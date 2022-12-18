«В чём там нарушение?» Скандальный пенальти в пользу Аргентины в финале ЧМ-2022

Месси вышел на первое место в списке снайперов, но за это нужно благодарить польского арбитра.

Сборные Аргентины и Франции рубятся за золотые медали чемпионата мира. Южноамериканцы открыли счёт в середине первого тайма благодаря голу Лионеля Месси с пенальти.

Вышедший в стартовом составе Анхель Ди Мария (до этого отыграл в плей-офф всего восемь минут) прорвался в чужую штрафную площадь по левому флангу и упал после контакта с Усманом Дембеле. Француз преследовал соперника, и, как изначально показалось, зацепил соперника сзади по ногам. У польского арбитра Шимона Марциняка не возникло никаких сомнений — он сразу указал на «точку».

Лионель Месси Фото: Dan Mullan/Getty Images

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что поляк ошибся в эпизоде с назначением пенальти: «У Марциняка была хорошая позиция, он смотрел на эпизод в приседе и молниеносно назначил пенальти. Это ошибка. В чём там нарушение?! Игрок Аргентины Ди Мария сам заплёл себе ноги, никакого контакта не было. Надо было продолжить игру. Но VAR не полез, так как они отстаивают авторитет главного судьи в поле».

Ди Мария, заработавший пенальти, пропустил матчи 1/8 финала с Австралией (2:1) и 1/2 финала с Хорватией (3:0). После группового этапа стало известно, что футболист «Ювентуса» получил мышечное повреждение. Но его появление в финале уже оправдало себя, даже если арбитр принял неверное решение. Чуть позже Ди Мария укрепил преимущество команды. А Месси забил уже шестой мяч на турнире (четвёртый с пенальти) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

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