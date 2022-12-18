Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины

Трудно найти в мире страну, которая «больна» футболом больше, чем Аргентина (в исключительно хорошем смысле!). Где ещё вы найдёте церковь в честь футболиста? Или хотя бы тот уровень поддержки и безусловной любви, которую демонстрируют болельщики? Посмотрите, как инчас превратили в мини-Аргентину каждый стадион в Катаре, где играла их сборная. И что творилось в самой Аргентине после полуфинала!
Грядущий финал Кубка мира – отличный повод вспомнить величайших игроков в истории «альбиселесте». Мы предлагаем список 17 футболистов, круто себя проявивших именно в национальной команде (обязательное условие), а места в этом топе сильнейших определяете вы.
Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Как должен выглядеть список – решаете вы! Пишите в комментариях, почему сделали такой выбор и кого стоило бы убрать или добавить в этот рейтинг.
Диего Марадона
Карьера в сборной: 1977-1994, 91 матч, 34 гола
Достижения: чемпион мира – 1990
Диего не входит даже в топ-10 по количеству матчей за «альбиселесте» и только пятый по голам за страну, но для миллионов людей именно он и есть сборная Аргентины. А для значительной их части — сам футбол в его первозданном смысле. Для одних он волшебник, для других — злодей, но даже эти вторые не в состоянии оспорить гениальность Марадоны.
Он мог и должен был стать чемпионом мира ещё в 1978-м, но тренер Менотти неожиданно для всей страны «прокатил» восходящую звезду мимо домашнего турнира. Этого потрясения Марадона ему так и не простил. На ЧМ-1982 Диего забил два гола, получил бесчисленное количество ударов по ногам и удалился после того, как врезал бразильскому обидчику. Во всей красе мастер себя показал в 1986-м в Мексике. Это был чемпионат мира имени Марадоны. Второй и пока последний мировой триумф Аргентины. В пятиминутку матча с Англией Диего уместил два самых знаменитых своих произведения — Руку бога и «Гол столетия».
На ЧМ-1990 в Италии капитан Марадона довёл свою потрёпанную временем и соперниками банду до финала. Но вот попытка возвращения после скандалов и дисквалификаций в 1994-м обернулась тяжёлым ударом, фактически прикончившим карьеру Диего. В клубный футбол после нового бана Марадона вернулся, в сборную — уже нет. Но для своей страны он всё равно значит больше любого президента. Иногда кажется, что с годами культ Марадоны в Аргентине только растёт. И смерть Диего только способствовала его укреплению. Сегодня это уже не живой человек со своими пороками, но полумифический герой.
Лионель Месси
Карьера в сборной: 2005 – по н.в., 171 матч, 96 голов
Достижения: обладатель Кубка Америки – 2021, победитель Финалиссимы-2022, олимпийский чемпион — 2008, серебряный призёр ЧМ-2014, трижды серебряный призёр Кубка Америки (2007, 2015, 2016), бронзовый призёр Кубка Америки – 2019, сыграет в финале ЧМ-2022
По количеству разнообразных трофеев и рекордов Месси давным-давно нет равных в аргентинском футболе. Главный «гвардеец», лучший бомбардир в истории сборной — всё он, Лео. Но что-то не даёт ему остановиться, перейти в более щадящий режим на 36-м году. И все прекрасно знают что. Беспрецедентной по успешности карьере не хватает одной чаши до совершенства.
Из четырёх предыдущих попыток Месси завладеть Кубком мира самой близкой к зачётной была предпоследняя, в соседней Бразилии. В 2014-м Лео повторил путь Марадоны, но не 1986 года, а 1990-го. Даже пара и счёт в финале мистическим образом совпали: Германия — Аргентина — 1:0. Пустой, невидящий взгляд Месси сквозь Кубок мира на трибуне — возможно, самая выразительная картинка с ЧМ-2014.
