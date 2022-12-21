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Чемпионат мира — 2022: разочарования турнира, Роналду, Лукаку, Де Брёйне, Нойер, Мартинес, Нуньес, Миленкович, Канселу

Кто на ЧМ-2022 разочаровал больше других? В списке — 10 претендентов
Кирилл Закатченко
Кто на ЧМ-2022 разочаровал больше других?
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Рейтинг формируется на основе ваших голосов.

Завершился очередной чемпионат мира. Мы отобрали игроков, которые разочаровали на турнире в Катаре. В список попали несколько топовых футболистов и одна сборная.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Антирейтинг: кто стал главным разочарованием ЧМ-2022?
Криштиану Роналду (Португалия)
Фото: Francois Nel/Getty Images
1 место

Криштиану Роналду (Португалия)

По правде говоря, Роналду разочаровал ещё до старта чемпионата мира. За несколько дней до турнира звёздный футболист дал скандальное интервью, которое стоило ему места в «Манчестер Юнайтед». Чем же запомнился Криштиану в Катаре? Тем, что заработал спорный пенальти, который сам же и реализовал в игре с Ганой (3:2). А ещё тем, что всеми способами пытался «переписать» на себя гол Бруну Фернандеша в матче с Уругваем (2:0).

Казалось, не так важно, кто забил, главное — победа команды. Но у звёздного ветерана своё мнение на этот счёт.
Без Роналду в основе Португалия выдала свой самый яркий матч на турнире — уничтожила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала. Правда, и вылетела команда Фернанду Сантуша по итогам игры, которую Криштиану начал на скамейке.

Ромелу Лукаку (Бельгия)
Фото: Francois Nel/Getty Images
2 место

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Ромелу приехал на чемпионат мира не в лучшем состоянии. Он пропустил первый матч из-за травмы, а во второй игре вышел на поле всего на девять минут. В 3-м туре с Хорватией (0:0) тренерский штаб предоставил Лукаку весь второй тайм, и этого времени хватило, чтобы попасть в список разочарований.

Бельгиец упустил как минимум три стопроцентных момента в ситуации, когда достаточно было забить один мяч. Форвард так и не стал спасителем команды и попал в разнообразные рейтинги курьёзов турнира. Наверняка каждый из этих моментов он будет видеть в своих страшных снах.

Сборная Дании
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
3 место

Сборная Дании

Пожалуй, именно эта сборная разочаровала больше других. Полтора года назад датчане прекрасно выступили на чемпионате Европы (бронзовые медали), а потом превосходно прошли отбор на ЧМ-2022. Да ещё и дважды прихлопнули Францию в Лиге наций. Некоторые эксперты не без основания считали, что датчане проявят себя и в Катаре. На деле же команда не вышла из простой группы и заняла последнее место. За три матча скандинавы наиграли всего на один гол, да и тот забил центральный защитник Андреас Кристенсен.

Кевин Де Брёйне (Бельгия)
Фото: Michael Steele/Getty Images
4 место

Кевин Де Брёйне (Бельгия)

Четыре года назад бельгийцы впервые в истории попали в тройку призёров чемпионата мира. А вот в Катаре провалились по полной программе — набрали четыре очка, но заняли лишь третье место в группе.

Старательный Де Брёйне так и не набрал ни одного очка по системе «гол+пас». А ещё дал интервью, которое привело к конфликту внутри команды. Кевин заявил, что сборная Бельгии слишком стара для победы на ЧМ-2022, хотя потом объяснил, что его слова вырвали из контекста. Как вы понимаете, далеко не всем в команде понравились такие острые заявления полузащитника.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)
Фото: Alex Grimm/Getty Images
5 место

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Сразу вспоминается эпизод из матча 1/8 финала Аргентина — Австралия (2:1), когда Лионель Месси протащил мяч до чужой штрафной площади и выкатил под удар Лаутаро. Оставалось просто попасть в створ, но Мартинес пробил на трибуну. Нападающий губил один момент за другим и заслуженно потерял место в основе. Пока он сидел на скамейке, юный Хулиан Альварес сполна воспользовался своим шансом. Дошло до того, что тренерский штаб сборной Аргентины так и не выпустил Лаутаро в полуфинальном матче с Хорватией (3:0), правда, предоставил немного времени в финале. В итоге за весь турнир нападающий «Интера» так и не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», хотя и стал чемпионом мира.

