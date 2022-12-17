«Наша гордость ранена». Тренеру Аргентины больно вспоминать прошлую встречу с Дешамом

Финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией стоит рассматривать не только в контексте дуэли Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. В воскресенье, 18 декабря, исход во многом будет зависеть и от результата противостояния двух других ярких индивидуальностей – главного тренера «альбиселесте» Лионеля Скалони и его коллеги Дидье Дешама, возглавляющего «трёхцветных». Между тем у Скалони вообще есть своя история взаимоотношений, как с Дешамом, так и с Месси в качестве игрока. Рассказываем о ней.

Скалони младше Дешама на 10 лет, так что, когда Лионель, будучи подающим надежды молодым фланговым защитником, перебирался в Европу, Дидье-полузащитник проводил свои последние сезоны. Пути аргентинца и француза пересеклись, когда Дешам уже стал тренером и возглавил «Монако». В сезоне-2003/2004 «Депортиво» со Скалони в составе попал в одну группу с монегасками в Лиге чемпионов.

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В Ла-Корунье испанцы победили со счётом 1:0 и после первого круга опережали команду Дешама на одно очко. Матч 4-го тура состоялся на стадионе «Луи II» в Монако. Скалони вышел в основе «Депортиво», причём тренер Хавьер Ирурета поставил универсала на правый фланг полузащиты. Его оппонентом был Патрис Эвра, кроме того, аргентинец должен был помогать при обороне закрывать блестящего хавбека «Монако» Жерома Ротена. Скалони сделал всё, чтобы испортить вечер Дешаму, но в итоге пережил самый настоящий кошмар со своей командой.

Быстро стало понятно, что ничего хорошего «Депортиво» в этой игре не ждёт. Уже на второй минуте Ротен открыл счёт после того, как правый защитник Мануэль Пабло сбросил ему мяч головой прямо на ногу. Потом монегаски разрывали соперника на свободном пространстве и на стандартах. За полчаса сделали счёт 4:0. Причём четвёртый гол пришёл со штрафного, назначенного за грубый фол Скалони на Эвра: аргентинец получил жёлтую карточку и разбил себе лоб. Только когда команда Дешама чуть-чуть ослабила хватку, «Депортиво» смог вернуться в игру – испанцы положили два мяча за шесть минут. Автором второго гола стал как раз Скалони. Лионель сыграл умно: ещё до удара совершил рывок в штрафную «Монако», который прозевал Эвра. В результате аргентинец добил мяч в сетку.

Однако в начале второго тайма счёт был уже 7:2 в пользу монегасков. У них залетало всё. Между седьмым и восьмым голами «Монако» испанцы забили третий при участии Скалони. Аргентинец прошёл по флангу и сделал передачу на Диего Тристана, а тот обыграл двоих защитников и перекинул мяч через вратаря.

Лионель Скалони в «Депортиво» Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

«У меня не укладывается в голове, что в матче Лиги чемпионов могут быть забиты 11 голов. Я не могу это объяснить. Однако приятно, что такие чудеса иногда случаются», – сказал после матча Дешам.

Главный тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета так прокомментировал разгром: «За свою карьеру я не припомню такого, чтобы не смог объяснить причины краха. Мы имели не меньше моментов, но каждая атака соперника завершалась голом… Наша гордость не просто задета – она ранена».

Какие слова после того матча произнёс Скалони, неизвестно. Скорее всего, что-то непечатное. Возможно, уже тогда в его голове пронеслось – команда должна играть, как у Дешама. В тот сезон «Монако» дошёл до финала. Впрочем, и «Депортиво» спокойно пережил неудачу – добрался до полуфинала.

Интересно, что год спустя «Депортиво» Скалони и «Монако» Дешама опять попали в одну группу Лиги чемпионов. И снова монегаски раскатали испанцев! Победили в обоих матчах с общим счётом 7:0.

У Скалони была достаточно хорошая карьера. В одной только Лиге чемпионов он сыграл 54 матча, ещё в двух сезонах участвовал в четвертьфиналах. Тем не менее так получилось, что сборной Аргентины этот универсал особо не пригодился как игрок. За национальную команду Лионель провёл всего семь матчей, причём пять из них не имели турнирной ценности – были товарищескими. Но всё же он может рассказывать детям (а у Скалони двое сыновей), что играл с самим Месси.

Пятый матч Скалони за сборную Аргентины в августе 2005-го стал одновременно первым в составе «альбиселесте» для Месси. В спарринге с Венгрией один Лионель вышел с первых минут на правом фланге обороны, а второй на замену на 64-й минуте. Вот только Скалони и Месси провели на поле вместе всего минуту. На 65-й Лео был удалён за агрессивное поведение – соперник схватил форварда за футболку, а тот отмахнулся и попал венгру по горлу. Форвард «Барселоны» признавался, что плакал после того, как получил красную карточку в день дебюта в сборной. И Лео запомнил, как Скалони и Хуан Пабло Сорин пытались заставить судью отменить решение, а потом утешали его с остальными игроками в раздевалке.

Но Скалони всё-таки поиграл немного с Месси. Перед ЧМ-2006 они оба вышли на замену на 68-й минуте в товарищеской встрече с Анголой. На самом чемпионате мира Лионель-старший провёл в запасе все матчи, кроме одного. В 1/8 финала с Мексикой попал в основу и закрывал правый фланг. Отыграл все 120 минут (аргентинцы победили 2:1 в дополнительное время), а на 84-й поднялся со скамейки и Месси. Эти полчаса с небольшим – единственное совместное выступление Скалони с Месси в официальном матче: после ЧМ-2006 нынешнего тренера аргентинцев уже не вызывали в национальную команду.

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