Олимпийское золото у Лео уже было, но только прошлым летом, в 34, он наконец-то взял первый трофей с главной командой страны — Кубок Америки. Eму нужна ещё одна медаль, самая ценная в футболе. За ней и приехал в Катар. От этой цели Месси отделяет один матч. 90, максимум 120 игровых минут. Страшно представить эмоции Лео и всей 46-миллионной Аргентины, если финал завершится не так, как они загадали…
Габриэль Батистута
Карьера в сборной: 1991-2002, 77 матчей, 54 гола
Достижения: дважды чемпион Южной Америки (1991, 1993). Обладатель Кубка короля Фахда – 1992
Батигол был совершенно выдающимся нападающим. Только трофеев за карьеру собрал до обидного мало. Его боготворили в итальянской Флоренции, но местная команда никогда не относилась к топам. А расцвет Батистуты в сборной пришёлся на период безвременья после схода со сцены великого Марадоны. Пару Кубков Америки в начале 1990-х бело-голубые с Батистутой взяли, но на чемпионатах мира даже не приближались к пьедесталу. Дважды вылетали в 1/8 финала, а в 2002-м вообще из группы не выползли.
Батистута забивал на всех трёх чемпионатах мира. Делал хет-трики в 1994-м против Греции и через четыре года — против Ямайки (в клипе «Чайфа» про боль и 5:0 длинноволосый голеадор — главный герой). Кого-кого, а его в провалах бело-голубых сложно было упрекнуть — да никто, кажется, и не пытался. Всего на первенствах планеты Габриэль настрелял десяток голов и долгое время был бомбардиром №1 сборной Аргентины. Сейчас — второй после сами-знаете-кого.
Марио Кемпес
Карьера в сборной: 1973-1982, 43 матча, 20 голов
Достижения: чемпион мира – 1978
На домашний чемпионат мира 1978 года тренер Менотти взял всего одного «легионера» — немыслимое по нынешним временам дело — и именно он «сделал разницу». Статный нападающий «Валенсии» Марио Кемпес по прозвищу Матадор стал главным героем 11-го первенства планеты, забив в общей сложности шесть голов, включая два — в финале восхитительной сборной Нидерландов с Йоханом Круиффом.
Удивительно, но ни на предыдущем, ни на следующем после ЧМ-1978 мундиале Кемпес вообще не отличался результативностью! Да что там говорить — не забил ни гола, хотя игровых минут имел в изобилии. В памяти людей форвард с пышной шевелюрой остался героем одного чемпионата. Чтобы войти в историю, Марио и этого хватило с головой.
Серхио Агуэро
Карьера в сборной: 2006-2021, 101 матч, 42 гола
Достижения: олимпийский чемпион – 2008, серебряный призёр ЧМ-2014, победитель Кубка Америки – 2021, дважды серебряный призёр Кубка Америки (2015, 2016), бронзовый призёр Кубка Америки (2019)
В Аргентине начала нулевых всякого одарённого нападающего сравнивали с Марадоной. А легендарный тренер Сесар Менотти подметил в юном Агуэро сходство с Ромарио, феноменальным бразильским забивалой. Тот был не столь эффектен, как Диего, но потрясающе эффективен. Иронично, что именно Марадона впоследствии стал зятем Серхио, отдав за него замуж свою дочь Джаннину.
Куну повезло и не повезло творить в одно время с Месси. С одной стороны, сообща они поураганили в сборной, выиграли Олимпиаду и Кубок Америки, становились вторыми «на мире». А с другой — при живом Месси Агуэро был обречён на «лучшие роли второго плана» в национальной команде. Теоретически они могли бы сейчас быть вместе в Катаре (Лео даже на год старше), но проблемы со здоровьем не позволили Серхио задержаться в игре до этого ЧМ. Впрочем, и 15 лет в сборной — потрясающий стаж. На его «призовое», третье место в списке лучших снайперов сборной (41 гол) ещё долго никто не посягнёт.
Хорхе Бурручага
Карьера в сборной: 1983-1990, 59 матчей, 13 голов
Достижения: чемпион мира – 1986, серебряный призёр ЧМ-1990
У миллионов болельщиков среднего и старшего возраста мексиканский чемпионат мира 1986 года прочно ассоциируется с подвигами Марадоны, в кавычках (если это Рука бога) и без. А между тем последний на данный момент «золотой» гол Аргентины на планетарных первенствах принадлежит не незабвенному Диего, а подзабытому уже Бурручаге. Именно он на 85-й минуте перечеркнул все старания немцев, которым удалось, казалось бы, немыслимое — уйти с 0:2. Мощный нападающий «Нанта» на широченном шаге ускакал от защитников и хладнокровно реализовал выход один на один. А устроил его товарищу, разумеется, капитан Диего — кто же ещё?
