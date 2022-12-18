Рейтинг финальных матчей чемпионатов мира по футболу. Какой был лучшим?

18 декабря мы узнаем победителя очередного чемпионата мира. Главное событие четырёхлетия завершится матчем с участием сборных Аргентины и Франции. Самое время вспомнить памятные финалы некоторых предыдущих чемпионатов мира.
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ЧМ-1986: Аргентина — ФРГ — 3:2
Диего Марадона очень ярко проявил себя на чемпионате мира в Мексике. На том турнире низкорослый крепыш забил пять мячей и завоевал золотую медаль. А ещё с огромным запасом стал лучшим футболистом чемпионата мира. Особенно запомнился перформанс Диего в четвертьфинале с англичанами (2:1), когда он сначала забил рукой, а потом совершил сольный проход с центра поля, обыграв по пути полкоманды соперника, включая вратаря.
Так получилось, что в финале Диего не забил ни одного мяча, но именно его гениальный пас на Бурручагу, по сути, приговорил сборную ФРГ. Немцы в концовке отыгрались с 0:2, но на третью голевую комбинацию у них уже не хватило времени. Команды насобирали в общей сложности шесть жёлтых карточек, и этот финал был самым грубым в истории вплоть до 2010 года.
Аргентина во второй раз стала чемпионом мира, бронзовые медали получили французы. В матче за третье место они одолели Бельгию (4:2, д.в.). Англичанин Гари Линекер занял первое место в списке бомбардиров (шесть мячей). По пять голов оформили сразу три футболиста: Марадона, испанец Эмилио Бутрагеньо и бразилец Карека.
Аргентина — ФРГ — 3:2 (1:0, 2:2)
Голы: Браун, 23 — 1:0, Вальдано, 56 — 2:0, Румменигге, 74 — 2:1, Фёллер, 81 — 2:2, Бурручага, 84 — 3:2.
ЧМ-2006: Италия — Франция — 1:1 (пен. 5:3)
Финал имени Марко Матерацци и Зинедина Зидана. Сначала каждый из них забил по мячу в начале встречи, а уже в овертайме парни создали самый памятный момент игры. Итальянец спровоцировал француза, а тот уложил соперника на газон ударом головой в грудь и получил красную карточку. Последний матч в футболке сборной Зидан завершил досрочно — не дотерпел 10 минут до серии пенальти.
А потом нервы подвели Давида Трезеге. Того самого, что шестью годами ранее оформил «золотой гол» в финале Евро-2000 (тогда пострадали итальянцы). На этот раз француз отличился со знаком минус — его удар в серии пенальти приняла на себя перекладина. Все остальные футболисты (как итальянские, так и французские) свои попытки реализовали.
Бронзовые медали достались сборной Германии, обыгравшей в матче за третье место Португалию (3:1). Немец Мирослав Клозе стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей. Именно в Германии на чемпионатах мира дебютировали Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Италия — Франция — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, пен. 5:3)
Голы: Зидан, 7 (пен.) — 0:1, Матерацци, 19 — 1:1.
ЧМ-1998: Франция — Бразилия — 3:0
Первое присутствие сборной Франции в финале принесло им успех. Команда Эме Жаке разгромила бразильцев благодаря дублю Зинедина Зидана и голу длинноволосого Эммануэля Пети. Французы в середине второго тайма остались вдесятером после удаления Марселя Десайи, но не только не пропустили, но и забили третий мяч. Через несколько дней после финала Жаке объявил об уходе с поста главного тренера сборной Франции.
Третье место завоевала сенсационная сборная Хорватии, обыгравшая в матче за бронзу Нидерланды (2:1). Именно футболист балканской команды стал лучшим снайпером турнира — Давор Шукер забил шесть мячей. Чемпионат мира во Франции — первый, на котором выступали 32 сборные.
Франция — Бразилия — 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: Зидан, 27 — 1:0, Зидан, 45+1 — 2:0, Пети, 90+3 — 3:0.
ЧМ-2018: Франция — Хорватия — 4:2
Финал российского чемпионата мира оказался богатым на голы. Хорватия впервые в истории добралась до такой стадии, но обыграть сильных французов так и не удалось. Первый и последний голы в матче оформил Марио Манджукич. Сначала он срезал мяч в свои ворота (первый автогол в истории финалов ЧМ), а затем уже огорчил Уго Льориса. Правда, к тому моменту Франция вела с комфортным преимуществом и в итоге сохранила победный счёт до финального свистка.
В тройку призеров также ворвалась сборная Бельгии, обыгравшая в матче за бронзу Англию (2:0). Лучшим бомбардиром турнира стал англичанин Гарри Кейн — он забил шесть мячей (три — с пенальти). Сборная России показала на домашнем чемпионате мира лучший результат в новейшей истории и добралась до четвертьфинала.
