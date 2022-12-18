«Страшно, что же будет на финале ЧМ». Драка из-за провала организаторов в игре за бронзу

Организация на чемпионате мира в Катаре не всегда работает идеально – журналисты особенно прочувствовали это в плане работы шаттлов: их водители не раз уезжали не туда, из-за чего многие опаздывали на матч, хотя выезжали с запасом. Мы сами оказывались в подобной ситуации трижды – один раз пришлось пропустить целый тайм, потому что водитель потерялся в поворотах. Люди, работающие на стадионах, рассказывают про отсутствие какой-либо координации сверху – народ работает как будто сам по себе. При этом, если смотреть в целом, то глобальное впечатление нельзя назвать совсем отрицательным: да, есть проблемы, но все они решаемы, да и не бывает крупных турниров без шероховатостей.

Решаемы, пока дело не доходит до драки.

Наш фотограф Дмитрий Голубович оказался в центре интересной ситуации, которая произошла после награждения сборной Хорватии бронзовыми медалями. Ниже – его рассказ об организации работы фотографов на стадионе «Халифа» этим вечером.

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«На этом награждении впервые за чемпионат мира увидел, чтобы фотографы могли выйти на поле и снимать игроков, стоя на газоне. Вы наверняка видели, что фотографы у поля стоят в своеобразных загонах – нас отделяют верёвками, чтобы народ не создавал лишнюю толкучку за пределами этой территории. Обычно крайняя граница – это боковая линия, за которую заступать нельзя.

Конфликт фотографов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На ЧМ в России очень строго следили, чтобы никто не делал лишнего шага – отгоняли каждого, кто нарушал границу. На «Халифе» же фотографы снесли всех волонтёров, побежали вперёд на поле и перекрыли весь обзор тем, кто решил всё же не нарушать правила. Волонтёры с этим ничего не делали – народ минут десять так стоял, пока не пришёл какой-то главный и всех не выгнал. В России же такого бардака не было: никто, кроме представителей ФИФА и фотографа сборной, не мог выходить на поле. Кто-то пытался прорваться, но им тут же указывали на их место.

Тут же даже до драки дошло. Когда Лука Модрич с детьми пошёл к трибунам, он не смог пройти и встал перед толпой фотографов. Они начали его звать: «Лука, Лука! Покажи медаль!» Когда он начал её показывать, то сразу же началась толкучка: все фотографы начали лезть друг перед другом, пихаться и толкаться. Никто из стюардов ничего с этим не мог сделать. И вот привело всё к тому, что два фотографа не поделили место – один начал толкать другого, а потом они решили чуток помахаться кулаками. Я одного потянул назад, чтобы они разошлись, но помогло не особо – чуть не упали оба.

На чемпионате мира в России, на Евро – нигде до такого не доходило. Понятно, что тут ещё и сами фотографы хороши, но организация для работы была почти как у нас на Кубке России – близка к провальной. Теперь страшно, что же будет на финале ЧМ».