Как скоротать время до финала ЧМ-2022: вот всё, что о нём нужно знать

До главного матча года – всего несколько часов. Готовьтесь к игре вместе с нами – специально для вас собрали подборку текстов, чтобы скоротать время перед важнейшим матчем в карьере Лео Месси.

Кто победит и почему нас ждёт великий финал?

Аргентина или Франция заслуживает корону больше? Спорят все! В том числе авторы «Чемпионата». Вот аргументы Михаила Рождественского, который объясняет, что дело не только в Лео Месси:

► Почему будет правильно, если Аргентина выиграет чемпионат мира

Ему отвечает Константин Кринский: он считает, что на ЧМ в Катаре нет команды, которая больше, чем Франция, соответствует титулу:

► Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира

Интересно, что в пользовательском рейтинге фаворита финала Аргентина – топ, без вариантов. Наши читатели куда больше уверены в банде Месси, чем в Мбаппе и компании. Но вы ещё можете поучаствовать, рейтинг обновляется:

► Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала

Лионель Скалони и Дидье Дешам — образцовые тренеры сборных. Они действуют в первую очередь от игроков, а не от собственной игровой философии. Наш тактический разбор:

► Месси и Мбаппе очень повезло. Они разрывают на ЧМ благодаря важному принципу их тренеров

Шансы команд практически равные!

► Кто фаворит в матче Аргентина — Франция? Прогноз сразу двух суперкомпьютеров на финал ЧМ

Сегодняшний финал имеет все шансы стать одним из лучших: столько противостояний, столько интриг! Первый титул чемпиона мира для Месси или второй подряд – для Франции?! Поэтому мы авансом добавили его в рейтинг лучших финалов в истории чемпионатов мира. Вы можете проголосовать, чего ожидаете:

► Рейтинг финальных матчей чемпионатов мира по футболу. Какой был лучшим?

Сам финальный матч пройдёт в уникальном месте. Лусаил – город в 25 километрах от Дохи, где ещё в начале нулевых не было ничего, кроме песка. Возведение «Города Будущего» начали в 2006 году: согласно проекту, он должен был стать первым технологически современным, продвинутым и зелёным городом в стране. Посмотрите в нашем репортаже, как было тогда и что там сейчас:

► Финал ЧМ-2022 пройдёт в городе, который ещё не достроили. Его возводят на песке уже 16 лет

Месси или Мбаппе? А может, вообще Роналду?!

Попытка Григория Телингатера осознать исторический момент: вдумайтесь, мы больше не увидим Лео Месси на чемпионатах мира. Никогда.

► Что вообще значит Месси для футбола? Вся суть финала ЧМ-2022

И ведь Месси далеко не всегда боготворили на родине.

► Месси ненавидели в Аргентине. Чтобы стать своим, ему понадобилось 16 лет

Один вечный спор этот чемпионат мира точно закончил. Прости, Криштиану.

► Месси и Роналду. Теперь ясно, кто круче

В Катаре идёт другая гонка: между Месси и Мбаппе. Вот 10 статистических показателей, по которым всё становится понятно.

► Статистика Месси и Мбаппе на ЧМ-2022 поражает. Оказывается, между ними пропасть

Исторические темы

Отмотаем плёнку назад. Однажды Аргентину засудили в финале чемпионата мира и лишили титула.

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Кто помог рефери разобраться? Почему итальянец судился в Англии? Вся история целиком.

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Французский футбол во все времена был богат на классных футболистов. В 1980-е мир восторгался изысканной игрой маэстро Платини. На рубеже веков рукоплескал «золотому» поколению имени Зидана. Кажется, современная генерация «трёхцветных» не слабее, а в чём-то, может быть, и круче предыдущих. Или нет? Второй подряд мировой финал Франции — идеальный повод определить лучших из лучших. Вперёд!

► Мбаппе или Зидан? 17 величайших игроков в истории сборной Франции