуться.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Если вынести за скобки игроков, лучшей схемой будет 4-4-2. Благодаря ей удаётся создать максимально сбалансированную команду, в плане игры в защите уж точно. Эта расстановка зеркально отображает поле, то есть прямоугольник».

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Карло выстраивает с игроками отношения, которые близки к дружеским. Ему помогает сердобольность

Комфорт игроков для Анчелотти важен не только на поле, но и за его пределами. Поэтому он пытается понять каждого футболиста и уже затем найти решение ситуации, а не просто диктовать исполнителю, как надо и не надо делать. Своим методом тренер располагает к себе футболистов, а не отталкивает. Чаще всего у него получается достигать взаимопонимания, и это приносит тренеру большое удовольствие.

Карло Анчелотти и Криштиану Роналду Фото: Michael Regan/Getty Images

В плане отношений с игроками наиболее показательная история случилась с тренером в «Милане». Однажды Карло заметил, что один очень успешный игрок сам не свой, но долго не мог понять в чём дело. В итоге ситуация разрешилась диалогом, по итогам которого тренер осознал, почему здесь и сейчас исполнитель временно не может показывать свой максимум. Вскоре после общения ситуация разрешилась.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «В конце концов футболист подошёл ко мне и признался, что у него есть проблема. Выяснилось, что он собирается жениться, но при этом сомневается в своём желании. Мы поговорили, я посоветовал поступать так, как велят чувства. Я был очень счастлив, что он пришёл ко мне. Он не женился, зато стал моим другом».

В команде, где много амбициозных людей, такая готовность тренера войти в положение часто просто необходима. Бразилия как раз такая.

На ЧМ-2022 получилось так, что у основного игрока правого края атаки Рафиньи 0 голевых действий, а у выходившего на замену Габриэла Жезуса ни одного результативного подъёма с лавки. Как так вышло, что они совсем себя не проявили?! Та ситуация, когда спросить с себя должны не только они, но и тренер. Есть все основания полагать, что при Анчелотти всё могло быть иначе.

Рафинья Фото: Justin Setterfield/Getty Images

За умение обеспечить футболистам комфорт на поле и за его пределами Анчелотти восхищаются большие футбольные личности, которым удалось поработать с тренером. Среди них Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм.

Криштиану Роналду играл при Анчелотти в «Реале» «Карло был ориентирован на создание семьи. Ключом к успеху являлись отношения, которые он строил. Он знает, что только при наличии крепких отношений от футболистов можно добиться максимальной отдачи. Вот что делает его особенным. Анчелотти — умный тренер, который заботится о тебе и желает всего наилучшего, умеет чередовать шутки и серьёзность».

А вот слова Бекхэма: «Я отчётливо помню последний матч Карло в «Милане». Тогда я увидел, как его любят игроки. Они любили его не как тренера, а как человека. Для футболистов его уход был сродни потере отца. Я провёл с ним лишь полгода, но даже я был тронут его прощальной речью, которую он эмоционально произнёс на итальянском. У Мальдини, Гаттузо, Индзаги и Несты были слёзы».

Стоп, кажется, кого-то ещё нужно упомянуть. Ах да, его — Златана Ибрагимовича. Когда Анчелотти ушёл из «ПСЖ», Ибрагимович встал и сказал партнёрам: «Теперь, когда он ушёл, вы все поймёте, насколько он был хорош!»

Карло Анчелотти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Из бразильцев хорошо знает Анчелотти полузащитник Каземиро, с которым он вместе работал в «Реале» и выиграл много титулов, включая две Лиги чемпионов. Сейчас Каземиро 30 лет, если не случится форс-мажора, он сыграет на ЧМ-2026.

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Критические моменты не мешают Анчелотти принимать верные решения

Если всё идёт плохо, то Анчелотти это совсем не страшит. За время карьеры тренер неоднократно признавался, что лучшие идеи рождались в крайне неоднозначных ситуациях.

