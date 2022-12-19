«Забыли о достоинстве». Французы возмущены поступками игроков Аргентины после финала ЧМ

Сборная Аргентины в третий раз в истории взяла золотые медали чемпионата мира. Но после победы в финале над французами (3:3, 4:2 пен.) южноамериканские футболисты отметились странными поступками, которые вызвали большой общественный резонанс.
► Тренеры Аргентины и Франции подарили самый яркий финал в истории ЧМ. Вот доказательства. Есть что обсудить утром в понедельник. Великой игру сделали не только Месси и Мбаппе
Что происходило после матча
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дважды оказался в центре внимания после финального свистка. Сначала ему вручили приз лучшему голкиперу ЧМ-2022. Мартинес поднялся на подиум, забрал трофей, а потом приложил его к гениталиям. Кто-то посчитал этот жест забавным, однако многие сошлись во мнении, что такой поступок был непристойным и неуместным.
Позднее аргентинские футболисты вовсю праздновали победу в раздевалке. Мартинес прервал песни и пляски соотечественников, объявив минуту молчания в память о французском нападающем Килиане Мбаппе. Том самом, кто отгрузил аргентинцу три гола.
Надо сказать, что Мбаппе и Мартинес закусились ещё до финала. Ранее Килиан заявил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе, и что на своём континенте у Аргентины не так много сильных соперников. Француз сказал об этом ещё весной, но южноамериканские СМИ активно цитировали игрока перед финалом. На это Мартинес ответил, что Килиан просто не разбирается в футболе.
А ещё скандальным поведением отметился бывший нападающий Серхио Агуэро. Он активно праздновал победу с соотечественниками в раздевалке. Серхио даже организовал стрим в социальных сетях, вёл трансляцию с места празднований, а потом в прямом эфире оскорбил французского полузащитника Эдуарду Камавинга.
Серхио Агуэро с барабаном
Фото: EPA/ТАСС
Как на поведение аргентинских футболистов отреагировали во французских СМИ
Le Parisen: «Мартинес уже отличился во время получения награды лучшему вратарю чемпионата мира. Имитация жеста с сексуальным подтекстом вызвала споры, но надо признать, что голкипер никогда не блистал утончёнными манерами. Его слова в отношении Мбаппе после матча только подтверждают этот факт.
Агуэро стал автором ещё менее славной фразы в прямом эфире в своих социальных сетях. Бывший футболист «Манчестер Сити» оскорбил Эдуарду Камавинга. Несомненно, он сказал это под влиянием чрезмерного употребления алкоголя. А ещё, кажется, Серхио курит сигары с той же частотой, что забивал мячи во время карьеры».
► «Золотые» руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси. Без Эмилиано у Лео не было бы Кубка мира
RMC Sport: «Кажется, у победителя есть право делать всё, что хочется. Аргентинцы уже давно славятся своими провокациями. Мартинес — талантливый футболист. На этом чемпионате он стал настоящим героем и тащил команду вместе с Месси. После матча Эмилиано высмеял Мбаппе. Килиан едва не разрушил аргентинскую мечту, забил три мяча, но соперники всё равно насмехались над ним.
Убаюканный эйфорией от титула чемпиона мира, Мартинес почувствовал, как у него выросли крылья. И элегантность вдруг сменилась непристойным поведением, хотя это привычное дело для вратаря. Об этом свидетельствуют и его поведение после вручения награды лучшему вратаря, и его слова в чемпионской раздевалке».
Quest-France: «Аргентинцы с размахом отпраздновали победу, но забыли сохранить достоинство. Мартинес, к примеру, попросил товарищей о минуте молчания в память о Мбаппе. Это удивительно и даже неприятно с учётом того, что сделал Килиан. Очевидно, у вратаря короткая память. Ведь именно тот самый Мбаппе забил ему три мяча и реализовал пенальти в послематчевой серии. Безусловно, эти слова — ответ на то, что сказал Мбаппе весной этого года».
Килиан Мбаппе
Фото: AP/TASS
Le Figaro: «Как можно квалифицировать поведение Мартинеса? Он стал одним из героев финала и получил награду лучшему вратарю. Однако его провокационный темперамент породил скандальные поступки. Сначала Эмилиано странным образом обошёлся с «Золотой перчаткой», а затем призвал к минуте молчания в память о Мбаппе. Мартинес привык к такого рода штучкам. Не зря ведь он нагло танцевал во время серии пенальти».
- 19 декабря 2022
-
15:05
-
15:01
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:39
-
12:35
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:13