Спустя четыре года Хорхе был частью серебряной сборной Аргентины, вопреки обстоятельствам добравшейся до финала. В ремейке финала-1986 Бурручага отыграл около часа и ушёл с поля при счёте 0:0. Фатальный гол немцев с неоднозначного пенальти он наблюдал со скамейки. На этом история игрока в сборной и закончилась, хотя клубная длилась ещё довольно долго.
Клаудио Каниджа
Карьера в сборной: 1987-2002, 50 матчей, 16 голов
Достижения: серебряный призёр ЧМ-1990, победитель Кубка Америки – 1991, победитель Кубка конфедераций – 1992
Своим последним мировым финалом в прошлом веке Аргентина обязана трём мужчинам — непревзойдённому Марадоне, кошмару пенальтистов Гойкоэчеа, начинавшему Кубок мира на банке, и длинноволосому форварду Канидже по кличке Ветер. Это он обеспечил двумя красными картами камерунцев в группе, забил единственный гол Бразилии в 1/8 финала после восхитительного паса Марадоны и сравнял счёт в полуфинале с Италией. Втроем они дотащили откровенно неказистую команду до решающего матча. И вот там-то, возможно, Каниджи «альбиселесте» не хватило. Игру с немцами Клаудио пропускал из-за перебора карточек, и Марадона утратил идеального адресата для своих хитрых передач. Судьбу игры решил сомнительный пенальти.
К ЧМ-1994 Каниджа с Марадоной отсидели дисквалификации: один за допинг, второй — за наркотики. Они ехали в США, чтобы снова зажечь. Но триумф Клаудио (дубль в ворота Нигерии) совпал с трагедией Диего. Сразу с поля Марадону увели на допинг-тест, который дал положительный результат. Больше в Америке Диего не играл, а его друг Клаудио — не забивал. На своём последнем Кубке мира, 2002 года, Каниджа отличился, не сыграв ни минуты: удалился с лавки за жёсткий наезд на судью.
Хуан Роман Рикельме
Карьера в сборной: 1997-2009, 54 матча, 18 голов
Достижения: олимпийский чемпион – 2008, серебряный призёр Кубка конфедераций – 2005, серебряный призёр Кубка Америки – 2007
Рикельме считался невероятным талантом. С молодёжной сборной Аргентины выигрывал чемпионат Южной Америки и чемпионат мира. Четырежды признавался футболистом года в Аргентине. Но в полной мере реализовать свой потенциал Хуан Роман, очевидно, не сумел. Не в последнюю очередь в силу тяжёлого характера.
В юности Рикельме сравнивали с Марадоной, но именно при Марадоне-тренере Рикельме отказался играть за сборную. В бытность Хуана Романа основной «десяткой» в «альбиселесте» дебютировал совсем молоденький Месси. Они даже успели совместно выиграть олимпийское золото в 2008-м. Для Лео это долгие годы был единственный титул с Аргентиной, для Хуана Романа — самое большое достижение в карьере. Звездой «Барселоны» он так и не стал, с «Вильярреалом» в принципе не мог озолотиться, а все клубные трофеи собрал на родине, с «Бока Хуниорс».
Хавьер Санетти
Карьера в сборной: 1994-2011, 145 матчей, 5 голов
Достижения: серебряный призёр Олимпиады-1996, дважды серебряный призёр Кубка конфедераций (1995, 2005), дважды серебряный призёр Кубка Америки (2004, 2007), чемпион Панамериканских игр – 1995
Санетти — легенда не только аргентинского, южноамериканского, но и мирового футбола. По количеству матчей на высшем уровне (1115) Хавьер занимает 14-е место на планете (у лидера, Петера Шилтона, 1398 игр). Большинство из них уроженец Буэнос-Айреса провёл в итальянском «Интере». 19 лет на «Сан-Сиро» сделали Санетти иконой чёрно-синей части Милана и редким по нынешним временам образцом преданности одному клубу.
Но была в его жизни ещё одна, не менее важная команда — сборная. Её футболку защитник носил 17 лет, набрав целых 145 матчей за страну (третий показатель после Месси и Маскерано). Только с трофеями Хавьеру катастрофически не везло. Пять раз (!) он становился вице-чемпионом с Аргентиной на самых разнообразных турнирах, а единственное золото добыл на второстепенных Панамериканских играх.
