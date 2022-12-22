«Верх высокомерия». Месси снова разозлит всю Францию?

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре. Лионель Месси стал лучшим игроком турнира и оформил 7+3 по «гол+пас». Сейчас капитан сборной Аргентины празднует успех у себя на родине, но хочет разделить выигранный Кубок мира ещё и с болельщиками «ПСЖ». Кажется, это может не понравиться французской общественности.

Месси хочет показать Кубок мира общественности. Реакция фанатов

Форвард «ПСЖ» попросил команду позволить ему показать болельщикам трофей, сообщает Goal. Однако руководство клуба не уверено, что разрешит ему пойти на такой шаг. Главная проблема заключается в том, что Аргентина в финале ЧМ обыграла Францию. Помимо этого, руководство парижан обеспокоено потенциальной реакцией одноклубника Лионеля Месси и одной из главной ударной силы сборной Франции Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этой встрече, а также местных фанатов.

Лионель Месси Фото: Julian Finney/Getty Images

Месси собирается показать общественности Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ», который состоится 28 декабря. В рамках 16-го тура Лиги 1 парижане сыграют со «Страсбургом». Уже сейчас многие считают, что аргентинцу не стоит показывать Кубок мира фанатам «ПСЖ». Вот реакция некоторых из них.

Ayobami: «Я тоже не поддерживаю это. Хотя это хорошая идея для твоего клуба, чтобы оценить твоё величие и твои достижения. Это очень приятно, но мы все знаем, что в «ПСЖ» ему будут не очень рады, как в «Барселоне». Если бы это была «Барселона» сейчас, даже если бы проиграла Испания в финале, то люди в Испании, особенно в Барселоне, не возражали бы и были бы очень рады за Месси. Потому что он один из них, он не играл за Испанию, но не забывайте, что он жил там с 13 лет. В «ПСЖ» это спровоцирует всех, так что ему не нужно этого делать».

Lander Odunsi: «Это было бы самоубийством. Французы всё ещё испытывают горечь и считают, что всё было подстроено, как и фанаты Роналду».

Joseph: «Верх высокомерия».

Savita Zoom: «Месси – самый скромный человек на свете».

JGB: «Не самое лучшее место для этого».