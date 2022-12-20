Что творилось в российском футболе во время ЧМ. Мощные события, которые вы могли упустить

В течение месяца в Катаре проходил очередной чемпионат мира. Естественно, в такой ситуации события в российском футболе отходят на задний план. Рассказываем о событиях, которые вы могли упустить.

Бердыев вернулся в РПЛ и возглавил «Сочи»

Курбан Бекиевич не работал в чемпионате России с 2019 года. После второго ухода из «Рубина» он тренировал казахстанский «Кайрат», потом заглянул в Иран, где трудился в местном «Тракторе». Бердыев пришёл в черноморский клуб на смену Вадиму Гаранину, который покинул свой пост. Впереди у нового тренера «Сочи» очень много работы, ведь на зимний перерыв команда ушла на девятом месте.

Курбан Бердыев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Мордобой в Санкт-Петербурге

Пока сборная Марокко сенсационно обыгрывала Бельгию на чемпионата мира, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура группового этапа Кубка России. В случае победы «Зенита» над «Спартаком» в основное время сразу у трёх команд квартета было бы по 12 очков, и тогда пришлось бы считать дополнительные показатели. «Зенит» обыграл принципиального соперника, но сделал это лишь в серии пенальти, а основное время завершилось без голов.

Но матч запомнился не результатом, а массовой дракой, которую спровоцировали легионеры. Вильмар Барриос поговорил на повышенных тонах с Шамаром Николсоном и Квинси Промесом, а потом вспыхнула драка. К делу подключились даже игроки со скамеек запасных. По итогам заварушки арбитр Владимир Москалёв раздал шесть красных карточек. У «Зенита» в числе наказанных оказались Барриос, Малком и Родригао, а у «Спартака» в раздевалку досрочно отправили Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова. Позднее КДК забанил каждого на шесть матчей Кубка России.

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Жеребьёвка плей-офф Кубка России

В начале декабря состоялась жеребьёвка двух сеток плей-офф. Напомним, в верхней команды сыграют друг с другом по два матча (дома и в гостях), в нижней — только один. Команды, проигравшие в нижней сетке, покидают турнир. А вот проигравшие в верхней сетке клубы окажутся в нижней и получат своеобразный второй шанс.

Любопытно, что изначально Евгений Алдонин и Дмитрий Аленичев (они доставали шары из корзин) сформировали пару ЦСКА — «Урал», однако эти команды уже играли друг с другом в группе. В итоге пришлось разбить южную пару «Ростов» — «Краснодар». «Спартак» в плей-офф ждёт московское дерби, а «Зенит» сыграет в Ульяновске с «Волгой». Матчи нижней сетки состоятся 26 февраля, верхней — 22 февраля и 1 марта.

Все пары нижней сетки плей-офф:

«Уфа» — «Ахмат»

«Акрон» — «Торпедо»

«Волга» — «Зенит»

«Звезда» — «Пари НН».

Все пары верхней сетки плей-офф:

«Локомотив» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ростов» — «Урал»

ЦСКА — «Краснодар».

Фернандес возобновил карьеру, но пока не вернётся в Россию

Весной 2022 года защитник Марио Фернандес приостановил карьеру. Он мотивировал решение тем, что хотел проводить больше времени с семьёй. Теперь Марио возобновил карьеру, но ближайший год проведёт в Бразилии — его арендовал «Интернасьонал». ЦСКА учёл желание игрока быть рядом с женой и недавно родившимся сыном — защитнику разрешили играть в Южной Америке. Возможно, Фернандес вернётся в Россию через год, а пока его ждёт бразильская лига.

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Пиняев — лучший молодой футболист РПЛ

18-летний талант «Крыльев Советов» стал обладателем премии «Первая пятёрка». Её вручают лучшему молодому футболисту года в РПЛ. Сергей набрал 317 баллов в голосовании и опередил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина (258 очков) и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла). Год назад обладателем премии стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» продал Айртона во «Фламенго» и продлил контракт с Зориным

25-летний бразилец играл во «Фламенго» с марта 2022 года, однако выступал там на правах аренды. В итоге «Спартак» продал флангового защитника и получил € 7 млн (данные Transfermarkt). Айртон неплохо смотрелся на родине и помог команде выиграть два трофея. Сначала «Фламенго» одержал победу в чемпионате Бразилии, а затем завоевал Кубок Либертадорес.

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Помимо этого, красно-белые продлили контракт с воспитанником команды Даниилом Зориным. 18-летний парень подписал новый договор до 2026 года. В этом сезоне Зорин дебютировал в основной команде «Спартака» и уже отыграл три матча. На счету юного футболиста есть одна голевая передача.

ЦСКА избавился от Фукса

За два года в составе ЦСКА защитник Бруно Фукс сыграл всего 19 матчей. Бразилец пропустил кучу времени из-за травм и не смог завоевать место в основе московского клуба. В итоге теперь Фукс возвращается на родину — его арендовал «Атлетико Минейро». Аренда рассчитана на один год, в договор включена опция выкупа. Не исключено, что больше мы Фукса на полях России не увидим.

Бруно Фукс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» выкупил Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип играл за «Зенит» на правах аренды, но несколько дней назад клуб выкупил его у «Кайрата». Контракт действует по схеме «2,5+1». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые пошли на такой шаг: «Прошло два арендных периода, Алип проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Это молодой и талантливый парень, игрок сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны».

«Локомотив» выкупит Пиняева и Глушенкова, Педро Габриэл ушёл из команды

Бразилец стал футболистом клуба РПЛ в начале сентября, но продержался в команде всего три месяца. С 1 января 2023-го он будет игроком «Сан-Паулу» — этот клуб арендовал Габриэла на один год. Педриньо отыграл за московский клуб девять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

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Гораздо интереснее, что в ближайшее время «Локомотив» оформит трансфер сразу двух футболистов «Крыльев Советов». Красно-зелёную футболку наденут Сергей Пиняев и Максим Глушенков. По нашей информации, общая сумма за переход составит 400 млн рублей (по 200 млн за каждого футболиста). Эти деньги «Локомотив» выплатит самарцам в рассрочку.