Фернандо Редондо
Карьера в сборной: 1992-1999, 29 матчей, 1 гол
Достижения: победитель Кубка Америки – 1993, победитель Кубка короля Фахда – 1992
Признайтесь, у вас ведь тоже при упоминании фамилии Редондо в памяти всплывает тот самый бесподобный финт из 2000-го на «Олд Траффорд»? Мало кто в мире может похвастать столь оригинальной визитной карточкой. Ну так Фернандо и был футболистом неординарным. Футбольным аристократом, изысканно обращавшимся с мячом и читавшим игру на несколько ходов вперёд. В мадридской «галактике» аргентинский Принц выглядел максимально гармонично.
На фоне трёх Кубков чемпионов (двух с «Реалом», одного с «Миланом») список достижений Редондо в сборной не поражает воображение. Отчасти он сам в этом виноват. Оригинальный взгляд на вещи отличал футболиста не только на поле. На ЧМ-1990 он не поехал из-за… учёбы в вузе, а спустя восемь лет отказался подчиниться требованию тренера Пассареллы коротко постричься. Наверное, даже символично, что именно Редондо сделал последний голевой пас в сборной на Марадону — в матче с греками в 1994-м. Бунтарь и умница в одном лице.
Альфредо Ди Стефано
Карьера в сборной: 1947, 6 матчей, 6 голов
Достижения: обладатель Кубка Америки – 1947
Великого Ди Стефано считают своим достоянием не только в Аргентине, но и в Испании и даже отчасти в Колумбии. Знаменитый футбольный путешественник в середине прошлого века умудрился сыграть сразу за три национальные команды (да, тогда так можно было). Ещё по разу Альфредо осчастливил своим присутствием сборные Каталонии и мира.
С родной «альбиселесте» супербомбардир эпохи выиграл чемпионат Южной Америки 1947 года, но наибольших успехов добился в Европе. За годы выступлений в мадридском «Реале» Ди Стефано собрал пять Кубков чемпионов и два «Золотых мяча». Он же первым был введён в Зал славы ФИФА. Легенда!
Анхель Лабруна
Карьера в сборной: 1942-1958, 37 матчей, 17 голов
Достижения: чемпион Южной Америки – 1946, 1955
Выходец из семьи итальянских эмигрантов стал настоящей легендой одного из аргентинских грандов — «Ривер Плейт». Играя на позиции левого нападающего, Лабруна наколотил за главную команду всей своей жизни рекордные 317 голов (достижение держится уже более полувека) и занял второе место в топе самых титулованных футболистов клуба (17 трофеев).
К несчастью поколения Лабруны, их спортивный расцвет совпал с годами абсурдного бойкота Аргентиной мировых первенств по политическим мотивам. По воле чиновников сборная пропустила турниры 1938, 1950 и 1954 годов. Лабруна всё-таки успел побывать «на мире», но много ли он там мог показать почти в 40 лет? То ли дело — Копа Америка. Эту чашку легендарный нападающий поднимал над головой дважды.
Даниэль Пассарелла
Карьера в сборной: 1975-1986, 70 матчей, 22 гола
Достижения: дважды чемпион мира (1978, 1986)
О степени народного почтения к этому человеку говорят его прозвища: Великий, Вождь, Кайзер. Пассарелла действительно уникальный — единственный в стране дважды чемпион планеты — 1978 и 1986 годов. У Марадоны с Месси вместе взятых вдвое меньше Кубков мира. Именно Даниэль выводил «альбиселесте» с капитанской повязкой на её первом «золотом» ЧМ. При этом, будучи защитником по основной специализации, Пассарелла не просто много — аномально много забивал (134 гола во всех турнирах)! Чаще него это делал лишь один бек мирового футбола — Рональд Куман.
Столь достопочтенный дон просто не мог не потренировать национальную команду, и в середине 1990-х такая возможность ему представилась. Увы, в новом качестве Пассарелла был не столь успешен и запомнился больше диктаторскими заскоками, нежели результатами (например, не брал в команду или заставлял стричься длинноволосых игроков). Но его игроцкого величия это не отменяет.
