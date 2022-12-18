Месси и Мбаппе очень повезло. Они разрывают на ЧМ благодаря важному принципу их тренеров

Скалони и Дешам очень похожи методами работы. Каждый из тренеров старается создать максимально комфортные условия для своих игроков и особенно лидеров, а ещё одновременно с этим у обоих есть стремление лишать соперника сильных сторон.

Благодаря такому подходу, который требует точечных и своевременных изменений от матча к матчу и даже в рамках отдельных игр, специалисты достигают результата здесь и сейчас, не откладывая решение задач на далёкое потом. Из-за тактической гибкости рисунок игры их сборных в разных матчах может различаться. Но это второстепенно, когда есть результат. Создание комфорта для лидеров — одна из немногих постоянных величин в их игровой системе.

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Скалони разгружает Месси при обороне и даёт ему свободу в атаке

При позиционной обороне Лионель остаётся ближе всех к чужим воротам и выжидает. Поэтому он редко лишает соперника мяча (0,8 раза за матч), скромен в единоборствах (24% удачных при 4,8 попытки за игру) и отборах (23% успешных при 2,2 попытки). Без мяча Месси активен в обороне лишь в тех не самых частых ситуациях прессинга и контрпрессинга Аргентины.

Скалони поступает так, чтобы сохранить Месси свежесть. Тренер знает, что такой Месси способен на волшебство любого масштаба. А раз так, к чему грузить гения действиями без мяча? Максимально логично его освобождать.

Если Скалони подстраивается под соперника, то всё равно не забывает о создании комфорта для капитана. Когда в четвертьфинале с Нидерландами тренеру потребовалось выставить трёх центральных защитников для нейтрализации чужих творческих замыслов, в моменты владения он не забыл развязать руки латералям — Молине и Акунье. Благодаря их регулярным включениям к чужим воротам у опускающегося в глубину при атаках Месси было множество вариантов для передач впереди. В итоге Молина забил с паса Месси, а Акунья заработал пенальти.

Включение в атаку фланговых игроков сборной Аргентины и голевой пас Месси

Атакующими действиями Лео выражает благодарность тренеру и партнёрам за его разгрузку при обороне. Прямо сейчас Месси лучший на ЧМ-2022 по сумме голевых действий (5+3), созданным голевым моментам (15) и успешным обводкам (43) при их высокой эффективности (72%).

А если бы у Скалони не было гибкости? Тогда бы он не смог создать идеальные условия лидеру, тем более в ситуациях, когда есть необходимость подстраиваться под соперника. Есть большие сомнения, что в таком случае Аргентина готовилась сейчас к финалу чемпионата мира.

Лионель Месси Фото: Getty Images

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Дешам спрятал Мбаппе от оборонительной нагрузки и выстроил удобный для него контратакующий стиль

Имея в своих рядах Месси, Аргентина любит повозиться с мячом и является шестой по владению на ЧМ-2022 (58%). Франция же, в рядах которой есть скоростной и изворотливый Мбаппе, предпочитает в большей степени играть на контратаках, являясь лишь 14-й по владению (53%).

Как и Скалони, Дешам при обороне разгружает своего лидера. Как и Месси, Мбаппе редко сам овладевает мячом (0,7), ещё Килиан слаб в оборонительных единоборствах (6% успешных при 2,8 попытки за игру) и почти не совершает отборов (25% удачных при 0,7 попытки).

Когда Франция играла на групповой стадии, Мбаппе при обороне оставался выше других наравне с Жиру, тогда как на помощь опорникам – Тчуамени и Рабьо – из атакующих ребят опускались Гризманн и Дембеле. В подобной игре ребятам впереди разрешалось сачкануть относительно партнёров в глубине.

Но когда Франции выпало играть с Марокко в полуфинале, такой вариант для Мбаппе уже не подходил: двум верхним игрокам в схеме тренер доверил играть при обороне персонально по опорникам соперника – Амрабату и Унаи, которые обладают классным пасом. Поэтому Мбаппе в том матче с первым минут действовал на фланге, а впереди, где нужно было обороняться с высокой концентрацией, действовали Жиру и Гризманн! Лишь по ходу второго тайма, когда Марокко завладело территорией, а Мбаппе стал неоднократно получать по ногам при контратаках после рывков со своей половины поля, Дешам выдвинул его на острие.

Мбаппе наблюдает за тем, как Гризманн и Жиру при обороне противостоят опорникам Марокко

Мбаппе вновь наблюдает за противостоянием Гризманна и Жиру и опорников Марокко

Своей игрой Мбаппе тоже оправдывает план тренера и работу партнёров. Он второй на ЧМ-2022 по сумме голов и передач (5+2), второй по успешным обводкам (37) и пятый по созданным голевым моментам (10). По результативности и созданным шансам Мбаппе уступает лишь Месси.

А если бы Дешам желал играть в контроль, поставив свои интересы выше командных? Тогда Мбаппе попал бы в зону дискомфорта. Нет никакой уверенности, что тогда его талант раскрылся бы в том же масштабе, что и сейчас.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

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С другими сборными Скалони и Дешам были бы успешны?

Не факт, что было бы так красиво, ведь те же Мбаппе и Месси есть всего лишь у двух сборных в мире. Но высока вероятность, что и другие национальные команды данные тренеры привели бы к максимально возможному для них результату.

У Скалони и Дешама есть бесценное умение играть на результат здесь и сейчас, не заморачиваясь эффектностью игры. Аргентинец благодаря расчёту привёл свою сборную к победе на Кубке Америки в прошлом году, а француз — к триумфу на чемпионате мира в России.

Показательно, что тренеры, желающие поставить команде красивый атакующий стиль и добиваться результата за счёт него, на ЧМ-2022 провалились. В первую очередь это касается Энрике в Испании (78% владения на ЧМ-2022 — лучший результат на турнире), Флика в Германии (60% владения на ЧМ-2022 — пятый результат) и отчасти Сантуша в Португалии, который по ходу турнира задвинул на скамейке Роналду, в которого всегда верил как в ключевую фигуру.

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Из тройки вышеобозначенных тренеров наиболее интересна история даже не Энрике, а Флика. Ещё в 2020-м он выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов. Та команда доминировала, играя с высокой линией обороны. Нынешняя Германия пыталась делать так же, но неудачно. Символично, что Япония оба мяча немцам забила после проникновения в зону между защитниками и вратарём. У «Баварии» в этом месте был выше уровень слаженности из-за большей сыгранности, чего национальные команды лишены.

Ханс-Дитер Флик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но атакующую философию, которая принесёт успех, той или иной сборной, трудно привить не только из-за недостатка времени. В отличие от клубов, сборные лишены возможности делать трансферы. Только представьте, чего бы стоили без трансферов «Ман Сити» и та же «Бавария». А ещё у национальных команд нет своих академий, где игроков учат определённой концепции с детских лет, как, например, в «Аяксе» и «Барселоне».

Учитывая умение Скалони и Дешама играть на результат в конкретный день, в финале ЧМ-2022 нас ждёт большая заруба. Развязка обещает быть остросюжетной.

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