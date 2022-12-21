Кто на ЧМ-2022 разочаровал больше других? В списке — 10 претендентов

Завершился очередной чемпионат мира. Мы отобрали игроков, которые разочаровали на турнире в Катаре. В список попали несколько топовых футболистов и одна сборная.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.