Месси с Кубком мира, но без «Золотого мяча». Как так?

С наступлением в футболе эры Месси/Роналду футбольный мир разделился примерно поровну. Одна половина отчаянно топила за аргентинского гения, вторая — за совершенного португальского атлета. Референдум France Football, задуманный как конкурс лучших мастеров планеты, превратился в заочное соперничество двух человек. Сами же голосовальщики — журналисты, тренеры, игроки — свели выбор к минимуму: Месси? Роналду? Или всё-таки Месси?

За годы существования премии её учредители неоднократно меняли регламент для укрепления авторитета трофея. Изначально чисто журналистское жюри усилили тренерами и капитанами. Расширили географию премии — с Европы до всего мира. Наконец, заручились поддержкой ФИФА — для солидности. А добились только большего отторжения масс.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Людям банально надоело пафосное шоу с предсказуемым и явно не всегда справедливым финалом. Как бы ни играли остальные, выше третьего места их не пускали. Сколько бы трофеев ни брала непобедимая Испания, «Золотой мяч» не дали ни одному её вожаку. Не было ярких индивидуальностей? Ага, скажите это Хави или Иньесте.



Кажется, Модрича в 2018-м «озолотили» только для того, чтобы разорвать этот замкнутый круг и заново легитимизировать некогда бесценную награду, сбить волну всеобщего негатива.



К Луке никаких вопросов — он действительно провёл превосходный год. Но с таким же успехом «Мяч» можно было отдать лучшему игроку мирового финала Антуану Гризманну. Ну или, не знаю… Гарри Кейну. Почему нет? Хорватия всего на гол была сильнее Англии в полуфинале — зато её снайпер настрелял больше всех мячей на чемпионате.

Если бы ещё и в 2018-м приз отдали Лео или Кришу, саркастическими постами и язвительными мемчиками в соцсетях дело не ограничилось бы. «Золотой мяч» себя бы окончательно и бесповоротно дискредитировал. К облегчению учредителей, Аргентина с Португалией синхронно провалились, в один день вылетев в 1/8 финала, и позволили голосующим шире взглянуть на вещи. Те критически окинули взором круг кандидатов и остановили свой выбор на хорватском дирижёре. Он, конечно, не чемпион, но серебряный призёр Кубка мира — это тоже звучит гордо. Серьёзный аргумент, а не чистая вкусовщина. Публика в большинстве своём выбор жюри одобрила. Хоть какое-то разнообразие!



После такой разбавки два очередных «Мяча» Месси уже не воспринимались столь болезненно. В конце концов, исключительность Лео даже «криштиануманам» сложно отрицать. Статистика — игр, голов, трофеев — не оставляет в ней сомнений.



Выбор Карима Бензема в 2022 году, кажется, благосклонно восприняли уже абсолютно все — и те, кто за Лео, и те, кто за Криша. А уж тем более — немногочисленные нейтральные ценители игры. Казалось бы, авторитет и репутация 66-летней награды полностью восстановлены.

Карим Бензема с «Золотым мячом» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Но спустя два месяца снова возникла неловкая ситуация. Месси с пятой попытки взял-таки главную высоту в своей карьере, привёл Аргентину к первому мировому титулу со времён божественного Марадоны — и остался без «Золотого мяча». Как же так?



После головокружительного финала ЧМ-2022 этим вопросом наверняка задавались многие. Пожалуй, впервые возникло стойкое ощущение несправедливости по отношению к аргентинскому маэстро. Сколько раз его попрекали якобы «незаслуженными» званиями, а тут — самого Лионеля обделили. Нехорошо! Не поспешили ли французы земляка короновать? Распилить и поделить статуэтку Карима!

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Многие упустили из виду «маленький» нюанс. Отныне France Football определяет лауреатов по итогам СЕЗОНА, а не календарного года. Потому-то и назвали победителя на полтора месяца раньше, чем обычно — в середине октября вместо конца ноября.



Но, изменив формат премии, организаторы в очередной раз подставили себя под огонь критики. Ведь что же теперь получается? Главный турнир всего сезона Месси уже выиграл. MVP Кубка мира получил. Выходит, следующий «Золотой мяч» — уже его по умолчанию? Никакая же Лига чемпионов это достижение не перебьёт. А значит, ему даже выходить на поле в 2023-м не обязательно, чтобы в восьмой раз стать лучшим на планете.

Лионель Месси Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кажется, кто-то поторопился с переводом «Золотого мяча» на систему «осень-весна». В год «зимнего» чемпионата мира этого явно делать не стоило.



Или я не прав?