Карло Анчелотти и Андреа Пирло Фото: Johannes Simon/Bongarts/Getty Images

Самый яркий пример бесподобного решения в кризисном положении — раскрытие таланта Андрея Пирло. Работая в «Милане», Карло очень долго Карло не мог понять, как разместить на поле всех классных атакующих игроков. Но потом случился «замечательный инцидент», как называет ситуацию сам тренер: травму получил Андрей Шевченко. Чтобы компенсировать его отсутствие коллективными действиями, специалист придумал опустить на позицию опорника Пирло: «После травмы Шевченко мне пришлось опустить на более глубокую позицию Пирло, чтобы сделать его дирижёром позади двух атакующих центральных полузащитников. В итоге сама собой родилась схема «рождественская ёлка». Она появилась в поиске практического решения насущного вопроса, а в итоге очень понравилась нашему президенту. Как говорят в Англии, нужда всему научит».

При этом в сложные периоды Анчелотти доверяет себе, а не кому-то со стороны, даже если это один из руководителей. Известно, что к финалу Лиги чемпионов в 2007 году Филиппо Индзаги подходил в плохой форме, но тренер всё равно выпустил его в стартовом составе, а форвард сделал дубль. Карло советовали поступить иначе, но он не прогнулся, что позже стало достоянием общественности.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Я должен был сделать выбор между Альберто Джилардино и Филиппо Индзаги. Игроки и клуб ясно дали понять, что считают Джилардино лучшей кандидатурой. Но он в 10 матчах Лиги чемпионов забил всего два мяча, а у Индзаги была блестящая статистика в еврокубках. Когда Адриано Галлиани предложил выбрать Джалирдино, я ответил: «Индзаги — странный зверь. Возможно, завтра будет его лучший день». Принимая то решение, я доверился инстинкту. Иногда в таких ситуациях необходимо довериться чутью, а не логике».

Карло умеет сосредотачиваться на главном и отбрасывать второстепенное

Анчелотти предпочитает не грузить ни себя, ни футболистов лишней информацией. Поэтому он весьма избирательно и несколько прохладно относится к статистическим данным: «Нельзя придавать цифрам большое значение, – говорил он. – Они точно не должны быть предметом одержимости. В какой-то период все были зациклены на владении мячом, сводя аналитику к этому показателю. Но почему? Да потому, что владение можно было измерить. Я согласен с Эйнштейном: «Не всё то, что можно измерить, имеет значение, и не всё то, что действительно имеет значение, можно подсчитать». Есть только один цифровой подсчёт, который напрямую коррелирует с победами — это цифры на табло. Ещё… Если Роналду забивает 60 мячей в 60 матчах, то это тоже круто»

Комфорт на поле и за его пределами, ничего лишнего, что может засорить мозг, горячее сердце и холодная голова в сложных ситуациях — да у Анчелотти почти бразильское мышление и взгляд на жизнь!

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Анчелотти — чемпион

Бразильцы — пятикратные чемпионы мира, но не выигрывали титул уже 20 лет — последний триумф датирован 2002 годом. Дубль в том финале сделал Роналдо, рядом с ним играли Ривалдо и Роналдиньо.

С Анчелотти шансы Бразилии выиграть Кубок мира вновь резко возрастут. На клубном уровне он взял 24 трофея, в том числе все чемпионаты топ-5 лиг (рекордсмен) и четыре Лиги чемпионов (рекордсмен) — по два раза с «Миланом» и «Реалом».

Анчелотти после победы в Лиге чемпионов Фото: Zuma\TASS

С ЧМ-2022 Бразилия вылетела очень странным образом. Когда до конца дополнительного времени оставалось ещё шесть минут, Неймар и компания уже пытались тянуть время! Тите сохранял схему 4-4-2, во многом бездействуя. Анчелотти в критической ситуации мог бы сделать одно из двух — либо не позволить команде заниматься такой ерундой, либо, если уж на то пошло, усилить команду дополнительным защитником или опорником.

Нельзя сказать, что Тите не умеет побеждать — в его активе 13 трофеев в качестве тренера. Но опыт Анчелотти гораздо шире, ведь Тите побеждал только на американском континенте, а в последние десять лет взял всего четыре титула. Назначить после Тите Анчелотти — значит довериться не просто более сильному тренеру, а одному из лучших на планете.

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