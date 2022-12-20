Победа Месси в Катаре похожа на его первый большой турнир – в 2005-м. Сколько совпадений!

Аргентина — чемпион мира. Месси зарешал в финале и стал лучшим игроком турнира. Поразительно, но нечто похожее уже было в его карьере в 2005 году! Тогда Лионель поехал на молодёжный чемпионат мира и также стал лучшим, а Аргентина выиграла после поражения в первом матче. И даже сборная Марокко именно в том розыгрыше заняла четвёртое место!



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Что было 17 лет назад?

Это был первый крупный международный турнир для 18-летнего аргентинца. ЧМ-2005 до 20 лет проводили в Нидерландах, и разыгрывался он среди 24 команд, при этом 16 выходили в плей-офф. На тот момент Лео уже провёл несколько матчей в Ла Лиге и даже забил дебютный гол за «Барселону». Карьера только стартовала.



Месси на тот чемпионат мира ехал в статусе одной из звёзд сборной Аргентины, однако подтверждать это звание ему пришлось уже по ходу турнира. Лео сплотил коллектив вокруг себя — уже тогда он был лидером. ЧМ-2005 в итоге стал точкой отсчёта в сравнениях его с Диего Марадоной.



В конкурентах у Аргентины — звёздные молодёжки Испании, Бразилии и Колумбии. В тех командах играли юнцы, которых теперь знает весь мир: Сеск Фабрегас, Фернандо Льоренте, Хуанфран, Радамель Фалькао, Давид Сильва, Филипе Луис и Рафинья, что потом играл за «Баварию». Каждая из этих сборных была в числе фаворитов, но забрать трофей им было не суждено лишь по одной причине, — они попали на Аргентину во главе с Лео Месси.

Лионель Месси на молодёжном ЧМ-2005 Фото: Lars Baron/Getty Images

Пройдемся по хронологии того турнира для Аргентины. Первый матч неудачный — поражение от США, которое можно сравнить с проигрышем от Саудовской Аравии: было так же неожиданно и обидно. В той игре Месси вышел на замену, но спасти команду не сумел. Фредди Аду, полузащитник американской сборной, позже вспоминал: «Лео появился на поле во втором тайме, и это был тот день, когда я понял: есть футболист, который намного лучше меня. Он был очень хорош в той встрече».

Тренерский штаб тоже многое понял, и дальше Лео играл только в старте. Аргентина набрала ход, выиграла оставшиеся два матча в группе и вышла в плей-офф. Один гол Колумбии, один Испании и ещё один Бразилии — так Месси отличился в матчах на выбывание и вывел команду в финал.



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Последний соперник — многообещающее и сильное поколение сборной Нигерии во главе с Джоном Оби Микелом. В полуфинале они разгромили команду-открытие – Марокко. Для африканцев тот турнир стал лучшим в истории — никогда ранее они не забирались так высоко. И более того, в молодёжных ЧМ больше не участвовали. В 2005-м они в матче за третье место проиграли Бразилии со счётом 1:2. Совпадение?

В финале Лео оформил дубль (снова похоже!) с пенальти, выиграл турнир, стал лучшим бомбардиром (шесть голов) и игроком турнира. После такого перформанса его пригласили на товарищеский матч основной сборной, где он впервые встретил тезку Скалони. История!



В 2005 году на турнир поехал и Серхио Агуэро, но для победы он почти ничего не сделал — помогал своими выходами на замену. Заряжал присутствием — прямо как в Катаре. Из других в будущем наиболее известных ребят за Аргентину тогда сыграли Сабалета, Билья, Гаго и Гарай. А у большинства остальных славная карьера так и не сложилась.

Лионель Месси на молодёжном ЧМ-2005 Фото: imago images/Pro Shots/TASS

Вернемся в 2022 год

В Катар из игроков Аргентины и Марокко с того турнира поехал только Месси. Восстановим события: Аргентина сенсационно проигрывает в первом матче, но в итоге выигрывает турнир. Месси феерит в плей-офф, а в финале оформляет дубль. Сборная Марокко занимает четвертое место на чемпионате мира, уступив в матче за бронзу Хорватии со счётом 1:2.



Многовато совпадений, не правда ли? Для любителей теорий заговора — это очередное доказательство: турнир был «заранее спланирован». Для всех остальных — доказательство, что история циклична.

Аргентинцы празднуют победу на чемпионате мира — 2022 в Катаре Фото: Dan Mullan/Getty Images

А то, что было в воскресенье — она самая, история.