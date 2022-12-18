Почему будет правильно, если Аргентина выиграет чемпионат мира

Сегодня состоится главный футбольный матч года — финал чемпионата мира. Сборные Аргентины и Франции прошли яркий путь и заслуженно оказались в шаге от трофея. Если вы всей душой болеете за Килиана Мбаппе и его партнёров, этот текст вам вряд ли понравится. Потому что сейчас мы докажем, что будет правильно, если чемпионами мира станут аргентинцы.

►► Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира. Разве есть на турнире команда, которая больше соответствует титулу?

Причина №1: Лионель Месси

Начнём с главного. Вероятно, лучшему футболисту в истории сейчас 35 лет, и он уже объявил, что нынешний чемпионат мира — последний в его карьере. В коллекции Лео до сих пор нет только одного трофея — самого главного. То есть Месси может уйти как настоящий король. А самое главное — он этого заслуживает.

Лионель Месси Фото: Lars Baron/Getty Images

Если в первом матче, где Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии, у Месси всё пошло не так, то дальнейшие игры показали, что это турнир Лео. Он забил во всех встречах, кроме одной, и в трёх вдобавок отметился ассистом. Итого: 5+3 по «гол+пас» в шести матчах. Да, три мяча Месси оформил с пенальти, но все, кто следил за Аргентиной, подтвердят: Лео тащит эту команду и мог подойти к финалу с ещё более мощной статистикой (привет Войцеху Щенсному и Лаутаро Мартинесу).

Вообще, выход Аргентины в финал выглядит как что-то предначертанное судьбой. Месси остановился в шаге от титула чемпиона мира в 2014-м, а теперь получает второй шанс. У этого фильма должен быть хэппи-энд!

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Причина №2: сюжет

Победа одной и той же команды доставляет удовольствие только её болельщикам. Если вы не фанатеете от сборной Франции, второе подряд чемпионство не принесёт вам никаких эмоций. Ну да, мы узнаем, что французы доминируют даже в условиях дикой эпидемии травм. А Килиан Мбаппе станет двукратным чемпионом мира в 23 года. Как бы не уснуть.

Аргумент про доминирующие команды работал во все времена. Вспомните, как всех достала «Барселона» Пепа Гвардиолы, как людей бесил «Реал» Зинедина Зидана в Лиге чемпионов. Можно и локальный пример: у «Спартака» много болельщиков, но и много хейтеров. И причина та же — гегемония в прошлом.



Нынешняя сборная Франции — потрясающе мощная, но её победа будет самым не романтичным исходом из всех возможных. Это будет триумф команды-машины. Возможно, и Аргентине готовы симпатизировать далеко не все, но фактор Месси и гегемония французов делает этот выбор чуть проще. А впереди ещё один аргумент.

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Причина №3: болельщики

Вы что-нибудь слышали про французских болельщиков на чемпионате мира в Катаре? Мы тоже нет. То есть они там, конечно, есть, но это незаметно. Зато аргентинские фанаты традиционно захватили внимание. Эти люди живут от одного чемпионата мира к другому в надежде увидеть первый титул своей сборной со времён Диего Марадоны.



В Катаре есть и другие яркие фанаты, но с аргентинцами не сравнится никто. То, что эти ребята присутствовали на трибунах на всей дистанции и будут рвать глотки в главном матче, — настоящая удача для турнира, его организаторов и нас с вами. Финалу нужны эмоции, и аргентинцы их гарантируют.

И, знаете, будет высшей несправедливостью, если приключения лучших болельщиков чемпионата мира закончатся драмой и слезами. А учитывая южноамериканскую эмоциональность, именно такие последствия будут у поражения Аргентины. Фанаты помогали Месси и его партнёрам на протяжении всего турнира. В финале будет то же самое, но футболистам всё равно нужно вернуть должок — и осчастливить десятки тысяч людей, которые заслужили этого больше всех.