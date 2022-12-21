Кто на ЧМ-2022 разочаровал больше других? В списке — 10 претендентов

Завершился очередной чемпионат мира. Мы отобрали игроков, которые разочаровали на турнире в Катаре. В список попали несколько топовых футболистов и одна сборная.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Криштиану Роналду (Португалия)
По правде говоря, Роналду разочаровал ещё до старта чемпионата мира. За несколько дней до турнира звёздный футболист дал скандальное интервью, которое стоило ему места в «Манчестер Юнайтед». Чем же запомнился Криштиану в Катаре? Тем, что заработал спорный пенальти, который сам же и реализовал в игре с Ганой (3:2). А ещё тем, что всеми способами пытался «переписать» на себя гол Бруну Фернандеша в матче с Уругваем (2:0).
Казалось, не так важно, кто забил, главное — победа команды. Но у звёздного ветерана своё мнение на этот счёт.
Без Роналду в основе Португалия выдала свой самый яркий матч на турнире — уничтожила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала. Правда, и вылетела команда Фернанду Сантуша по итогам игры, которую Криштиану начал на скамейке.
Ромелу Лукаку (Бельгия)
Ромелу приехал на чемпионат мира не в лучшем состоянии. Он пропустил первый матч из-за травмы, а во второй игре вышел на поле всего на девять минут. В 3-м туре с Хорватией (0:0) тренерский штаб предоставил Лукаку весь второй тайм, и этого времени хватило, чтобы попасть в список разочарований.
Бельгиец упустил как минимум три стопроцентных момента в ситуации, когда достаточно было забить один мяч. Форвард так и не стал спасителем команды и попал в разнообразные рейтинги курьёзов турнира. Наверняка каждый из этих моментов он будет видеть в своих страшных снах.
Сборная Дании
Пожалуй, именно эта сборная разочаровала больше других. Полтора года назад датчане прекрасно выступили на чемпионате Европы (бронзовые медали), а потом превосходно прошли отбор на ЧМ-2022. Да ещё и дважды прихлопнули Францию в Лиге наций. Некоторые эксперты не без основания считали, что датчане проявят себя и в Катаре. На деле же команда не вышла из простой группы и заняла последнее место. За три матча скандинавы наиграли всего на один гол, да и тот забил центральный защитник Андреас Кристенсен.
Кевин Де Брёйне (Бельгия)
Четыре года назад бельгийцы впервые в истории попали в тройку призёров чемпионата мира. А вот в Катаре провалились по полной программе — набрали четыре очка, но заняли лишь третье место в группе.
Старательный Де Брёйне так и не набрал ни одного очка по системе «гол+пас». А ещё дал интервью, которое привело к конфликту внутри команды. Кевин заявил, что сборная Бельгии слишком стара для победы на ЧМ-2022, хотя потом объяснил, что его слова вырвали из контекста. Как вы понимаете, далеко не всем в команде понравились такие острые заявления полузащитника.
Лаутаро Мартинес (Аргентина)
Сразу вспоминается эпизод из матча 1/8 финала Аргентина — Австралия (2:1), когда Лионель Месси протащил мяч до чужой штрафной площади и выкатил под удар Лаутаро. Оставалось просто попасть в створ, но Мартинес пробил на трибуну. Нападающий губил один момент за другим и заслуженно потерял место в основе. Пока он сидел на скамейке, юный Хулиан Альварес сполна воспользовался своим шансом. Дошло до того, что тренерский штаб сборной Аргентины так и не выпустил Лаутаро в полуфинальном матче с Хорватией (3:0), правда, предоставил немного времени в финале. В итоге за весь турнир нападающий «Интера» так и не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», хотя и стал чемпионом мира.
Мануэль Нойер (Германия)
В Катаре вратарь не представлял собой образец надёжности. Нойер пропустил четыре мяча в матчах с Японией (1:2) и Коста-Рикой (4:2), при этом сыграв в эпизодах далеко не лучшим образом. В игре с японцами Мануэль прервал прострел, но точно на ногу сопернику, а во встрече с костариканцами отбил мяч прямо перед собой, чем воспользовался Ельцин Техеда.
В итоге немцы бесславно выступили на турнире и покинули его по итогам группового этапа. Ко всем бедам Нойера добавилась ещё одна. Вратарь «Баварии» повредил ногу во время катания на лыжах и выбыл до конца сезона. Кошмарное завершение года!
Дарвин Нуньес (Уругвай)
Первый чемпионат мира в карьере 23-летнего футболиста сложился так, что он наверняка не хочет об этом вспоминать. Уругвайская команда не попала в плей-офф впервые с 2006 года, а сам Нуньес показал ужасную статистику для форварда — ноль голов, ноль передач. Уругвайские болельщики связывали большие надежды с Дарвином, поскольку Луис Суарес и Эдинсон Кавани заметно постарели. Но всё, чем запомнился футболист «Ливерпуля», — жёлтая карточка в заключительной игре группового этапа с Ганой (2:0). Да и в целом в сборной у Дарвина дела идут пока так себе — 16 матчей, три гола.
Федерико Вальверде (Уругвай)
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника «Реала» в € 100 млн. Естественно, от футболистов с таким ценником ждёшь очень продуктивной игры, однако Вальверде не оправдал надежд. Федерико выступает за сборную более четырёх лет (47 матчей), но в Катаре смотрелся совсем не так, как в клубе. Возможно, дело в том, что партнёры Вальверде по национальной команде не соответствуют уровню звёзд «Реала». Федерико поехал домой уже после группового этапа и теперь спокойно готовится ко второй части сезона.
Жоау Канселу (Португалия)
Да, сборная Португалии добралась до четвертьфинала чемпионата мира, но Канселу вылетел из основного состава по итогам групповой стадии. Он играл достаточно бледно и не показывал всего, что демонстрирует в составе «Манчестер Сити». В итоге за весь турнир фланговый защитник не сделал ни одного результативного действия. А ещё в памяти остались снимки в португальских СМИ, когда почти все запасные игроки праздновали первый гол в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала. И лишь Канселу остался на своём месте и грустным лицом наблюдал за радостью соотечественников.
Никола Миленкович (Сербия)
За три матча оборона сборной Сербии пропустила восемь мячей, то есть больше двух голов в среднем за игру. С таким показателем тяжело рассчитывать на выход из группы. Сам Миленкович смотрелся не лучшим образом, ругался с соперниками, а порой откровенно грубил. Его жёсткий подкат вывел из строя Неймара, но никак не сказался на итоговом результате. У сборной Сербии великолепный подбор игроков в атакующей группе, но вот линия обороны оставляет желать лучшего.
- 21 декабря 2022
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