Франция — Хорватия — 4:2 (2:1, 2:1)
Голы: Манджукич, 18 (аг.) — 1:0, Перишич, 28 — 1:1, Гризманн, 38 (пен.) — 2:1, Погба, 59 — 3:1, Мбаппе, 65 — 4:1, Манджукич, 69 — 4:2.
ЧМ-1958: Бразилия — Швеция — 5:2
Самый результативный финал в истории чемпионатов мира. На шведском турнире забивали достаточно часто (в среднем по 3,6 мяча за игру), а француз Жюст Фонтен и вовсе оформил 13 голов (рекордный результат для одного ЧМ). К званию лучшего бомбардира турнира он добавил бронзовую медаль — французы в матче за третье место обыграли немцев (6:3).
Пеле и король Швеции Густав VI Адольф
Фото: Keystone/Getty Images
В финале будущий Король футбола Пеле вышел на поле в 17-летнем возрасте и отметил это дело двумя голами после перерыва. Не отставал от более молодого соотечественника нападающий Вава. В итоге за весь турнир эта связка южноамериканских форвардов огорчила соперников 11 раз (четыре — в финале). Бразилия впервые в истории получила золотые медали, а шведы после этого ни разу не играли в финалах чемпионатов мира.
Бразилия — Швеция — 5:2 (2:1, 3:1)
Голы: Линдхольм, 4 — 0:1, Вава, 9 — 1:1, Вава, 32 — 2:1, Пеле, 55 — 3:1, Загалло, 68 — 4:1, Симонссон, 80 — 4:2, Пеле, 90 — 5:2.
ЧМ-2002: Германия — Бразилия — 0:2
Немецкий вратарь Оливер Кан в шести предыдущих матчах турнира пропустил всего один мяч, а в финале его огорчил дважды один и тот же человек. В середине второго тайма голкипер принял решение зафиксировать мяч вместо того, чтобы просто отбить его в сторону. В итоге таким подарком мгновенно воспользовался Роналдо.
«Это была моя единственная ошибка на турнире, — скажет после матча Кан. — Она в 10 раз хуже любой другой ошибки, которую я когда-либо совершал. К сожалению, её уже никак не исправить». Через 12 минут Роналдо сделает дубль, получит звание лучшего игрока встречи и станет лучшим бомбардиром ЧМ-2002 (восемь голов). Кана, в свою очередь, признают не только самым ценным вратарём, но и лучшим футболистом турнира. Наверняка он с радостью обменял бы все эти титулы на золотую медаль.
Третье место досталось сборной Турции — она обыграла в матче за бронзу Южную Корею со счётом 3:2. Именно в этой игре турецкий нападающий Хакан Шукюр оформил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира — ему потребовалось всего лишь 11 секунд. Второе место в списке лучших бомбардиров с пятью голами разделили бразилец Ривалдо и немец Мирослав Клозе.
Германия — Бразилия — 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: Роналдо, 67, — 0:1, Роналдо, 79 — 0:2.
ЧМ-2022: Аргентина — Франция
Мы добавили в рейтинг финал чемпионата мира в Катаре. Естественно, пока непонятно, каким он будет. Французы подходят к матчу в статусе действующих чемпионов мира, а Лионель Месси планирует попрощаться с турнирами подобного уровня с позитивными эмоциями. Займёт ли катарский финал достойное место в рейтинге? Ответ узнаем 18 декабря.
Аргентина — Франция. 18:00 мск
ЧМ-1978: Аргентина — Нидерланды — 3:1 (д.в.)
Нидерландцы во второй раз подряд принимали участие в финальном матче чемпионата мира, но снова остались без золота. Европейцы приехали на турнир без Йохана Круиффа, и эта новость шокировала всю страну. По окончании карьеры сам футболист заявил, что пропустил ЧМ после нападения неизвестного. Мужчина направил Круиффу пистолет в лицо на глазах его жены и детей и начал связывать футболиста. Жена игрока побежала к выходу, а преступник последовал за ней. В конце концов, неизвестный скрылся, обошлось без жертв. Но после такого инцидента Йохан понял, что не может оставить семью.
На втором групповом этапе аргентинцы пошли на хитрость и перенесли начало матча с Перу. Хозяева турнира знали, как завершилась игра с участием Бразилии. Для выхода из группы аргентинцам нужно было обыграть перуанцев с крупным счётом, и они справились со своей задачей — 6:0. Спустя много лет перуанский сенатор заявил, что президенты обеих стран договорились о том, что аргентинцы поставят соседям крупную партию зерна. В обмен на это перуанским игрокам следовало не сильно сопротивляться на поле.
ЧМ-1978: Аргентина — Нидерланды — 3:1 (д.в.)
Фото: MSI/Getty Images
В финале ключевой момент состоялся на последней минуте основного времени. Нидерландец Робби Ренсебринк попал в штангу, а в овертайме победный гол оформил Марио Кемпес. Аргентинец получил звание лучшего игрока встречи и занял первое место в списке бомбардиров (шесть голов). Бронзовые медали получили футболисты Бразилии, обыгравшие Италию (2:1).
