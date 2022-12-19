«Забыли о достоинстве». Французы возмущены поступками игроков Аргентины после финала ЧМ

Сборная Аргентины в третий раз в истории взяла золотые медали чемпионата мира. Но после победы в финале над французами (3:3, 4:2 пен.) южноамериканские футболисты отметились странными поступками, которые вызвали большой общественный резонанс.

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Что происходило после матча

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дважды оказался в центре внимания после финального свистка. Сначала ему вручили приз лучшему голкиперу ЧМ-2022. Мартинес поднялся на подиум, забрал трофей, а потом приложил его к гениталиям. Кто-то посчитал этот жест забавным, однако многие сошлись во мнении, что такой поступок был непристойным и неуместным.

Позднее аргентинские футболисты вовсю праздновали победу в раздевалке. Мартинес прервал песни и пляски соотечественников, объявив минуту молчания в память о французском нападающем Килиане Мбаппе. Том самом, кто отгрузил аргентинцу три гола.

Надо сказать, что Мбаппе и Мартинес закусились ещё до финала. Ранее Килиан заявил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе, и что на своём континенте у Аргентины не так много сильных соперников. Француз сказал об этом ещё весной, но южноамериканские СМИ активно цитировали игрока перед финалом. На это Мартинес ответил, что Килиан просто не разбирается в футболе.

А ещё скандальным поведением отметился бывший нападающий Серхио Агуэро. Он активно праздновал победу с соотечественниками в раздевалке. Серхио даже организовал стрим в социальных сетях, вёл трансляцию с места празднований, а потом в прямом эфире оскорбил французского полузащитника Эдуарду Камавинга.

Серхио Агуэро с барабаном Фото: EPA/ТАСС

Как на поведение аргентинских футболистов отреагировали во французских СМИ

Le Parisen: «Мартинес уже отличился во время получения награды лучшему вратарю чемпионата мира. Имитация жеста с сексуальным подтекстом вызвала споры, но надо признать, что голкипер никогда не блистал утончёнными манерами. Его слова в отношении Мбаппе после матча только подтверждают этот факт.

Агуэро стал автором ещё менее славной фразы в прямом эфире в своих социальных сетях. Бывший футболист «Манчестер Сити» оскорбил Эдуарду Камавинга. Несомненно, он сказал это под влиянием чрезмерного употребления алкоголя. А ещё, кажется, Серхио курит сигары с той же частотой, что забивал мячи во время карьеры».

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RMC Sport: «Кажется, у победителя есть право делать всё, что хочется. Аргентинцы уже давно славятся своими провокациями. Мартинес — талантливый футболист. На этом чемпионате он стал настоящим героем и тащил команду вместе с Месси. После матча Эмилиано высмеял Мбаппе. Килиан едва не разрушил аргентинскую мечту, забил три мяча, но соперники всё равно насмехались над ним.

Убаюканный эйфорией от титула чемпиона мира, Мартинес почувствовал, как у него выросли крылья. И элегантность вдруг сменилась непристойным поведением, хотя это привычное дело для вратаря. Об этом свидетельствуют и его поведение после вручения награды лучшему вратаря, и его слова в чемпионской раздевалке».

Quest-France: «Аргентинцы с размахом отпраздновали победу, но забыли сохранить достоинство. Мартинес, к примеру, попросил товарищей о минуте молчания в память о Мбаппе. Это удивительно и даже неприятно с учётом того, что сделал Килиан. Очевидно, у вратаря короткая память. Ведь именно тот самый Мбаппе забил ему три мяча и реализовал пенальти в послематчевой серии. Безусловно, эти слова — ответ на то, что сказал Мбаппе весной этого года».

Килиан Мбаппе Фото: AP/TASS

Le Figaro: «Как можно квалифицировать поведение Мартинеса? Он стал одним из героев финала и получил награду лучшему вратарю. Однако его провокационный темперамент породил скандальные поступки. Сначала Эмилиано странным образом обошёлся с «Золотой перчаткой», а затем призвал к минуте молчания в память о Мбаппе. Мартинес привык к такого рода штучкам. Не зря ведь он нагло танцевал во время серии пенальти».