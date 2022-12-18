Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины

Трудно найти в мире страну, которая «больна» футболом больше, чем Аргентина (в исключительно хорошем смысле!). Где ещё вы найдёте церковь в честь футболиста? Или хотя бы тот уровень поддержки и безусловной любви, которую демонстрируют болельщики? Посмотрите, как инчас превратили в мини-Аргентину каждый стадион в Катаре, где играла их сборная. И что творилось в самой Аргентине после полуфинала!



Грядущий финал Кубка мира – отличный повод вспомнить величайших игроков в истории «альбиселесте». Мы предлагаем список 17 футболистов, круто себя проявивших именно в национальной команде (обязательное условие), а места в этом топе сильнейших определяете вы.

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Как должен выглядеть список – решаете вы! Пишите в комментариях, почему сделали такой выбор и кого стоило бы убрать или добавить в этот рейтинг.

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.