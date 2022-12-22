Самые ожидаемые трансферы зимы в Европе. Куда могут уйти герои ЧМ-2022

В списке — сразу три чемпиона мира, а два игрока из топа сейчас без работы.

Совсем скоро в ведущих европейских лигах откроется трансферное окно. Как правило, зимой громких сделок гораздо меньше, чем летом. Но прошедший в непривычные сроки чемпионат мира способен увеличить количество значимых переходов. Кто из футболистов может сменить клуб в ближайшее время?

Криштиану Роналду: свободный агент → «Аль-Насср»

Звёздный футболист попал в число безработных во время чемпионата мира в Катаре. Как и предполагалось, скандальное интервью возмутило боссов «Манчестер Юнайтед» — они выгнали игрока из клуба. Где бы ни оказался Роналду, будет очень интересно. Если верить AS, то пока Криштиану получил всего одно официальное предложение. Саудовский «Аль-Насср» готов завалить футболиста деньгами (примерно по € 200 млн за сезон), но тот ещё не принял окончательного решения.

Криштиану Роналду Фото: Francois Nel/Getty Images

У саудовцев свой интерес — они рассчитывают, что такой громкий трансфер поможет им выиграть право на проведение ЧМ-2030. «Аль-Насср» надеется, что Роналду примет предложение до конца года. Рождественские праздники португалец проведёт в Дубае — нужно прийти в себя после провального чемпионата мира. Роналду хотел бы выступить на следующем турнире, хотя к тому моменту он уже отпразднует 41-й день рождения.

Коди Гакпо: ПСВ → «Манчестер Юнайтед»

До поездки на чемпионат мира Гакпо ярко проявил себя в составе ПСВ. 23-летний футболист набил очень приличную статистику в первой части сезона — 24 матча, 13 голов, 17 результативных передач. А в Катаре талантливый нидерландец забивал в каждом матче на групповой стадии, но в плей-офф обошёлся без результативных действий. «Манчестер Юнайтед» интересовался Гакпо ещё до ЧМ-2022, а теперь готов пополнить банковский счёт ПСВ на € 50 млн.

Коди Гакпо Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Главный тренер нидерландского клуба Руд ван Нистелрой не исключил, что Коди перейдёт в другую команду уже в зимнее трансферное окно: «Будь у меня выбор, я бы предпочёл, чтобы Гакпо ушёл летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет».

Алексис Мак Аллистер: «Брайтон» → «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико»

До чемпионата мира о Мак Аллистере, наверное, знали только те, кто пристально следит за АПЛ. Турнир в Катаре аргентинец начал в запасе, но Лионель Скалони внёс коррективы после матча с Саудовской Аравией (1:2) и доверил футболисту «Брайтона» место в стартовом составе. 23-летний Алексис отблагодарил тренера качественной игрой и не выпадал из основной обоймы до конца турнира. А главное, что теперь в биографии Мак Аллистера есть почётный титул — чемпион мира.

Алексис Мак Аллистер Фото: Buda Mendes/Getty Images

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» — каждый из этих клубов рассматривает вариант с покупкой аргентинца. Главный тренер лидера АПЛ Микель Артета считает, что Алексис прекрасно впишется в игровую систему команды. «Брайтон», видя такой интерес к работоспособному игроку, ведёт переговоры о продлении контракта. В этом сезоне Мак Аллистер отыграл 14 матчей в АПЛ и забил пять мячей. Он оказался в «Брайтоне» ещё в 2019 году, но после этого пару раз уезжал в аренду на родину.

Эмилиано Мартинес: «Астон Вилла» → «Бавария» или другой клуб Лиги чемпионов

Очевидно, что Мартинес пойдёт на повышение, всё-таки «Астон Виллу» никак не причислишь к числу топ-клубов. Агент вратаря заявил, что его клиент готов к игре в составе клуба-участника Лиги чемпионов. Один из вариантов — «Бавария». Немецкий гранд потерял Нойера до конца сезона и сейчас ищет замену. Правда, в шорт-листе «Баварии» есть ещё парочка достойных кандидатов. Тот же Кейлор Навас, который скучает на скамейке «ПСЖ», или Доминик Ливакович, ставший одним из открытий ЧМ-2022.

