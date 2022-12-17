Пора признать величие Дешама. Он сделал для Франции больше, чем кто-либо в истории

Он сделал из сборной «Реал», а теперь может стать вторым тренером с двумя победами на чемпионатах мира подряд.

У французов было несколько знаковых поколений в футболе. Первое — с Раймоном Копа и Жюстом Фонтеном, которые сделали бронзу на ЧМ-1958. Второе — романтичная команда 1980-х во главе с Мишелем Платини. Третье — «золотое», с Зинедином Зиданом и Марселем Десайи. Четвёртое — нынешнее, с Килианом Мбаппе, Антуаном Гризманном и целым вагоном топовых исполнителей. Но вот уже 30 лет все успехи сборной Франции так или иначе связаны с Дидье Дешамом. Было лишь одно исключение — в 2006-м, когда Раймон Доменек хорошо исполнил номинальную роль тренера, пока на поле творили Зидан, Анри, Тюрам, Макелеле и Виейра.

Дидье Дешам на ЧМ-1998 Фото: Getty Images

Дешам с капитанской повязкой выжигал опорную зону, пока французы брали ЧМ-1998 и Евро-2000. А спустя 12 лет подхватил талантливую, но сырую, уставшую от неудач команду, чтобы сделать её чемпионом мира. Понятно, что повезло с конвейером — например, на смену Адилю Рами и Филиппу Мексесу пришли Рафаэль Варан и Самуэль Юмтити (до травм был прекрасен). Плюс прямо в руки попал один из главных футбольных талантов XXI века — тут хочется написать Оливье Жиру, но всё-таки речь о Мбаппе.

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Однако два финала чемпионата мира и финал Евро — не слишком ли много для обычного везения? Тем более финал ЧМ в Катаре, где нет Карима Бензема, Поля Погба, Н’Голо Канте, Преснела Кимпембе, Кристофера Нкунку. Где сломался в первом же матче Лукас Эрнандес. Да, даже в таких условиях стратегические запасы французского футбола позволяют Дешаму играть с одним из лучших составов на турнире. Когда ближайшая подмена Эрнандесу — его родной брат, по совместительству один из лучших атакующих фулбеков мира.



Но была слабее, например, сборная Бразилии. Тите не довёл самую сильную «селесао» за последние 20 лет даже до полуфинала. А Дешам как-то с 36-летним Жиру и центром поля Рабьо – Тчуамени добрался до защиты титула.

Дешам сделал из сборной Франции «Реал»

Взорваться для победы в нужный момент, положить сумасшедший гол, который отправляет соперника в нокаут — стиль, в котором «Реал» делал победы, например, в Лиге чемпионов. Это если упрощать. Понятно, что за результатом скрываются тактические моменты, подстройки Зидана и Карло Анчелотти под гениальность отдельных игроков. Но глобально — разве нет команд, которые каким-то удивительным образом притягивают к себе победы? И на первый взгляд не очень понятно — как.

«Реал» сформировал безотказный концепт: убийственный индивидуальный уровень + грамотный баланс + идеальное понимание того, когда нужно включиться и сделать результат. Если сформулировать особенности стиля Дешама в сборной Франции, то получится нечто подобное. Правда, от футбола Анчелотти, к примеру, исходит запах дорогих сигар и красного сухого «Орнеллайя», а футбол Дешама отдаёт машинным маслом. Тяжёлый такой, трудовой аромат — прямо представляешь мастерскую, где играет Милен Фармер, а Гризманн ходит с разводным ключом и хлопает по плечу выползающего из-под автомобиля Жиру. До клуба садомазохистов имени Гарета Саутгейта далеко, но тоже не всем нравится.

Иногда Дешам допускает ошибки — например, в прошлом году просто отдал победный матч 1/8 со Швейцарией. Возможно, вы помните замену Гризманна, вместо которого вышел Мусса Сиссоко, при счёте 3:2. Но теперь Гризманн играет всегда и даже подсказывает Дешаму, какие делать замены — в полуфинале с Марокко именно игрок «Атлетико» попросил укрепить оборону на левом фланге. Мбаппе не возвращался назад, поэтому Дешам выпустил Маркуса Тюрама (Мбаппе ушёл в центр нападения).

