Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира

Сегодня состоится финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. В главном матче турнира встретятся Аргентина и Франция. Почему будет правильно, если ЧМ выиграет команда Дидье Дешама – в колонке Константина Кринского.

Футбол, как вы знаете, командный вид спорта. И лично я всегда ценил это превыше личных перформансов. Да, можно и даже нужно восторгаться Лионелем Месси, его дриблингом, умением создать гол из ничего для себя или партнёра. Но всё это меркнет на фоне монолитной команды. Где если не получается у одного, поможет другой. Где если не работает одна задумка, все переходят к новому плану.

Так уж получилось, что сборная Аргентины, на мой взгляд, структурно не провела ровно ни одного матча. Отрезками команда Лионеля Скалони выглядела очень круто, а потом решал Месси. Франция – совсем другое дело: потеряв Канте и Погба, она заново училась связывать оборону и атаку, а на первый план регулярно выходили разные футболисты и при отличных друг от друга обстоятельствах. Килиан Мбаппе исполнял на классе, Оливье Жиру забивал трудовые голы после навесов, Орельен Тчуамени расчехлял пушку, а Тео Эрнандес просто оказался в идеальной для завершения точке, когда не получилось у партнёра.

Оливье Жиру, Орельен Тчуамени, Тео Эрнандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Франции – это система. И она работает уже много лет: напомню, что команда Дидье Дешама вышла в финал Евро-2016, а после этого пропустила только один главный матч из трех возможных – финал Евро-2020. Ну и два подряд выхода в финал чемпионата мира – это, согласитесь, сильно. Ещё сильнее будет только две победы подряд в этом турнире.

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У сборной Франции нет человека, который с невероятным отрывом от остальных тащит команду в финал. Да, Мбаппе является хедлайнером этой сборной – но он не делает всё в одиночку. Например, очень важная роль, как и четыре года назад в России, у Гризманна. Антуан не имеет адекватной своему уровню практики в «Атлетико», но его пользу для сборной переоценить невозможно. Кто сделал результат в четвертьфинале с Англией? Совсем не Мбаппе. Это Гризманн оформил два великолепных ассиста.

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Франция – единственный, по моему мнению, участник ЧМ-2022, смотревшийся цельно во всех встречах турнира. Даже поражение от Туниса в ничего не решающем матче можно объяснить логикой: Дешам дал отдых лидерам, попробовал резерв и несколько тактических нюансов. У той же Аргентины таких возможностей не было – потому что свой старт в Катаре она начала с провала – и потому права на ошибку у неё не было, приходилось изворачиваться в каждой следующей встрече.



Ну и главное: если у Мбаппе вдруг не пойдёт игра, совсем не страшно, что же будет с остальными. Они продолжат в том же духе, возможно, как-то перестроятся, а на определяющие роли выйдут другие. Взаимозаменяемость, вариативность, опыт главного тренера, отсутствие острой зависимости от главной звезды – вот чего нет у сборной Аргентины. А у сборной Франции – есть. Именно поэтому будет правильно, если чемпионат мира выиграет команда Дешама.

►► Пора признать величие Дешама. Он сделал для Франции больше, чем кто-либо в истории. Он сделал из сборной «Реал», а теперь может стать вторым тренером с двумя победами на чемпионатах мира подряд