Эмилиано Мартинес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мартинес играет в Англии с 2010 года. Он выступал за «Арсенал», сейчас играет за «Астон Виллу». А ещё несколько раз уезжал в аренду в клубы поскромнее вроде «Оксфорда» или «Шеффилд Уэнсдей». На чемпионате мира Эмилиано внёс весомый вклад в победу сборной Аргентины, но при этом несколько раз отметился провокационным поведением. То «Золотую перчатку» подносил к гениталиям, то почтил память Килиана Мбаппе минутой молчания.

Софьян Амрабат: «Фиорентина» → «Ливерпуль»

Сборная Марокко выстрелила на ЧМ-2022, а Амрабат существенно повысил свой ценник. «Фиорентина» расстанется с 26-летним футболистом, если кто-то выложит € 40 млн, хотя его стоимость по Transfermarkt в четыре раза ниже. Авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио предполагает, что агентство Амрабата попытается трудоустроить его в «Ливерпуль».

Софьян Амрабат Фото: Julian Finney/Getty Images

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ещё месяц назад прогнозировал, что Софьян перейдёт в один из ведущих клубов Европы. «Ливерпуль» идеально подходит под такое описание. Ещё один претендент на игрока — «Тоттенхэм». В этом сезоне Амрабат пропустил всего два матча в чемпионате Италии — один раз его оставили в запасе, а во втором случае Софьян не играл из-за перебора карточек.

Иско: свободный агент → клуб АПЛ

Испанец подписал контракт с «Севильей» в августе этого года, а через три месяца стороны расторгли договор. Обычно в таких случаях публикуют шутливые мемы в стиле «Спасибо за всё, легенда!» 30-летний футболист отыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Иско Фото: Fran Santiago/Getty Images

Судя по всему, Иско продолжит карьеру в АПЛ — в его услугах заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». А ещё есть и «Вулверхэмптон», который сейчас тренирует Хулен Лопетеги. Он прекрасно знаком Иско, ведь они вместе работали в «Севилье» и сборной Испании. Кстати, футболист всю карьеру провёл на родине («Валенсия», «Малага», «Реал», «Севилья»).

Энцо Фернандес: «Бенфика» → «Ливерпуль» или «Реал»

Парню всего 21 год, а он уже и чемпион мира, и лучший молодой футболист ЧМ-2022. Прошедшим летом «Бенфика» выхватила игрока у «Ривер Плейт» и заплатила за него € 12 млн, а теперь наверняка получит более внушительную сумму. На талантливого футболиста претендуют «Реал» и «Ливерпуль», а клуб АПЛ готов выплатить отступные, прописанные в контракте. А там, между прочим, € 120 млн! Учитывая, что «Бенфика» умеет выгодно продавать игроков в топ-клубы, она наверняка постарается получить как можно больше денег.

Энцо Фернандес Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпионат мира в Катаре Энцо начал в роли резервиста — в двух первых матчах его выпускали на замену. После этого тренерский штаб дал парню шанс поиграть в основе, и он не подвёл. С того момента молодой футболист регулярно выходил в старте и добрался до золотой медали турнира.

Мемфис Депай: «Барселона» → «Ньюкасл»

Контракт футболиста сборной Нидерландов истекает через полгода. «Ньюкасл» хочет вернуть Мемфиса в АПЛ (он играл за «МЮ» с 2015 по 2017 год), но «Барса» не хочет отпускать игрока без получения компенсации. До чемпионата мира сообщалось, что испанская команда готова расстаться с Депаем на безвозмездной основе, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Но после турнира в Катаре расклад изменился.

Мемфис Депай Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая часть этого сезона сложилась для Мемфиса не лучшим образом. Сначала его держали в запасе, а потом он повредил бедро. В итоге до ЧМ-2022 Депай отыграл всего лишь три матча и забил один мяч. Ожидается, что в скором времени Мемфис проведёт встречу с главным тренером «Барселоны» Хави, по итогам которой многое прояснится.