Уникальные отсылки в праздновании голов на ЧМ-2022. Некоторые вас сильно растрогают

Чемпионат мира в Катаре подарил много незабываемых событий, среди которых оригинальные и иногда весьма странные празднования голов. Мбаппе намекнул на второй подряд титул чемпионов мира, Грилиш сделал волну в честь фаната с церебральным параличом, а Исмаила Сарр осудил ФИФА за замалчивание международных конфликтов.

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Ашраф Хакими (Марокко — Испания)

Марокканцы выстояли в матче с Испанией в 1/8 финала, а затем цинично разбили по пенальти разучившихся забивать соперников – 3:0. Один из мячей в послематчевой серии коварной «паненкой» упаковал защитник Ашраф Хакими.

Обычно марокканец отмечает голы, подбегая к сидящей на трибуне маме (ключевой человек в развитии его карьеры), но на этот раз игрок «ПСЖ» исполнил танец пингвина.

Ашраф Хакими Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Это празднование – отсылка и дань уважения одноклубнику Серхио Рамосу. На счету испанца 180 матчей за сборную Испании, он почти полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы, но блестяще играет в текущем. Несмотря на это, Луис Энрике не взял ветерана на чемпионат мира. Почему именно пингвин? Таким образом Серхио и Ашраф отмечают голы за «ПСЖ», и это является добрым троллингом Килиана Мбаппе, которого испанец прозвал пингвином в парижской команде.

Килиан Мбаппе (Франция — Польша)

Много лет Мбаппе праздновал голы со скрещёнными на груди руками – ещё в 2017 году его попросил так сделать брат Итан, и с тех пор этот жест стал фирменным. Однако в этом сезоне Килиан явил миру новое празднование: он становится на колено, склоняет голову, кладёт одну руку за спину, а большой палец другой руки прикладывает к носу. Впервые он так сделал в соавторстве с одноклубником и лучшим другом Ашрафом Хакими и отказался растолковывать журналистам суть жеста.

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На чемпионате мира в Катаре Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Польши и продемонстрировал новое празднование – показал пальцами двойку. Это не только количество его голов в матче, но и отсылка к любимому баскетболисту Стефену Карри – американец как-то после очередного трёхочкового броска показал такой же жест. Француз же не только отметил таким образом дубль, но и намекнул, что его команда уверенно идёт за вторым подряд титулом чемпионов мира.

Килиан Мбаппе Фото: Patrick Smith/Getty Images

Джек Грилиш (Англия — Иран)

Уровень милоты после гола английского полузащитника в ворота Ирана зашкаливал – Грилиш исполнил руками волну и тем самым сдержал обещание, данное молодому болельщику по имени Финли. Джек познакомился с парнишкой за несколько недель до чемпионата мира.

У Финли церебральный паралич, как и у младшей сестры Грилиша – Холли. Поэтому, когда эти двое встретились на тренировочной базе «Манчестер Сити», фанат попросил футболиста устроить что-то вроде празднования с волнами руками и телом, если он забьёт в Катаре.

Джек Грилиш Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Митчелл Дюк (Австралия — Тунис)

Кому-то бог дал талант и условия для развития, но путь 31-летнего форварда сборной Австралии в профессиональный футбол оказался гораздо тернистее. Один из девяти детей в семье был вынужден вкалывать на трёх работах (охранник, курьер, грузчик) и успевал тренироваться. На родине у нападающего не особо получалось, поэтому в 2015 году он отправился в Японию. Семья отказалась переезжать в эту страну, так что Митчелл видит жену и детей суммарно лишь пару месяцев в году и сильно скучает.

После гола Тунису форвард посвятил гол сыну Джексону – они заранее договорились изобразить букву J.

Митчелл Дюк Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Осман Букари (Гана — Португалия)

Что может быть лучше, чем забить команде, за которую выступает твой кумир? На 89-й минуте матча с Португалией отличился форвард сборной Ганы Осман Букари и отметил гол в стиле Криштиану Роналду. К тому моменту Криштиану уже был заменён и досматривал матч со скамейки запасных – негодование от пропущенного мяча усилилось, когда Букари разбежался, сделал пируэт в воздухе, затем характерный жест руками и прокричал «Си-и-и-и-у-у-у!»

Осман Букари Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Джордан Хендерсон и Джуд Беллингем (Англия — Сенегал)

На чемпионате мира в Катаре у Англии здорово сработала связка полузащитников Хендерсон — Беллингем. После гола Джордана в ворота Сенегала произошёл очень эмоциональный момент: ветеран подбежал к молодому партнёру, наклонил к нему голову и надавил – от неожиданности спина Джуда прогнулась, и он едва не упал. В Англии многие интерпретировали этот жест как давление на Беллингема, чтобы он согласился на переход из «Боруссии» в «Ливерпуль», но это не совсем так.

Празднование означает необходимость концентрации каждую секунду матча – Хендерсон требует этого от себя и не позволяет расслабиться товарищам по команде.

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Венсан Абубакар (Камерун — Сербия)

К середине второго тайма сербы уверенно «закрывали» Камерун – 3:1. В этот момент на поле появился 30-летний Венсан Абубакар и перевернул игру. На счету африканца гол+пас, а взятие ворот сумасшедшим «парашютом» Венсан отметил танцем из видеоигры Fortnite. Потом были историческая победа Камеруна над Бразилией (1:0), победный гол Абубакара, умышленно снятая футболка и удаление. Кстати, первое на ЧМ для автора гола с 2006 года, когда Зидан боднул Матерацци.

Венсан Абубакар Фото: Michael Regan/Getty Images

Гонсалу Рамуш (Португалия — Швейцария)

«Время пострелять, между нами пальба…» – крутятся в голове строчки известной песни при взгляде на празднование голов Гонсалу Рамуша, за которого «Бенфика» уже просит € 70 млн. Человек, усадивший Роналду в запас на чемпионате мира, настрелял хет-трик в ворота Швейцарии и отметил каждый гол фирменной имитацией пальбы из пистолетов. Позже Рамуш по прозвищу Пистолет попал в скандал с видео интимного характера, на котором он стреляет совсем из иного оружия, но это уже другая история.

Гонсалу Рамуш Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Исмаила Сарр (Сенегал — Эквадор)

ФИФА, как известно, наказывает игроков за малейшие проявления политических взглядов. Будь то оскорбительные баннеры хорватских болельщиков в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна, который родился в сербском районе Хорватии. Или же закрытые руками рты игроками сборной Германии. Странно, что не прилетело сенегальскому форварду Сарру – после гола в ворота Эквадора игрок «Уотфорда» закрыл глаза одной рукой и указал пальцем другой на голову. Таким образом футболист выразил протест, что мировые СМИ скудно освещают зверства, происходящие в Африке, а ФИФА дистанцируется от проблем и ставит на первое место деньги.

Исмаила Сарр Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Мемфис Депай (Нидерланды — США)

После гола в ворота США полузащитник «оранжевых» встал на колени и заткнул уши пальцами. Это празднование Мемфис придумал ещё в 2018 году, когда попытался перезагрузить карьеру в «Лионе» после провала в «Манчестер Юнайтед». «Дело не только в том, что я затыкаю уши от хейтеров. Если человек скажет что-то интересное, то я прислушаюсь. Но если буду слушать всё, что мне говорят, то изменю себе. Я не хочу этого делать. Ещё это способ показать любовь к богу. Я читаю Библию и верю в бога, благодаря которому стал профессиональным футболистом».