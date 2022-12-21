Сборная Аргентины выиграла ЧМ, но не станет первой в рейтинге ФИФА. Как такое возможно?

Сборная Аргентины по футболу стала чемпионом мира, получив официальный статус сильнейшей команды планеты. Но, как сообщает ESPN, аргентинцы займут лишь второе место в обновлённом рейтинге ФИФА. Ели бы Аргентина или Франция выиграли финал в основное или дополнительное время, победитель вышел бы на первое место. Серия пенальти оставила на вершине Бразилию. Ранее аргентинцы занимали в рейтинге третью строчку, теперь на неё поднимется Франция. Разберёмся, как вообще считаются очки в классификации ФИФА.

Финал ЧМ-2022. Аргентина — Франция Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Начнём с главного вопроса: а для чего вообще нужен этот список? Главная функция — рейтинг используется при составлении корзин при жеребьёвках различных турниров (например, отборочного цикла Евро или финальной части чемпионата мира). Также ФИФА ежегодно вручает награды на его основе, а Футбольная ассоциация Англии вовсе использует рейтинг как один из критериев при выдаче разрешения на работу иностранным футболистам.

В сентябре 2017 года ФИФА объявила о возможном пересмотре системы после завершения отбора на чемпионат мира 2018 года. Новый рейтинг заработал по окончании ЧМ-2018: он был опубликован 16 августа и учитывал матчи турнира. Предыдущая система подсчёта была принята в декабре 2005 года, но имела ряд существенных недостатков: рейтинг складывался из суммы среднего количества очков, набранных в каждый год из предыдущих четырёх. Например, команды, не игравшие четыре года, исключались из списка. Также сильнее страдали страны-хозяйки чемпионатов мира, а каждая команда имела региональный коэффициент.

Новая формула выглядит следующим образом: рейтинг после матча = рейтинг до матча + коэффициент важности матча * (результат матча – ожидаемый результат).

Коэффициенты важности бывают следующих видов:

5 — товарищеский матч за пределами «окон» календаря международных матчей;

10 — товарищеский матч в пределах «окон» календаря международных матчей;

15 — матчи групповых турниров Лиги наций;

25 — матчи плей-офф и финалов Лиги наций;

25 — отборочные игры чемпионатов конфедераций и чемпионата мира;

35 — матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций до стадии 1/4 финала;

40 — матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций начиная с 1/4 финала;

50 — матчи финального турнира чемпионата мира до стадии 1/4 финала;

60 — матчи финального турнира чемпионата мира начиная со стадии 1/4 финала.

Результат матча рассчитывается так:

0 — поражение в основное или дополнительное время;

0,5 — ничья или поражение в серии послематчевых пенальти;

0,75 — победа в серии послематчевых пенальти;

1 — победа в основное или дополнительное время;

Ожидаемый результат считают по следующей формуле: 1/(10^(-разница в рейтинге соперников перед матчем/600) + 1. Из рейтинга команды, для которой проводится подсчёт, вычитается рейтинг её соперника.

Существует и пара особых условий. Если пенальти назначены после матча, в котором есть победитель (то есть после второго матча двухматчевой серии), то они не учитываются при подсчёте рейтинга, матч рассматривается как обычный. И если в матчах стадий плей-офф финальных турниров результат команды окажется хуже ожидаемого (поражение или победа по пенальти над существенно более слабой командой), то её рейтинг не изменяется.

Из новой системы рейтинга исключены подсчёт среднего числа очков, набранных командой за год, а также показатель силы конфедераций. По мнению создателей рейтинга, это подтолкнуло команды к проведению большего количества товарищеских матчей (ранее некоторые команды избегали их из-за негативного влияния на среднегодовой рейтинг), а сила команд разных конфедераций будет отражаться объективнее. Кроме того, для команд стран-организаторов турниров будут смягчены негативные последствия неучастия в отборочных матчах.

Команды располагаются в рейтинге ФИФА в порядке убывания. Если значение совпадает у нескольких команд, то они занимают одну строчку, а в списке пропускается соответствующее количество последующих мест (например, если две команды занимают в рейтинге 10-е место, то следующая за ними команда займёт 12-е; если три — то 13-е и т. д.).

Главный плюс новой системы – простота и удобство для подсчёта. Теперь болельщик сам сможет рассчитать потенциальные баллы любой команды в случае различных исходов какой-либо игры. Также при новой системе не страдают страны, принимающие крупные турниры и не участвующие в отборе. Такие команды не падают сильно вниз, поскольку получают очки за товарищеские игры. Также эта система считается куда более справедливой, нежели старая: теперь слабая команда получает ощутимое продвижение наверх, обыгрывая сильного соперника. А товарищеские матчи не сильно бьют по рейтингу, если какая-либо сборная уступает в них.

Единственный минус, который можно выделить – уравнивание всех крупных континентальных турниров. Например, на Кубке Азии можно заработать столько же очков, сколько и на Евро. Хотя уровень сопротивления и разница в классе команд на турнирах достаточно ощутимы.

Для понимания системы посмотрим, как подсчитывается рейтинг на примере сборной России. Перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 с Хорватией у команды Валерия Карпина в рейтинге ФИФА было 1503,38 очка, у хорватов — 1610,78. Россия уступила со счётом 0:1, на выходе получились следующие цифры:

Сначала посчитаем ожидаемый результат по формуле. Вычтем рейтинг России из рейтинга соперника (в этом случае – Хорватии): 1503,38-1610,78 = -107,4. В формуле используется «минус разница», поэтому просто 107,4; Вставляем результат в формулу: 1/(10^(107,4/600) + 1) = 0,3984; Посчитаем очки после матча с Хорватией и получим обновлённый рейтинг: 1503,38 + 25 * (0 – 0,3984) = 1493,42; (25 – коэффициент важности матча по списку выше).

В итоге с помощью нехитрых расчётов мы вычислили, что после матча с Хорватией у сборной России стало 1493,42 балла.

Отборочный матч ЧМ-2022 Хорватия — Россия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Официально новый рейтинг ФИФА с лидирующей Бразилией, Аргентиной на втором месте и Францией на третьей строчке выйдет в четверг, 22 декабря. Топ-20 будет выглядеть следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Франция;

4. Бельгия;

5. Англия;

6. Нидерланды;

7. Хорватия;

8. Италия;

9. Португалия;

10. Испания;

11. Марокко;

12. Швейцария;

13. США;

14. Германия;

15. Мексика;

16. Уругвай;

17. Колумбия;

18. Дания;

19. Сенегал;

20. Япония.