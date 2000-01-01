Игры разума Эмилиано Мартинеса
Аргентинец ни разу не смог переиграть Килиана Мбаппе в финале ЧМ, зато дважды обманул его партнёров по команде. Его нахальная тактика сработала.
Судьбу финального матча чемпионата мира Аргентина — Франция решила серия пенальти. Команду Лионеля Скалони спас Эмилиано Мартинес, чей дерзкий стиль игры похоронил соперника.
Голкипер использовал психологические трюки, чтобы сбить настрой французов. Так, он отправился к штрафной, ещё когда Уго Льорис участвовал в жеребьёвке. Чрезмерная уверенность Мартинеса в себе ошарашила его оппонента.
Резкая смена настроения застала врасплох и Килиана Мбаппе. У футболистов был давний конфликт, но в серии Эмилиано вёл себя учтиво, хотя и пытался контролировать судью, требуя несколько раз проверить положение мяча.
Манипуляции вратаря не принесли желаемого результата — форвард забил, а вот Кингсли Коман с усилившимся давлением не справился, и Мартинес потащил.
В приступе нахальства игрок забрал мяч у Орельена Тчуамени, пошёл к воротам и только затем вернул его. Неудивительно, что долго ждавший его француз потерял концентрацию и промахнулся.
Зажигательный танец, который исполнил Эмилиано сразу после этого, был похож на насмешку и мог завершиться печально, бразильцы не дадут соврать, но в итоге он поймал кураж.
Аргентинец не дал повторить свой фокус Льорису с Леандро Паредесом. Перехватив мяч, он отдал его товарищу по команде, и тот забил шикарный гол.
Свои игры разума Мартинес продолжил и с Коло Муани. Рандаль много чего выслушал в свой адрес, прежде чем судья показал Эмилиано жёлтую карточку. Француз поразил ворота, но этого было недостаточно для золота.
Аргентинский вратарь полностью переиграл французскую сборную в серии пенальти, и неважно, каким способом. Победителей не судят.
Вратарь Аргентины морально задавил французов. Игры разума в финале ЧМ-2022
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