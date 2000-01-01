Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
23-летний француз блестяще провёл чемпионат мира в Катаре. Разбираем его достижения на турнире.
Во-первых, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, забившим не менее 10 голов на чемпионатах мира. Он сделал это в 23 года 363 дня. Ранее лидерство принадлежало Герду Мюллеру (24 года 226 дней).
Также Килиан забил свой второй, третий и четвёртый голы в финалах ЧМ. Столько нет больше ни у кого, на один меньше — у Вава, Пеле, Джеффа Хёрста и Зинедина Зидана. При этом только Хёрст и Мбаппе делали хет-трики.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На счету Килиана восемь мячей. У Лионеля Месси, его ближайшего преследователя, семь голов.
Всего же 23-летний Килиан забил 12 голов на планетарных первенствах. У Мирослава Клозе 16 забитых мячей на ЧМ, но у Мбаппе, учитывая его возраст, есть все шансы догнать и перегнать немца.
На ЧМ-2022 Мбаппе стал серебряным призёром. На турнире 2018 года в России он завоевал золото. Таким образом, у Килиана уже две награды мировых первенств.
Мбаппе опередил Пеле и Месси. Цифры Килиана — космос!
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