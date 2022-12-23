Такого футбола мы ждали! «Сити» и «Ливерпуль» выдали зрелище на уровне финала ЧМ

Соскучились по клубному европейскому футболу? После финала чемпионата мира прошло четыре дня, но «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» частично вернули эмоции того вечера. Матч 1/8 финала Кубка лиги по зрелищности действительно похож на зарубу Аргентины и Франции!

Учитывая второстепенный статус турнира и отпуск некоторых участников чемпионата мира, составы команд были не на сто процентов основными. У «Сити» рядом со звёздами вышли Рико Льюис и Коул Палмер, а у «Ливерпуля» — Стефан Байчетич.

Маленький факт, который сразу даст вам понять, что творилось на поле. На 18-й секунде Эрлинг Холанд получил пас из глубины и попытался перебросить мяч через выбежавшего Кивина Келлехера, а в начале второй минуты в забег к воротам отправили уже Дарвина Нуньеса, но того накрыл защитник. Примерно в таком темпе игра проходила и дальше.

Несмотря на быстрый обмен моментами, явное преимущество всё же было у «Сити». Сырая полузащита «Ливерпуля», состоявшая из Тьяго Алькантары и молодых ребят, никак не могла помешать передачам вперёд. Мощный момент был у Палмера, который на шестой минуте умудрился пробить в аут после опаснейшего прострела Холанда.



А вот сам Холанд показал, что проблем с реализацией у него нет. На 10-й минуте игроки «Ливерпуля» не уследили за Кевином Дё Брёйне на своём правом фланге, бельгиец подал в штрафную, а Эрлинг легко опередил Джо Гомеса. 1:0!

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2 Фото: Naomi Baker/Getty Images

В игре «Сити» на первых минутах было прекрасно практически всё. Команда Пепа Гвардиолы устроила дикий прессинг на чужой половине поля и в целом смотрелась гораздо острее соперника. Вдобавок хозяева быстро нашли слабое место «Ливерпуля» и принялись бить во фланг, который закрывал 36-летний Джеймс Милнер. Ветерану явно не хватало скорости, и молодой Палмер его просто разрывал.

А на 20-й минуте неожиданно забил «Ливерпуль». Гол, правда, возник буквально из ничего, и главный герой этого эпизода — Жоэль Матип. Он в фирменном стиле протащил мяч из глубины и отдал хитрый пас на Милнера. Тот уже был в полной свободе и отдал в центр на Фабиу Карвалью, которому оставалось только пробить в угол. 1:1!

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

С середины первого тайма на поле началась совсем жара, потому что «Ливерпуль» прибавил в прессинге и стал чаще и острее отвечать на выпады «Сити». Ближе к перерыву команда Юргена Клоппа лишилась капитана: Милнер травмировался, и вместо него вышел Нэт Филлипс. И резервист сразу же поразил — «сожрал» Холанда, оставшись с ним один на один. Красноречивая статистика первого тайма: 12:4 по ударам, 3:1 по явным моментам. Красота!



Второй тайм начался с гола «Сити». Причём буквально — Рияд Марез забил уже на 47-й минуте. Алжирец принял заброс, убрал на замахе Эндрю Робертсона и пробил в дальний угол. 2:1!

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2 Фото: Stu Forster/Getty Images

Как думаете, сколько времени понадобилось «Ливерпулю», чтобы сравнять счёт? Около минуты! Нуньеса отправили в забег по левому флангу, он легко умчался от защитника и прострелил в центр, а Мо Салах закатил в пустые ворота. 2:2.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2 Фото: Naomi Baker/Getty Images

Время шло, а силы у команд вообще не заканчивались. Наоборот, ощущение, что темп только рос. К беготне от ворот до ворот и моментам добавилась жёсткость, то есть повысился ещё и градус единоборств.



Голы при такой игре не могли закончиться к 48-й минуте, так что «Сити» на правах более острой команды забил снова. И снова поразила аморфность обороны «Ливерпуля»: Натан Аке просто выбежал из-за спин защитников и пробил головой после подачи Де Брёйне. 3:2! Неужели всё настолько плохо, когда нет Вирджила ван Дейка?

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:2 Фото: Stu Forster/Getty Images

А за 15 минут до конца в матче случилось единственное, чего не хватало этой игре. Потасовка! Фабиньо влетел в Родри, тот ответил, а остальные прибежали толкаться. В итоге бразильца даже уронили на газон, а судья наградил главных «героев» жёлтыми карточками.



Игра стала спокойнее лишь к самому концу. По логике «Ливерпуль» должен был насесть на ворота соперника, но своего Килиана Мбаппе (раз уж мы проводим аналогии с финалом ЧМ) у Клоппа не оказалось. 3:2 — «Сити» идёт в четвертьфинал!