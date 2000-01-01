Проклятие «Золотого мяча». Как выступали на ЧМ действующие обладатели награды

Карим Бензема (Франция) — «ЗМ»-2022

Форварду «Реала» по совокупности заслуг в этом году достался «Золотой мяч», но он стал вице-чемпионом мира, не сыграв ни минуты в Катаре. А что было в предыдущих случаях?

