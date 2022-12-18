Как понять, кто сильнее – Франция или Аргентина? Разбор

Сегодня в финале ЧМ-2022 встретятся Аргентина и Франция. Обе команды относили к числу фаворитов турнира, но кто из них сильнее?
Есть куча показателей, по которым можно сравнить команды. Самое элементарное – по забитым/пропущенным мячам на турнире. В этом плане Франция чуть впереди с разницей +8, потому что у Аргентины +7. Здесь нужно учитывать и уровень соперников, но визуально они вполне сопоставимы.
Соперники Аргентины:
- Саудовская Аравия (1:2)
- Мексика (2:0)
- Польша (2:0)
- Австралия (2:1)
- Нидерланды (2:2, 3:4 – по пенальти)
- Хорватия (3:0).
Соперники Франции:
- Австралия (4:1)
- Дания (2:1)
- Тунис (0:1)
- Польша (3:1)
- Англия (2:1)
- Марокко (2:0).
Получается разность мячей: 13:5 у Франции и 12:5 у Аргентины. Если взять, например, удары по воротам, то у Франции также небольшое преимущество (85–80). Можно пойти дальше и глянуть ожидаемые голы (xG) – показатель, который оценивает созданные моменты у ворот, но тут важно оговориться.
Тео Эрнандес (сборная Франции)
Фото: David S. Bustamante/Getty Images
Последние пять лет xG стали регулярно использовать для оценки выступления команд. Правда, всё это время не прекращаются споры о том, насколько этот метод показателен. У него есть очевидный минус – xG оценивает только сами удары. Если взять условный прострел вдоль ворот, когда на дальней штанге нападающий пролетел в сантиметрах и чуть-чуть не замкнул подачу – такое не учитывается, хотя момент опаснейший.
И всё же смотреть на xG вполне имеет смысл. Хотя бы потому что, как правило, голевые моменты всё-таки завершаются ударами. Пускай даже так не скажешь по матчу марокканцев в полуфинале. Среди футбольных болельщиков есть много человек, которые в принципе не воспринимают xG как серьёзный показатель, но при этом одним из факторов могут учитывать разницу по ударам. Такое выглядит крайне странно, потому что xG – это и есть разница по ударам, только усовершенствованная. Учитывается расстояние до ворот, позиция вратаря, наличие блокирующих защитников, рабочая нога и другие нюансы.
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Так, по ожидаемым голам у финалистов выходит примерно равенство. FBref даёт 11,6 ожидаемого гола у Франции и 11,8 — у Аргентины, которая один раз ушла в дополнительное время. А вот если учитывать допущенные xGA, то разница велика. Шесть соперников Аргентины набили всего лишь на 2,4 гола. В то время как французы должны были пропустить 6,7 гола. Если смотреть разницу созданных xG и допущенных xGA, то получается:
- Аргентина: +9,4
- Франция: +4,9.
В пересчёте на 90 минут выходит +1,57 гола у аргентинцев и +0,82 гола у французов. Если взять данные не RBref, а the xG philosophy, который считает чуть иначе, то отставание европейской сборной ещё более явное:
- Аргентина: +10,3
- Франция: +4,54.
Лионель Месси
Фото: Dan Mullan/Getty Images
И это ещё марокканцы не били из отличных позиций!
Доказывает ли всё это, что Аргентина – фаворит? Точно нет. Выборки из шести матчей недостаточно. Однако можно допустить, что команда Месси солиднее проводит конкретный турнир. По крайней мере, тому находятся статистические подтверждения.
Интересно, что по котировкам букмекеров – абсолютное равенство. Редко когда встретишь, чтобы на победу двух команд был одинаковый коэффициент.
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