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Тренер сборной Франции выбрал сложный путь — игроки решают в эпизодах, а общий успех зависит от баланса команды. Именно этот путь создаёт противоречивое впечатление от игры французов. Тут нет какой-то отлаженной до тошноты системы контроля мяча, как у Испании, железобетонной обороны, как у Марокко. Прессинг также зависит от эпизодов. Но на этом ЧМ есть два идеальных инструмента балансировки — Жиру и Гризманн. А также целый набор гениев для вскрытия чужой обороны. Хотите — вот прорыв Тео Эрнандеса. Или дальний удар Тчуамени. Или очередной чудо-пас от Гризманна.

А за всем этим скрывается рабочий подход Дешама. На ЧМ-2018 Франция начинала с 4-3-3 и тройкой в атаке Дембеле – Мбаппе – Гризманн. Но потом перестроилась на 4-2-3-1 с Блезом Матюиди в роли левого крайнего полузащитника. Жиру отправился в центр нападения — так Франция выиграла чемпионат мира. В Катаре Дешам быстро запихнул в запас Бенжамена Павара, придумал максимально объёмную роль для Гризманна и освободил Мбаппе от оборонительной работы. А ещё было трудное решение по сохранению четвёрки защитников — хотя многие ожидали, что на турнир Франция едет с 3-4-1-2. И это лишь малая часть интересных ходов Дешама.

Раскрывал игроков и отказывался от лучших

«Дешам — дерьмовый тренер», — слова подружки Самира Насри после того, как хавбека «Ман Сити» (на тот момент) не взяли на ЧМ-2014. Игрок классно смотрелся в Англии и был одним из самых активных созидателей лиги, но не вошёл в планы Дешама. «Наша цель – собрать лучшую команду, а не просто взять 23 сильнейших французских игрока. Насри – великолепный футболист, который за сборную Франции играет не так хорошо, как за «Ман Сити». Он сказал мне, что терпеть не может находиться среди запасных. Это правда, мы убедились в сборной», — рассказывал тренер о своём решении.

Тогда пошли активные слухи о токсичности Насри — футболист вскоре подтвердил инсайды из раздевалки эмоциональным заявлением о завершении карьеры в сборной. Дешам ответил коротко: «Пусть идёт в женскую команду. Он многих разочаровал своим поведением». Без Насри Франция потом вышла в финал Евро-2016, а дальше вы знаете.

Перед Евро-2016 Дешам отказался от Бензема (вляпался в историю с шантажом Матьё Вальбуэна) и Атема Бен-Арфа. Затем не взял Рабьо на ЧМ-2018. Также Дешам оставил Виссама Бен-Йеддера без ЧМ-2022. А ещё мимо пролетел Жонатан Клосс из «Марселя» — как раз из-за обратного перехода на четвёрку защитников. Кстати, единственный турнир, перед которым к Дешаму особо не было претензий по составу — провальный Евро-2020.

Дидье Дешам и Карим Бензема Фото: Robert Michael/Getty Images

При этом Дешам раскрывал лучшие качества других игроков. Например, Погба в сборной Франции резко превращался в лучшего полузащитника планеты. Павар, профиль которого больше подходит под ЦЗ, нашёл место на правом фланге обороны на победном ЧМ-2018. Гризманн в сборной тоже один из лучших игроков мира. Жиру даже в 36 остаётся максимально полезным футболистом. Даже опальному Рабьо Дешам спокойно предоставил ещё один шанс — потому что понимал, как хавбек «Ювентуса» потенциально важен для нынешнего баланса.

Ещё одна примечательная деталь — замены в полуфинале с Марокко (2:0). Дешам неожиданно выпустил Рандаля Коло Муани, который спустя минуту забил второй гол. После игры тренер объяснил решение:

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Обычно на замену выходит Коман. Но у него днём была небольшая температура. Так что я понимал, что Коло Муани сможет быстрее бежать. Ни в коем случае не хочу этим сказать, что сделал правильный выбор. Просто это пример для других футболистов, которых пока не выпускали на поле — в решающий момент они могут пригодиться. Поэтому так важна скамейка запасных».

Иногда старенькая дефолтная компьютерная игра «Сапёр» заканчивалась после первого щелчка мышью — человек сразу выбирал неправильный квадрат. Если бы Дешам играл в «Сапёра», то он, возможно, без проблем раскрыл бы всё поле — обязательно с двумя-тремя рискованными тычками. Он слишком хорошо чувствует и понимает, что нужно сборной Франции. А также понимает, как над этим необходимо работать. Ведь одними забросами на Мбаппе нельзя выигрывать большие титулы? «ПСЖ» подтвердит.