Аргентина — Нидерланды — 3:1 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кемпес, 38 — 1:0, Наннинга, 82 — 1:1, Кемпес, 105 — 2:1, Бертони, 115 — 3:1.
ЧМ-1954: ФРГ — Венгрия — 3:2
«Золотая команда» Венгрии считалась главным фаворитом на победу. Она подходила к финалу с впечатляющей серией — ни одного поражения за пять лет (31 матч). И казалось, что немецким футболистам ничего не светит, ведь к восьмой минуте они проигрывали с разницей в два мяча. Впрочем, номинальные хозяева быстро пришли в себя и отыгрались ещё до середины первого тайма. События разворачивались стремительно — четыре гола к 18-й минуте!
В концовке встречи Гельмут Ран оформил дубль и вывел немцев вперёд. Венгры вроде бы отыгрались усилиями Ференца Пушкаша, однако судья зафиксировали офсайд. На последних минутах вратарь сборной ФРГ Тони Турек отразил опасный удар Золтана Цибора. Финальный свисток зафиксировал победу немцев и окончание впечатляющей серии сборной Венгрии.
ФРГ — Венгрия — 3:2
Фото: Bongarts/Getty Images
Бронзовые медали завоевали австрийцы, обыгравшие в матче за третье место Уругвай (3:1). Первую строчку в списке бомбардиров занял венгр Шандор Кочиш, наколотивший 11 мячей. А вообще на том турнире забивали аномально много — по 5,38 гола за игру!
ФРГ — Венгрия — 3:2 (2:2, 1:0)
Голы: Пушкаш, 6 — 0:1, Цибор, 8 — 0:2, Морлок, 10 — 1:2, Ран, 18 — 2:2, Ран, 84 — 3:2.
ЧМ-1966: Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.)
Первый и единственный случай в истории, когда английские футболисты завоевали золотые медали чемпионата мира. Сразу два человека вошли в историю по итогам матча в столице Великобритании. Англичанин Джеффри Хёрст отметился уникальным достижением (оформил хет-трик в финале ЧМ), а советский лайнсмен Тофик Бахрамов поспособствовал триумфу хозяев турнира.
На 101-й минуте мяч после удара Хёрста попал в перекладину, отскочил в линию ворот (или немного пересёк её) и вылетел в поле. Швейцарский арбитр Готфрид Динст обратился за помощью к Бахрамову, и усатый лайнсмен жестом указал на центр поля. Споры о том, был гол или нет, не утихают до сих пор.
ЧМ-1966: Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.)
Фото: Allsport/Getty Images
Когда до финального свистка оставались считаные мгновения, Хёрст навсегда вписал своё имя в историю. Англичанин промчался к чужим воротам и шарахнул в ближнюю девятку мимо изумлённого вратаря Ханса Тильковски. Позднее Хёрст признался, что просто хотел запустить мяч куда подальше на трибуны «Уэмбли», чтобы потянуть время. Тот редкий случай, когда футболист очень рад, что не реализовал задуманное.
На пути к финалу сборные Англии и ФРГ пропустили всего три мяча на двоих. Но заключительный матч на турнире получился, выражаясь современным языком, «верховым». Во встрече за третье место сборная Португалии обыграла команду СССР (2:1), а лучшим бомбардиром турнира стал легендарный Эйсебио, наколотивший девять мячей. Первое место в списке лучших снайперов Англии занял Хёрст — он оформил четыре гола (три — в финале).
Англия — ФРГ — 4:2 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Халлер, 12 — 0:1, Хёрст, 18, — 1:1, Питерс, 78 — 2:1, Вебер, 90 — 2:2, Хёрст, 101 — 3:2, Хёрст, 120 — 4:2.
ЧМ-2010: Нидерланды — Испания — 0:1 (д.в.)
Этот матч оказался богатым на жёлтые карточки. Английский арбитр Ховард Уэбб раздал 14 предупреждений, а защитник сборной Нидерландов Джон Хейтинга наиграл на удаление. В первом тайме полузащитник Найджел де Йонг влетел ногой в грудь испанцу Хаби Алонсо, однако судья посчитал, что удар в стиле кунг-фу не заслуживал красной карточки.
Единственный мяч испанцы забили на 116-й минуте усилиями Андреса Иньесты. Это самый поздний победный гол в истории финалов чемпионатов мира. Испанцы впервые в истории стали лучшей сборной планеты, а бронзовые медали достались немцам, которые в ярком матче за третье место справились с Уругваем — 3:2. Сразу четыре футболиста забили по пять мячей и разделили звание лучшего бомбардира турнира: Диего Форлан (Уругвай), Томас Мюллер (Германия), Уэсли Снейдер (Нидерланды) и Давид Вилья (Испания).
Нидерланды — Испания — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Иньеста, 116.
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