Сборная Франции будет лучшей следующие 10 лет. Вот почему они снова покорят мир

Сборная Франции могла выиграть второй чемпионат мира подряд. И в головах многих точно считалась фаворитом. Если вычеркнуть результат и драматургию финала и с холодной головой посмотреть на состав, то просто не понимаешь, как можно было так плохо выглядеть бóльшую часть главного матча. Казалось, они идеально подготовились к решающей встрече. Именно поэтому в полуфинале провели тусклый матч с Марокко. А Мбаппе вообще, по сути, отдыхал с четвертьфинала. Вряд ли вы его запомнили по матчу с Англией. Казалось, французов действительно подводили к 18 декабря. А итог – закономерное и справедливое поражение.

Но в глобальной перспективе это вообще ничего не значит. Ближайшее десятилетие будет периодом доминирования Франции. На это есть одна, но важная причина: Киллиан Мбаппе – вскоре официально станет лучшим игроком мира. Сегодня нападающему исполняется 24 года. На ЧМ-2026 ему будет 27. На ЧМ-2030 – 31 год. В 2034 – 35. И он ещё не закончит в сборной. Вот увидите. Вместе с ним куча других молодых талантов, что создают в стране и быстро доводят до сборной. Почти все, кто вчера выходил на замену в финале, – это плюс-минус ровесники главной звезды. Камавинга, Тюрам, Коман, Коло Муани, Конате – все они уже давно готовы заменить нынешних лидеров в основе. И сохранить общекомандный уровень. А дальше эти парни будут ещё мощнее.

Нисколько не сомневаюсь, что совсем скоро Дешам (если останется в сборной) переведет Мбаппе в центр атаки. И мы получим самую мощную «девятку» на уровне сборных со времён Роналдо. Вообще, есть ощущение, что тренер Франции слишком упрощает игру, имея такие ресурсы. Так что ему пока точно рано уходить. У Дешама есть всё, чтобы взять новые титулы. И сделать это на Евро-2024. До него всего 18 месяцев.

Сборная Франции Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вы скажете, что есть Бразилия. Принимается. Там традиционно великое множество талантов, которым всегда не хватает опыта. Нынешняя Франция – это хладнокровные роботы, которые уходят на перезагрузку раз в несколько лет. И так уж получилось, что она наступила в первые 80 минут матча с Аргентиной. А до этого – в плей-офф Евро-2020 со Швейцарией. Сбои бывают. Однако это всего лишь приближает Францию к обычным сборным. Но не делает равной им.

Бразилии вечно будет не хватать футболистов, которые сильны ментально. У Франции их множество. Да, есть Испания. С кучей молодых парней, которые легко ломаются при первой проблеме. Есть Аргентина, которая держится на Месси, Ди Марии и Де Пауле. Но двое из них точно не сыграют в 2026-м.

Так вышло, что Франция – самая сбалансированная команда мира. Сборная-совершенство, которая будет определять развитие европейского и мирового футбола в ближайшие 10 лет. У них есть Мбаппе и куча его падаванов. Так что «заряжать» на победу на ЧМ-2026 можете уже сейчас.