Эрнан Креспо
Карьера в сборной: 1995-2007, 64 матча, 35 голов
Достижения: чемпион Панамериканских игр – 1995, серебряный призёр Олимпиады-1996, серебряный призёр Кубка Америки – 2007
Аргентинские бомбардиры во все времена были в почёте в Италии. Один из ярчайших представителей этого вида — Креспо. Эрнан стабильно и помногу забивал везде, где бы ни играл, будь то «Парма», «Лацио», «Милан» или «Интер». Только в Англии, в «Челси», у него не сложилось, что лишний раз подтверждает особую, историческую совместимость аргентинцев с кальчо. Эти народы, кажется, и ментально очень близки.
В сборной Эрнан тоже был в порядке. Да, большие победы в его время обходили Аргентину стороной, но свои три с половиной десятка мячей в лазурно-белой майке Креспо наколотил. Даже Марадону на один мяч в историческом списке бомбардиров обошёл. В молодёжной/олимпийской сборной у него вообще бесподобная статистика: 15 матчей — 15 голов.
Омар Сивори
Карьера в сборной: 1956-1957, 19 матчей, 9 голов
Достижения: чемпион Южной Америки (1957)
В середине прошлого столетия лучшие футболисты Аргентины регулярно мигрировали в сторону родственной многим Италии. В случае с Сивори речь шла о репатриации — фамилия говорит сама за себя. Омар родился в семье итальянских эмигрантов в 250 км от Буэнос-Айреса, сделал имя в «Ривер Плейт» и сборной Аргентины, но, как только родина предков позвала, недолго думая, рванул в Европу.
«Ювентус» не пожалел за Бешеного (одно из прозвищ взрывного нападающего) рекордных 10 млн песо. В итоге Омар сменил не только клубную прописку, но и гражданство. Тем не менее след в истории аргентинского футбола Сивори тоже оставил — выиграл Кубок Америки — 1957. Мало того — он был признан лучшим футболистом турнира. Ту плеяду тренера Гильермо Стабиле называли первой легендарной сборной Аргентины с момента её образования. Сивори в ней был заводилой. Но недолго. «Золотой мяч» 1961 года Омар получил уже как итальянец.
Хавьер Маскерано
Карьера в сборной: 2003-2018, 147 матчей, 3 гола
Достижения: дважды олимпийский чемпион (2004, 2008), серебряный призёр ЧМ-2014, четырежды серебряный призёр Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016)
Маскерано — образец работоспособности и универсальности в футболе. Куда бы его ни отправили, в защиту или опорную зону, Хавьер везде добросовестно и качественно выполнял своё дело. За эту исполнительность, основательность и ценился всеми тренерами, у которых играл. Количество матчей за сборную — 147 — самое красноречивое тому подтверждение. Ну и 19 трофеев с «Барселоной» до кучи.
Возможно, вы удивитесь, но именно работяга Маскерано, а не кто-то из солистов атаки стал всего вторым за 80 лет футболистом, дважды выигравшим Олимпиаду — в 2004 году, а затем в 2008-м. Других кубков он с Аргентиной не брал, но и этих достаточно, чтобы отнести Маске к числу культовых фигур современного (и не только) футбола.
Рене Хаусман
Карьера в сборной: 1973-1979, 55 матчей, 13 голов
Достижения: чемпион мира – 1978
Знаменитый аргентинский тренер Сесар Луис Менотти называл Хаусмана «смесью Марадоны и Гарринчи», а болельщики дали сразу два звучных прозвища — Loco (Сумасшедший) и Hueso (Кость). Хаусман действительно был своенравным парнем: с первого сбора национальной команды он сбежал, выпрыгнув с балкона гостиницы и уехав на такси. Впрочем, это не помешало Рене спустя год забить три гола на ЧМ-1974, а через четыре года — добиться наивысшего достижения в карьере. Разумеется, под командованием высоко ценившего его Менотти.
На победном для Аргентины домашнем чемпионате мира пышноволосый вингер из Ла-Банды провёл шесть матчей и забил один гол. Проблемы с алкоголем не позволили Хаусману сделать выдающуюся карьеру. По воспоминаниям очевидцев, Рене слишком часто прикладывался к бутылке, а однажды даже вышел на официальный матч в стельку пьяным.
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