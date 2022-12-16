«Не будь штрафных, не уверен, что играл бы в футбол». Каким мир запомнит Михайловича

Ушёл из жизни Синиша Михайлович. Замечательный сербский футболист и тренер, один из лучших игроков своего амплуа во второй половине 1990-х и начале 2000-х. Ему было всего 53 года…

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Михайлович вошёл в историю прежде всего как один из лучших исполнителей стандартов. Выступая на позициях центрального защитника или опорного полузащитника, он забил около сотни голов за сборную Югославии (позже Сербии) и свои клубные команды – «Войводину», «Црвену Звезду», итальянские «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». В декабре 1998-го Синиша и вовсе установил невероятный рекорд: оформил хет-трик прямыми ударами со штрафных в ворота «Сампдории». Однажды Михайлович пошутил: «Не будь штрафных, не уверен, что вообще играл бы в футбол».

Он очень много тренировал удар с детского возраста и на профессиональном уровне, и это, помимо дара божьего, помогло Михайловичу стать одним из величайших в своём деле. Два года назад Синиша выпустил автобиографию под названием «Матч жизни», в которой рассказывал о своей работе над стандартами. Он брал мяч, вставал перед воротами, целился в верхний угол и бил в него: десять, сто, тысячу, десять тысяч раз. «Но одно дело точность, совсем другое – сила удара, – объяснял Михайлович. – Она зависит от множества факторов. У меня есть преимущество – маленькая стопа для моего роста (185 см), 42-й размер. Поэтому я бил по мячу всей ногой. И ещё два оружия: длинная нога и каменный пресс – сила удара очень зависит от этого. Пресс для футболиста очень важен: он увеличивает скорость, баланс, силу при столкновениях, высоту прыжка и силу удара».

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В сезоне-1990/1991 совсем молодой ещё, 22-летний Михайлович выиграл с «Црвеной Звездой» Кубок чемпионов. В полуфинале забил со штрафного «Баварии». Это главный трофей в карьере Синиши.

Хотя и после этого серб много чего выиграл. Помимо Кубка чемпионов, Межконтинентального кубка и двух чемпионских титулов с «Црвеной Звездой», он завоевал два золота Серии А, четыре Кубка Италии и три Суперкубка Италии в составе «Лацио» и «Интера». Кроме того, с римлянами становился обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

Синиша Михайлович в «Лацио» Фото: Allsport UK/Getty Images

Его карьера тренера продолжалась 16 лет. Начинал он ассистентом в «Интере», а потом возглавлял «Болонью», «Катанью», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и ещё раз «Болонью». Самым удивительным получился период в Португалии, так как тренером «Спортинга» он был всего восемь (!) дней. Михайлович подписал трёхлетний контракт, однако в клубе сменилось руководство, и новый президент объявил, что Синиша не входит в его планы.

К сожалению, у Михайловича не получилось стать столь же успешным тренером, каким он был игроком. Он так и не успел выиграть ни одного трофея в этой роли. Его главная награда – признание сербским тренером года в 2019-м.

О своей болезни Михайлович объявил в июле 2019-го. В тот момент он полгода возглавлял «Болонью», в которую вернулся спустя 10 лет. Несмотря на борьбу с лейкемией, он не хотел уходить из клуба. Просто брал паузы на время лечения, когда требовалось лечь в больницу. По словам Синиши, тысячи болельщиков писали ему сообщения со словами поддержки, и это придавало сербу сил.

В ноябре 2019-го, после трёх курсов химиотерапии, Михайлович признавался: «Последние четыре месяца были серьёзным испытанием для меня. Хочу поблагодарить всех врачей, которые помогали мне. Только те, кто страдает от этой болезни, знают, как трудно с ней бороться. Я благодарю всех, от врачей до медсестер. К сожалению, не могу упомянуть всех.

Я устал плакать. Никогда не чувствовал себя героем. Я просто человек. Эту болезнь нельзя победить только благодаря мужеству. В этом нет ничего постыдного, пациент не должен терять желание жить. Чтобы победить эту болезнь, эту сволочь, нужно терпение. Провести четыре месяца в комнате, не выходя на улицу, непросто».

Михайловича поддерживали и друзья из мира футбола, в частности, Роберто Манчини и Златан Ибрагимович. Швед говорил, что готов играть в «Болонье» бесплатно ради Синиши. Но что-то не срослось с его трансфером.

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В январе 2020-го серб снова лёг в клинику для плановой терапии после пересадки костного мозга от донора. Михайлович рассказывал о своём состоянии:

«Это такая маленькая вещь для донора, но представьте себе чувство, что вы спасли чью-то жизнь. Сейчас мне хорошо, я чувствую себя сильнее, чем раньше. Прошло почти семь месяцев с момента пересадки, так что, надеюсь, худшее уже позади. Потребуется год, чтобы я смог вернуться к нормальной жизни».

В сентябре 2020-го Михайлович заболел коронавирусом. По словам Синиши, он даже не почувствовал, что с ним случилось:

«С июля по январь прошлого года было шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией в больнице и вне её, три курса химиотерапии и трансплантация костного мозга. После того, что я испытал, коронавирус — словно глоток прохладной воды. У меня не было никаких симптомов. Если бы не прошёл тест, и не заметил бы.

Синиша Михайлович — главный тренер «Болоньи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Я в отличной форме и вернулся к пробежкам по 10 километров каждый день, тренировкам и нагрузкам. Живу нормально, наслаждаюсь каждым моментом жизни. Это то, чем намерен заниматься и дальше».

Однако у судьбы были свои планы на серба. Выиграв несколько сражений у лейкемии, Михайлович, к сожалению, проиграл войну. Его состояние ухудшилось, он снова вынужден был лечь в больницу. Вдобавок Синиша был уволен из «Болоньи» в сентябре 2022-го, после неудачного старта команды в новом сезоне Серии А. Наверное, это тоже стало дополнительным стрессом для Михайловича, повлияло на организм. Свой жизненный путь Синиша закончил в Риме.

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Болельщики всегда будут помнить этого большого игрока со сложным характером. И не только сербские и итальянские. То, что умел на поле Михайлович, могли сделать единицы.