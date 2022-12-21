Символическая сборная чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре завершён. Какие-то сборные и отдельные игроки стали разочарованием турнира, а кто-то наоборот – открытием. «Чемпионат» продолжает подводить итоги ЧМ и публикует один из вариантов символической сборной.

Вратарь — Эмилиано Мартинес, сборная Аргентины

Интересно получается. На предыдущих турнирах у Аргентины были вратари куда более раскрученные – Вилли Кабальеро (2018) и Серхио Ромеро (2010 и 2014), но выручали ли они так же, как Эмилиано Мартинес? Кипер «Астон Виллы», целую вечность просидевший на скамейке «Арсенала», взял не один послематчевый пенальти, несколько раз феерически сыграл в основное время, а главное спасение совершил в дополнительное: когда Коло Муани в финале бил по его воротам. Пропусти он тогда гол, ни о какой серии пенальти не было бы и речи.

Левый защитник — Тео Эрнандес, сборная Франции

Вряд ли Тео таким образом хотел ворваться в состав – после серьезной травмы брата Лукаса. Но заменить его в полной мере удалось: пять матчей из шести в основе, ассисты с Австралией (4:1) и Данией (2:1), а также победный гол в ворота Марокко (2:0) в полуфинале турнира – не это ли показатель успеха? А ведь в сборной Франции Эрнандес-младший дебютировал только в прошлом году, но уже обошёл брата по результативным действиям на чемпионатах мира.

Центральный защитник — Ромен Сес

Один из оплотов надёжности на турнире в Катаре. Марокканцы в плей-офф пропустили меньше Аргентины и Франции – всего четыре гола против шести и пяти мячей соответственно. Сес – не только капитан Марокко и лидер обороны, но и опасный человек в чужой штрафной. Именно на его счету победный мяч в ворота Бельгии (2:0).

Центральный защитник — Йошко Гвардиол

За весь турнир хорват провалился только в одном эпизоде – когда Месси накрутил его и вошёл в штрафную, сделав голевую передачу на Альвареса. В остальном Йошко – топ и очень перспективный футболист. Во многом благодаря ему Златко Далич смог сохранить в основе Деяна Ловрена – важного для структуры защитника еще со времён ЧМ-2018. Важно помнить, что Гвардиолу только 20 лет, а этот рослый парень в карбоновой маске уже бронзовый призёр чемпионата мира, отыгравший все матчи без замен и забивший прекрасный гол в ворота Марокко в игре за третье место (2:1).

Йошко Гвардиол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник — Ашраф Хакими, сборная Марокко

Самый дорогой марокканский футболист, гроза атак с правого фланга, индивидуально сильный и неуступчивый – это всё про Хакими. Наверное, от Ашрафа хотелось результативности, как в «ПСЖ», но нужно учитывать уровень партнёров и сопротивления. Он отыграл все матчи без замен, мало что позволил оппонентам в своей зоне и сделал ассист во встрече с Канадой (2:1).

Ашраф Хакими Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опорный полузащитник — Софьян Амрабат, сборная Марокко

Кантезаменитель на чемпионате мира 2022 года. Без опорника в такой сборной нельзя, а Софьян подходит на эту роль просто прекрасно. Пылесос, отбойный молоток, растворитель – кем он только не стал для сборной Марокко. Важный нюанс: за весь турнир Амрабат получил только одну жёлтую карточку – в 1-м туре с Хорватией (0:0). Теневой герой команды-открытия. Удержит ли его теперь «Фиорентина»? Есть ощущение, что спрос на этого футболиста будет бешеный.

Атакующий полузащитник — Антуан Гризманн, сборная Франции

Поразительная способность этого игрока – быть хедлайнером сборной независимо от проблем в клубе. И если в 2018-м Гризманн по влиянию переплюнул Погба, то сейчас Антуану в середине поля и полуфлангах практически нет равных. Хавбек искал свободные зоны и находил их – а затем делал оттуда важные предголевые передачи и ассисты. Последних у него три – в матчах с Данией (1) и Англией (2). Трудно представить, что бы случилось, если бы у Дешама в распоряжении не было подобного игрока.

Антуан Гризманн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник — Лука Модрич, сборная Хорватии

Без него никуда. В чистом виде Лука уже не атакующий – он, скорее, вездесущий. Опуститься в оборону – легко. Поднять в атаку – да пожалуйста. Сместиться на фланг и помочь там – как скажете. Модрич был и остаётся одновременно головным и спинным мозгом сборной Хорватии. Да, у него ноль результативных действий на турнире, но это разве важно, когда он привёл хорватов к серебру-2018 и бронзе-2022?

Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый вингер — Килиан Мбаппе, сборная Франции

Да, главный перформанс на турнире Килиан выдал на месте центрального нападающего после ухода Жиру. Хет-трик в ворота Аргентины в финале – это нечто, но важно помнить и про другие пять голов Мбаппе: дубли полякам (3:1) и датчанам (2:1), а также мяч австралийцам (4:1). А ведь ещё таргетмен сборной Франции сделал две голевые передачи. Для победы французов в финале он сделал всё, что мог – и вряд ли кто-то с этим поспорит.

Центральный нападающий — Оливье Жиру, сборная Франции

Ну не было в Катаре более классного центрфорварда. И если в 2018-м Оливье ни разу не забил и был, что называется, «опорным нападающим», то спустя четыре года его роль в сборной Франции изменилась. Во-первых, он полностью нивелировал отсутствие Карима Бензема. Во-вторых, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В-третьих, он прекрасно дополняет Мбаппе и не мешает ему – это, наверное, важнее всего.

Правый вингер — Лионель Месси, сборная Аргентины

Все матчи без замен. Семь забитых мячей. Дубль в финале. Три голевые передачи. Кубок мира. И это в 35 лет. Да вы и так всё понимаете.