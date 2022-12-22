Головин и Миранчук снова радуют. Как российские легионеры играли во время ЧМ-2022

Всего несколько дней назад завершился чемпионат мира, и совсем скоро возобновятся европейские лиги. Рассказываем, как готовятся ко второй части сезона ведущие российские футболисты, выступающие за рубежом.

Алексей Миранчук, «Торино»

Предыдущий официальный матч «Торино» провёл 13 ноября. В этот день команда Ивана Юрича обидным образом упустила победу над «Ромой». Она вела вплоть до 90+4-й минуты, однако всё-таки пропустила — 1:1. «Торино» возобновил тренировки 28 ноября — работали все, за исключением пяти участников чемпионата мира.

С 8 по 17 декабря туринская команда провела тренировочный сбор в Испании. Там у неё состоялись два товарищеских матча с местными клубами, представляющими Ла Лигу. 10 декабря «Торино» обыграл «Эспаньол» благодаря голу Алексея Миранчука. Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. В концовке первой половины Алексей нанёс прицельный удар с линии штрафной в дальний угол. После игры издание La Stampa отметило уверенность, с которой играл российский полузащитник.

17 декабря «Торино» провёл второй контрольный матч, на этот раз с «Альмерией». Миранчук снова появился в старте, отыграл 67 минут, но покинул поле без гола. Итоговый счёт — 1:1. Точно известно, что 24-го числа «Торино» встретится с «Кремонезе», а 28-го команду Миранчука ждёт «Монца». Первый официальный матч после паузы футболисты Юрича проведут уже в наступающем году — 4 января сыграют на своём поле с «Вероной».



Как известно, «Торино» арендовал Алексея у «Аталанты» с правом выкупа за € 12 млн. Tuttosport утверждает, что бергамаски заключили с россиянином договор — у клуба есть право продлить контракт с игроком до 2026 года (нынешний истекает летом 2024-го). Такая схема возможна, если «Торино» откажется от выкупа, но она лишает туринский клуб шансов на получение скидки. По окончании сезона руководству необходимо решать, кого из игроков выкупать. За Миранчука придётся заплатить € 12 млн, за Николу Влашича — € 15 млн, за Валентино Лацаро — € 6 млн. Большой вопрос, захочет ли президент «Торино» Урбано Кайро выложить больше € 30 млн.

Александр Головин, «Монако»

Болельщики «Монако» признали россиянина лучшим футболистом команды в ноябре. По итогам опроса полузащитник набрал 46% голосов, опередив Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда. 7 декабря «Монако» провёл контрольный матч с «Севильей» (1:1), а Головин вышел в стартовом составе. Россиянин отыграл первый тайм, но единственный гол команда организовала уже после перерыва.

Затем «Монако» в течение двух дней провёл два товарняка с итальянскими клубами. 16 декабря обыграли «Эмполи» (1:0), 17-го — сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). Головин вышел в основе на второй матч, но результативными действиями не отметился. А вот во встрече с «Лидсом» (4:2) россиянин сыграл гораздо ярче. Александр отдал результативную передачу — скинул мяч головой на Брила Эмболо, а тот спокойно «прошил» вратаря. Позже Головин поучаствовал ещё в двух забитых мячах — на его счету два предголевых паса. В хоккее такие передачи считаются результативными, а в футболе — увы.

Александр Головин отдаёт результативный пас на Брила Эмболо Фото: asmonaco.com

Ближайший официальный матч «Монако» проведёт уже 28 декабря — на выезде с «Осером». А в первый день 2023 года монегаски сыграют на своём стадионе с «Брестом». Пока «Монако» занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, но отставание от третьей строчки составляет всего четыре очка.

Денис Черышев, «Венеция»

Черышев играет во втором итальянском дивизионе. На время ЧМ турнир не прерывался. За этот период «Венеция» провела пять матчей и одержала три победы. Черышев вышел на замену в игре с «Палермо» (1:0), но отбегал всего 12 минут. Из-за повреждения бедра Денис пропустил следующие четыре встречи Серии В. В клубе пока не могут ответить на вопрос о точных сроках восстановления российского футболиста.

Александр Кокорин, «Арис»

В чемпионате Кипра тоже играли без пауз. За время ЧМ-2022 клуб Кокорина провёл четыре официальных матча, однако россиянин принял участие лишь в одном. 28 ноября «Арис» разделил очки с «Пафосом» (2:2), а Александр реализовал пенальти. Теперь на счету российского нападающего пять голов в составе кипрского клуба.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

А вот в следующих трёх матчах Кокорина не было даже в заявке. Позднее главный тренер Алексей Шпилевский сообщил, что у россиянина была микротравма. 22 декабря «Арис» встретится с АПОЭЛом, и на этот матч Кокорина включили в заявку. Сейчас команда Александра занимает четвёртое место в таблице, а ближайшая игра станет для неё последней в уходящем году.

Магомед Оздоев, «Фатих Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» уверенно шагнул в 1/8 финала Кубка Турции — разгромил «Ушакспор» (3:0). Правда, тренерский штаб оставил Оздоева в запасе, и Магомед так и не появился на поле до финального свистка. А вот в товарняках с «Бешикташем» (1:1) и «Антальяспором» (3:2) Оздоев выходил в старте — в каждом из матчей он отыграл по 45 минут. Следующий матч в чемпионате Турции «Карагюмрюк» проведёт 25 декабря с «Адана Демирспор», откуда уже ушёл Артём Дзюба.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Хапоэль» Беэр-Шева

За последний месяц команда Шапи провела несколько контрольных матчей и вылетела из Кубка Израиля. Россиянин отыграл второй тайм в товарищеском матче с «Панатинаикосом» (1:3), а вот в кубковой игре с «Ашдодом» (1:2) вышел на 81-й минуте и почти сразу получил жёлтую карточку. 17 декабря «Хапоэль» встретился с тем же соперником в чемпионате Израиля и на этот раз победил — 1:0. Шапи отбегал все 90 минут, но обошёлся без результативных действий. Следующий матч его команда (занимает третье место в чемпионате) проведёт 24 декабря с «Бейтаром».