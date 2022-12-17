«Катарский судья — проcто ни о чём». Скандал в матче за третье место чемпионата мира

Матч за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре не обошёлся без спорного судейского решения. В центре внимания оказался местный арбитр Абдулрахман Аль-Джассим — именно он работал на игре Хорватии и Марокко.

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Во втором тайме защитник европейской сборной Йошко Гвардиол оказался в штрафной площади соперника и упал после контакта с Софьяном Амрабатом. Судья сразу показал, что никакого нарушения не было, и продолжил игру. На повторе показалось, что марокканский футболист ударил соперника сзади по ноге, хотя хорват приукрасил и упал не сразу. Не будь этого падения, Гвардиол выскакивал один на один с вратарём.

Фото: Кадр трансляции

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что судья не успел к эпизоду, а Гвардиолу следовало показать предупреждение за симуляцию: «По видео невозможно понять, был контакт между Амрабатом и Гвардиолом или нет. Но хорват отставил правую ногу в сторону, он симулировал. Следовало показать жёлтую карточку за симуляцию. Но не показал — ладно».

А чуть позже Ашраф Хакими упал у чужой штрафной площади после контакта с Бруно Петковичем. Федотов считает, что если нарушение и было, то это не пенальти: «Второй момент, на 75-й минуте, у штрафной Хорватии. Повторы снова плохие. Но если нарушение и было, то было до штрафной. Катарский судья, конечно, просто ни о чём. Можно было и Чебана (Сергей Чебан — российский судья. — Прим. «Чемпионата») поставить, он бы справился».

Фото: Кадр трансляции

После финального свистка марокканские футболисты накинулись на судью. Они долго предъявляли претензии арбитру — то же самое делал главный тренер африканской сборной Валид Реграги. Сам матч завершился победой Хорватии со счётом 2:1 — европейская сборная завоевала медали на втором чемпионате мира подряд (в России у неё было серебро).