Мануэль Нойер (Германия)
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
6 место

Мануэль Нойер (Германия)

В Катаре вратарь не представлял собой образец надёжности. Нойер пропустил четыре мяча в матчах с Японией (1:2) и Коста-Рикой (4:2), при этом сыграв в эпизодах далеко не лучшим образом. В игре с японцами Мануэль прервал прострел, но точно на ногу сопернику, а во встрече с костариканцами отбил мяч прямо перед собой, чем воспользовался Ельцин Техеда.

В итоге немцы бесславно выступили на турнире и покинули его по итогам группового этапа. Ко всем бедам Нойера добавилась ещё одна. Вратарь «Баварии» повредил ногу во время катания на лыжах и выбыл до конца сезона. Кошмарное завершение года!

Дарвин Нуньес (Уругвай)
Фото: Stu Forster/Getty Images
7 место

Дарвин Нуньес (Уругвай)

Первый чемпионат мира в карьере 23-летнего футболиста сложился так, что он наверняка не хочет об этом вспоминать. Уругвайская команда не попала в плей-офф впервые с 2006 года, а сам Нуньес показал ужасную статистику для форварда — ноль голов, ноль передач. Уругвайские болельщики связывали большие надежды с Дарвином, поскольку Луис Суарес и Эдинсон Кавани заметно постарели. Но всё, чем запомнился футболист «Ливерпуля», — жёлтая карточка в заключительной игре группового этапа с Ганой (2:0). Да и в целом в сборной у Дарвина дела идут пока так себе — 16 матчей, три гола.

Федерико Вальверде (Уругвай)
Фото: Clive Mason/Getty Images
8 место

Федерико Вальверде (Уругвай)

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника «Реала» в € 100 млн. Естественно, от футболистов с таким ценником ждёшь очень продуктивной игры, однако Вальверде не оправдал надежд. Федерико выступает за сборную более четырёх лет (47 матчей), но в Катаре смотрелся совсем не так, как в клубе. Возможно, дело в том, что партнёры Вальверде по национальной команде не соответствуют уровню звёзд «Реала». Федерико поехал домой уже после группового этапа и теперь спокойно готовится ко второй части сезона.

Жоау Канселу (Португалия)
Фото: Julian Finney/Getty Images
9 место

Жоау Канселу (Португалия)

Да, сборная Португалии добралась до четвертьфинала чемпионата мира, но Канселу вылетел из основного состава по итогам групповой стадии. Он играл достаточно бледно и не показывал всего, что демонстрирует в составе «Манчестер Сити». В итоге за весь турнир фланговый защитник не сделал ни одного результативного действия. А ещё в памяти остались снимки в португальских СМИ, когда почти все запасные игроки праздновали первый гол в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала. И лишь Канселу остался на своём месте и грустным лицом наблюдал за радостью соотечественников.

Никола Миленкович (Сербия)
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
10 место

Никола Миленкович (Сербия)

За три матча оборона сборной Сербии пропустила восемь мячей, то есть больше двух голов в среднем за игру. С таким показателем тяжело рассчитывать на выход из группы. Сам Миленкович смотрелся не лучшим образом, ругался с соперниками, а порой откровенно грубил. Его жёсткий подкат вывел из строя Неймара, но никак не сказался на итоговом результате. У сборной Сербии великолепный подбор игроков в атакующей группе, но вот линия обороны оставляет желать лучшего.

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