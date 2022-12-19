Выиграть ЧМ Месси помог необычный талисман. Его подарили Лео в России

Лионель Месси – самый обсуждаемый человек мира прямо сейчас. Его публикации в соцсетях бьют рекорды по лайкам, каждая фраза становится топ-новостью, о величии аргентинца не говорит только ленивый. Из фокуса болельщиков не уходит ни одна деталь. В том числе и красная нить на ноге Месси на совместном фото с Гонсало Монтьелем после победы на ЧМ-2022. У аксессуара богатая история, длящаяся ещё с турнира в России.

Гонсало Монтьель и Лионель Месси (с красной нитью на ноге) Фото: Из личного архива Монтьеля

Аргентинский журналист Рама Пантаротто в микст-зоне после матча 1-го тура ЧМ-2018 с Исландией (1:1) вручил Месси красную нить, которую ему отдала его мама. «Моя мама любит тебя больше, чем меня. Я ношу её красную ленточку на удачу. Если хочешь, я могу тебе её подарить».

Месси не отказался от подарка. Но журналист подумал, что форвард просто выбросит браслет. К его большому удивлению, после встречи 3-го тура с Нигерией (2:1), в которой Месси забил победный гол, он показал нить журналисту. «Я до сих пор ношу этот подарок», – ответил Месси, показав аксессуар на левой ноге. «Мама… Месси носил его», — сказал шокированный Пантаротто в камеру. Позже он в своих соцсетях добавил, что не может поверить в то, что Лео так отнёсся к его подарку.

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Месси понравилась идея с талисманом. Например, он подарил такой же браслет полузащитнику Филиппе Коутиньо во время его неудачного периода в «Барселоне» в 2019 году. Бразилец до сих пор носит его, даже после перехода в «Астон Виллу» в январе 2022 года.

Лионель Месси и Филиппе Коутиньо Фото: twitter.com/BarcaWorldwide

Партнёры Месси по аргентинской команде также массово носят красную нить. Пауло Дибала подтвердил, что Лео подарил ему один браслет, прежде чем форвард «Ромы» забил первый гол за сборную Аргентины в ноябре 2018 года Мексике. Также с красной нитью в последнее время были замечены Лаутаро Мартинес, Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария. Голкипер Эмилиано Мартинес получил в подарок от Месси талисман, он был на его запястье во время серии пенальти в финале ЧМ-2022 с Францией. Как итог – золотые медали и золотая перчатка для вратаря.

Эмилиано Мартинес Фото: twitter.com/BarcaWorldwide

Сам Месси продолжает носить нить как в повседневной жизни, так и не снимая её на самые важные матчи. Браслет, подаренный журналистом, из которого Лео сделал талисман, принёс удачу сборной Аргентины в борьбе за Кубок мира. Суеверия – важная часть спорта, в этом случае они оказались оправданными на все 100%. Магия!

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