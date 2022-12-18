Финал ЧМ-2022 пройдёт в городе, который ещё не достроили. Его возводят на песке уже 16 лет

Финал чемпионата мира состоится в Лусаиле – это город в 25 километрах от Дохи, где ещё в начале нулевых не было ничего, кроме песка. Возведение «Города Будущего» начали в 2006 году: согласно проекту, он должен был стать первым технологически современным, продвинутым и зелёным городом в стране. Возведение Лусаила было заложено в программу национального видения «Катар-2030», по которому страна должна стать передовой в Персидском заливе: привлекательной для туристов и комфортной во многих аспектах для жителей.
Предполагаемая численность населения Лусаила к этому моменту должна была составить 450 000 человек, из которых 200 000 – это жители, 170 000 – сотрудники офисов, а ещё более 80 000 ежедневных посетителей. Общая стоимость разработки проекта составила примерно $ 45 млрд.
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Строительство ускорилось, когда Катар получил право на проведение чемпионата мира, потому что важнейший стадион решили расположить именно в «Городе Будущего». Ещё год назад территория вокруг арены была полна строек, а сейчас здесь всё выглядит совсем иначе.
Теперь вместо стройки рядом со стадионом – длинный бульвар, вдоль которого множество кафе и бутиков.
Фото: «Чемпионат»
Но это на первых этажах зданий, а вот что там на верхних – загадка: в окнах виднеется свет от ламп, но на этом всё. Над одной из кофеен, например, вот так – и ничего больше.
Фото: «Чемпионат»
Если свернуть с бульвара направо (пройти метров 100), то можно выйти к реальности, где стройка ещё продолжается.
Фото: «Чемпионат»
От начала до конца бульвара – 25 минут неспешным шагом под повторяющиеся по кругу три песни: Hayya Hayya (официальный саундтрек этого ЧМ), Light the Sky и Arhbo. Тот, кто был в Катаре, может узнать эти мелодии с пары нот – они звучат везде 24/7: в каждом магазине, метро, на стадионе, по телевизору – от них невозможно скрыться.
Фото: «Чемпионат»
В конце возвышаются четыре башни разной формы, там будут располагаться офисы – под них выделили аж 46 этажей в каждой. Но пока здания выглядят безжизненно с небольшим слоем строительной пыли на окнах – полностью все работы там закончатся только в следующем году.
Фото: «Чемпионат»
Соединяет башни металлическая акула. Если включить фантазию, то можно представить, будто она проплывает между рифами.
Фото: «Чемпионат»
За башнями – просторная набережная с фонтанами, киосками с едой, пальмами и детьми, гоняющими мяч.
Фото: «Чемпионат»
И большой светящейся надписью – для влюбившихся в Катар.
Фото: «Чемпионат»
Набережная длинная, но выводит она к очередной стройке и улице, которая идёт параллельно бульвару.
Фото: «Чемпионат»
Но на этом Лусаил не заканчивается, хотя многие почему-то думают, что город ограничен бульваром и стадионом. Всего здесь 19 различных многофункциональных районов: развлекательных, коммерческих и, конечно же, жилых.
Перебраться в центральную часть Лусаила можно на подземном трамвае – до неё всего несколько остановок.
Фото: «Чемпионат»
И вот там уже есть какой-то намёк на жизнь, а не только стройки: тысячи огней высоток совершенно разных форм и размеров, выстроившихся в ряд на фоне иссиня-чёрного восточного неба.
Фото: «Чемпионат»
Одна из достопримечательностей Катара – отель в форме подковы, который называется Katara Twin Towers.
Фото: «Чемпионат»
Ещё одна набережная, по которой не спеша прогуливаются местные (но их не особо много).
Фото: «Чемпионат»
И вид на другой берег, где сияет колесо обозрения.
Фото: «Чемпионат»
Несмотря на всю эту яркость и масштабность, город сильно не похож на те, что раньше принимали финал чемпионата мира. И речь сейчас не про внешность: Лусаил совершенно новый, ещё как будто «необжитый» – всё самое интересное для болельщиков происходит за его пределами, в Дохе, из-за чего после матча все едут не в центральную часть Лусаила, а в уже привычные места в столице. Плохо ли это? Да нет. Но немного странно.
Лусаил ещё будет достраиваться, как и всё в Катаре: страна уже много лет живёт в режиме непрекращающегося строительства. Подъёмные краны виднеются повсюду – даже в центре Дохи, где и без того уже сделано немало. Будущее есть у всего – не только у Лусаила с его проектом. Вопрос лишь, будут ли заняты все настроенные дома теми, кто готов это будущее разделять вместе со страной на протяжении долгого времени, а не только на время действия контракта.
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