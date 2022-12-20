ЧМ-2022 — самый стёбный в истории. Вот доказательства

Видели ролики с испанским хохотуном? Если описывать весь чемпионат мира, то именно с его интонациями. Это был самый смешной турнир в истории.

Испанский комик Хуан Хойя Борха Фото: Кадр из видео

Вот просто представьте себе, что Япония обыграла Германию и Испанию, но уступила Коста-Рике. Ну дичь же! На фейкового Неймара велись сотни фанатов. Он даже давал интервью, его принимали шейхи, а в магазине дарили одежду. Сколько он оставил автографов и совместных фото – не сосчитать.

Ну а полузащитник сборной США, который вытер руки о жилетку фотографа? Уверен, вы такого раньше не видели. Не представляю, что было в голове у футболиста. Более сумасшедшим был только финт Рюдигера, который махал ногами перед японцем, как ненормальный.



► «При Месси и Роналду ситуация резко меняется». Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022. Сколько стоят камеры? А что будет, если футболист разобьёт их мячом? Тут все-все ответы



Главный прикол – это, конечно, сборная Испания. Её владение мячом – самое бессмысленное, что случилось за этот месяц в Катаре. Испанцы контролировали мяч 74% времени – с отрывом лучший показатель (на втором месте Англия с 62%). А ещё у команды Луиса Энрике лучшая точность передач – 91%.



Родри вообще стал лучшим игроком турнира по количеству точных пасов (674) и точных пасов (642), хотя провёл лишь четыре матча. И при таком доминировании испанцы одержали лишь одну победу на турнире. Слышите смех испанского хохотуна?

Родриго Эрнандес Фото: Julian Finney/Getty Images

Отдельно надо сказать про организаторов. Тоже постебались на славу. Потратили с отрывом рекордное количество денег, получили рекордное количество критики и вдобавок отменили пиво на стадионах за два дня до старта турнира. А потом сказали, что это лучший чемпионат мира в истории. Ну не могут же они говорить такое всерьёз!? Лучшими были как раз фанаты, которые проносили алкоголь даже в бинокле!

► Чемпионат мира по футболу без алкоголя – это провал. Запрет просто не работает. Зато фанаты впечатляют изобретательностью

А могут всерьёз существовать такие нападающие, как Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку? Чем их только кормят в «Интере»! Мы вроде многое повидали – и Морату, и Вернера, но Мартинес и Лукаку на другом уровне. Даже восхищение вызывает их стабильность в плане запоротых моментов. Гении.



► В финалах ЧМ уже 40 лет играют представители двух топ-клубов. Как сложилась эта традиция? Её не нарушили и в Катаре



Опустим смешные пенальти. Всё-таки странные решения судей были всегда. Хотя теперь с десяток арбитров у мониторов делают ситуацию ещё более парадоксальной. Чтобы окончательно превратить чемпионат мира в стендап, судьи должны были отменить гол Месси на 108-й минуте финала из-за того, что у аргентинцев было 13 человек на поле. Там два запасных рванули радоваться раньше времени.

Аргентина — Франция Фото: Кадр из трансляции

Месси – главный герой ЧМ-2022, но ментальный символ турнира – Эми Мартинес, который просто угорал, пританцовывая после пенальти и дурачась на церемонии награждения.



Жаль, что испанский хохотун не дожил до этого чемпионата мира. Явно насладился бы.