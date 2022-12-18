Рейтинг финальных матчей чемпионатов мира по футболу. Какой был лучшим?

18 декабря мы узнаем победителя очередного чемпионата мира. Главное событие четырёхлетия завершится матчем с участием сборных Аргентины и Франции. Самое время вспомнить памятные финалы некоторых предыдущих чемпионатов мира.

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