Проклятие «Золотого мяча». Как выступали на ЧМ действующие обладатели награды

Как выступали на ЧМ действующие обладатели «Золотого мяча»
Вспоминаем, как на мундиалях играли футболисты, завоевавшие «Золотой мяч». Кубок мира не взял никто!
Карим Бензема (Франция) — «ЗМ»-2022
Форварду «Реала» по совокупности заслуг в этом году достался «Золотой мяч», но он стал вице-чемпионом мира, не сыграв ни минуты в Катаре. А что было в предыдущих случаях?
Омар Сивори (Италия) — «ЗМ»-1961
На ЧМ-1962 Италия не вышла из группы, пропустив вперёд не только ФРГ, но и чилийцев, хозяев турнира. Сивори сыграл два матча, в которых ничем особым не отметился.
Эйсебио (Португалия) — «ЗМ»-1965
Великий португалец стал одной из главных звёзд ЧМ-1966. Он забил девять голов, а сборная Португалии заняла третье место, обыграв в утешительном матче команду СССР.
Джанни Ривера (Италия) — «ЗМ»-1969
Легендарный игрок «Милана» ярко проявил себя в плей-офф, забив два гола. Но в финале итальянцы проиграли Бразилии (1:4).
Йохан Круифф (Нидерланды) — «ЗМ»-1973
Летучий голландец был лидером сборной Нидерландов на ЧМ-1974: три гола, семь голевых передач! Но по какому-то недоразумению «Оранье» проиграли немцам в финале (1:2), что не помешала Круиффу по итогам года снова взять «Золотой мяч».
Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) — «ЗМ»-1981
И этот форвард остановился в шаге от титула. Румменигге забил пять мячей на ЧМ-1982, но в финале итальянцы оказались сильнее (3:1).
Мишель Платини (Франция) — «ЗМ»-1985
Сборная Франции во главе с Платини ехала на ЧМ-1986 за титулом. Но в полуфинале чемпионов Европы остановила команда ФРГ. На счету Мишеля два гола на турнире.
Марко ван Бастен (Нидерланды) — «ЗМ»-1989
«Оранжевые» и ван Бастен бледно выступили на ЧМ-1990. Команда еле вышла из группы, трижды сыграв вничью, а в 1/8 финала уступила немцам (1:2). Марко ни разу не забил.
Роберто Баджо (Италия) — «ЗМ»-1993
Вновь поражение лауреата в финале, да ещё какое драматичное! На ЧМ-1994 Италия уступила Бразилии в серии пенальти, а Баджо, забивший до этого пять мячей в трёх матчах плей-офф, не реализовал последний послематчевый удар.
Роналдо (Бразилия) — «ЗМ»-1997
Зубастик четырежды забил на ЧМ-1998, но в финале был сам не свой — и 0:3 от Франции. Вряд ли кто-то расскажет, что же в действительности случилось с ним перед игрой…
Майкл Оуэн (Англия) — «ЗМ»-2001
Оуэн, как и вся сборная Англии, не слишком удачно провёл ЧМ-2002. Форвард забил лишь два гола на турнире, а его команда проиграла Бразилии в четвертьфинале (1:2), пропустив решающий мяч от следующего героя подборки.
Роналдиньо (Бразилия) — «ЗМ»-2005
За пять матчей ЧМ-2006 Роналдиньо отметился лишь одним голевым пасом. Бразилия вылетела в четвертьфинале от Франции (0:1).
Лионель Месси (Аргентина) — «ЗМ»-2009
Второй заход Месси на титул также получился неудачным. Мало того, что будущий чемпион мира ни разу не отличился, так ещё и Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2010 влетела немцам 0:4.
Криштиану Роналду (Португалия) — «ЗМ»-2013
Роналду, как и вся Португалия, провалил ЧМ-2014. Команда сенсационно не вышла из группы, пропустив Германию и США, а Криштиану забил лишь раз — Гане.
Криштиану Роналду (Португалия) — «ЗМ»-2017
Здесь картина была чуть лучше. На ЧМ-2018 Роналду блистал в группе, четырежды забив, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией (3:3), но в 1/8 финала случилось будничное поражение от Уругвая — 1:2.
Бонус: Лионель Месси (Аргентина) — «ЗМ»-2021
Если бы ЧМ-2022 в Катаре проводили летом, Месси снял бы проклятие обладателя «Золотого мяча». Ну или Аргентина снова осталась бы без трофея.
Проклятие «Золотого мяча». Как выступали на ЧМ действующие обладатели награды
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