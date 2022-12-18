Кто фаворит в матче Аргентина — Франция? Прогноз сразу двух суперкомпьютеров на финал ЧМ

Сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с командой Франции. Суперкомпьютер компании Opta дал прогноз на победителя решающего матча. Opta – одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой. По версии машины, фаворит финальной встречи – Аргентина, однако с весьма незначительным преимуществом: 50,7% против 49,3% у французов.

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Фаворит: Аргентина — 50,7%

В полуфинале сборная Аргентины уверенно обыграла команду Хорватии. На 34-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за фол на Хулиане Альваресе. Пять минут спустя отличился сам Альварес. На 69-й минуте Альварес оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0 в пользу аргентинцев.

Путь к финалу

22 ноября. Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2 (группа)

26 ноября. Аргентина — Мексика — 2:0 (группа)

30 ноября. Аргентина — Польша — 2:0 (группа)

3 декабря. Аргентина — Австралия — 2:1 (1/8 финала)

9 декабря. Аргентина — Нидерланды — 2:2 (4:3 пен.) (четвертьфинал)

13 декабря. Аргентина — Хорватия — 3:0 (полуфинал).

+4 =1 -1, разница мячей 12-5.

Бомбардиры

Лионель Месси — 5 голов

Хулиан Альварес — 4

Энцо Фернандес — 1

Алексис Мак Аллистер — 1

Науэль Молина — 1.

Претендент: Франция — 49,3%

Сборная Франции в своём полуфинале победила команду Марокко. На пятой минуте счёт открыл Тео Эрнандес. На 79-й минуте отличился Рандаль Коло Муани, вышедший на замену всего за 44 секунды до своего гола. Он установил окончательный счёт — 2:0 в пользу французов.

Путь к финалу

22 ноября. Франция — Австралия — 4:1 (группа)

26 ноября. Франция — Дания — 2:1 (группа)

30 ноября. Франция — Тунис — 0:1 (группа)

4 декабря. Франция — Польша — 3:1 (1/8 финала)

10 декабря. Франция — Англия — 2:1 (четвертьфинал)

14 декабря. Франция — Марокко — 2:0 (полуфинал).

+5 =0 -1, разница мячей 13-4.

Бомбардиры

Килиан Мбаппе — 5

Оливье Жиру — 4

Тео Эрнандес — 1

Рандаль Коло Муани — 1

Адриен Рабьо — 1

Орельен Тчуамени — 1.

Килиан Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другие прогнозы

Ранее свой прогноз на финал Аргентина — Франция дал суперкомпьютер компании Five Thirty Eight. По версии этой машины, шансы аргентинцев на победу повыше — 53%; соответственно, вероятность успеха французов — 47%. Также коэффициентами поделились букмекеры. По их мнению, в финальной паре фаворита нет: коэффициент на победу Аргентины в основное время — 2.91, на ничейный результат — 3.16, на победу Франции — 2.91.

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Когда и во сколько состоится финал чемпионата мира в Катаре

18 декабря

18:00 (мск). Аргентина — Франция

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