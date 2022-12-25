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Главные таланты мирового футбола — из «Норшелланна», за кем следить, что за игроки

Юные таланты мирового футбола собраны не в топ-клубах. Их готовят в чемпионате Дании
Дмитрий Демков
Главные таланты мирового футбола
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Сейчас они ведут «Норшелланн» ко второму в истории чемпионству.

В Дании грандами принято считать «Копенгаген» и «Мидтьюлланн», однако с этим не согласны в «Норшелланне». И если по результатам команда только в этом сезоне обошла вышеуказанных соперников, то по количеству топовой молодёжи давно вышла на их уровень. Мохаммед Кудус, Миккель Дамсгор и Камал Сулемана сейчас зажигают в более именитых клубах, но начинали они как раз в «Норшелланне».

Клуб делает ставку на молодёжь — и это даёт плоды. Кто же тащит команду, которая ещё в прошлом сезоне боролась за выживание, а сейчас отбивается от внимания скаутов клубов из топ-лиг?

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«Норшелланн» — самая молодая команда Европы

Команда лидирует в датском чемпионате, и главная роль в этом у молодёжи. Средний возраст команды — 22,3 года, а игроки U21 получают 73,7% от всего игрового времени. Для сравнения, среди клубов из топ-5 лучший результат по второму показателю у «Барселоны» — 29,5%.

Обычно «Норшелланн» так высоко в таблице не взлетал — этот сезон для клуба во многом прорывной. В прошлом розыгрыше команда была вообще на грани вылета: нынешних лидеров только обкатывали. А сейчас они уже забирают каждую награду Лучшему игроку месяца в лиге.

Андреас Шельдеруп, Эрнест Нуама, Мадс Бидструп и Адамо Нагало — список талантов из «Норшелланна» можно продолжать долго, однако лучше начать с ними знакомиться!

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Андреас Шельдеруп — лидер, отказавший «Ливерпулю»

Андреас — наверно, главный ньюсмейкер команды. Не датчанин, но тоже скандинав — он из Норвегии. Номинально вингер, но может сыграть и на острие атаки. В этом сезоне он уже забил 10 голов и сейчас возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Дании.

В 16 лет Андреас побывал на просмотре в ПСВ, «Аяксе», «Аталанте», «Ювентусе», «Баварии» и «Ливерпуле». Последние даже предлагали ему остаться в своей академии, но норвежец поехал в неожиданно появившийся на горизонте «Норшелланн». «Лучше я буду играть здесь в основе, чем в Англии на уровне U17 или U19», — так он прокомментировал своё решение.

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Андреас очень трудолюбив. Тренеры даже признавались, что им приходилось его ограничивать от проведения дополнительных тренировок. Он правша, но при этом отлично владеет левой ногой — и это очень сильно помогает ему в обыгрыше. Как раз из-за отличного дриблинга его уже сравнивают с Эденом Азаром и Джеком Грилишем.

Своим кумиром он называет Андреса Иньесту, но также отмечает Мартина Эдегора и Эрлинга Холанда. С последними он может сыграть в обозримом будущем — английские топы хотят его забрать уже зимой. А до конкретики пока дошла только «Севилья» — испанцы предложили «Норшелланну» € 10 млн и получили отказ.

Андреас Шельдеруп в матче датского чемпионата

Андреас Шельдеруп в матче датского чемпионата

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Арендованный лидер полузащиты — Мадс Бидструп

Мадсу 21 год. Полузащитник принадлежит «Брентфорду», в Англии у него получалось не очень, поэтому в январе-2022 его на полтора года отдали «Норшелланну». И за это время датчанин стал одним из лидеров команды.

Он любит разгонять атаки после отборов. По числу отборов полузащитник, кстати, лучший в чемпионате — у него их 56. Однако результативными действиями Мадс пока похвастаться не может. Ещё одна его особенность — он умеет завести команду, его игра заставляет остальных действовать на пределе своих возможностей. Эксперты уже только за это называют его лучшим подписанием последних трансферных окон в датском чемпионате.

Мадс Бидструп во время матча с «Хорсенс»

Мадс Бидструп во время матча с «Хорсенс»

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Если ударно проведёт концовку сезона, то после возвращения в «Брентфорд» может побороться за место в составе. А дальше можно и на большее замахнуться!

Эрнест Нуама — талантливый ганец, который мог помочь своей сборной в Катаре

18-летний вингер тоже громко заявил о себе в этом сезоне. В прошлом году он переехал в Данию из ганской академии футбола, с которой у «Норшелланна» соглашение о сотрудничестве. По нему, кстати, до этого в клубе оказались Мохаммед Кудус и Камал Сулемана.

Эрнест предпочитает играть справа, но и в центре атаки показывает себя неплохо. В прошлом сезоне его только подводили к основе, поэтому особо себя проявить не удавалось. А в нынешнем же чемпионате ему доверились сразу и не прогадали — 5+3 в 17 матчах и попадание и предварительный список сборной Ганы на чемпионат мира.

Эрнест Нуама во время матча датского чемпионата

Эрнест Нуама во время матча датского чемпионата

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Дриблинг и скорость — вот его главные сильные стороны. Он очень умело и своевременно идёт в обыгрыш, что позволяет ему создавать опасные моменты. С завершением тоже всё в порядке — поэтому для защиты соперника он всегда представляет опасность. Если после перерыва продолжит в том же духе, то уже летом уедет в топ-чемпионат.

Адамо Нагало — защитник из Буркина-Фасо, который воспользовался шансом

Адамо — центральный защитник из Буркина-Фасо. Ему 20 лет. В Дании он уже второй год, перешёл из той же ганской академии футбола. Шанс ему представился в прошлом сезоне: «Норшелланн» зимой купил защитника, чтобы лучше подготовиться к борьбе за выживание, однако за пару недель до возобновления чемпионата парень травмировался — и тренер доверился молодому Адамо.

Адамо Нагало (слева) уходит с поля после удаления

Адамо Нагало (слева) уходит с поля после удаления

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Буркиниец воспользовался шансом сполна — он застолбил за собой место в основе и не позволил конкуренту вернуться в обойму. В нынешнем сезоне Нагало стал безоговорочным игроком стартового состава и сформировал надёжную связку с 33-летним Кианом Хансеном. Благодаря этому у «Норшелланна» всего 13 пропущенных после 17 туров — лучший результат в лиге.

Летом защитник мог оказаться в «Фенербахче», но решил остаться в Дании. Мечтает играть в Англии или Германии. Вполне возможно, что его мечта скоро осуществится.

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