Над какими трансферами работают клубы РПЛ? Инсайды о зимнем «окне»

Чемпионат мира закончился, на исходе 2022 год, а значит, совсем скоро откроется зимнее трансферное окно в РПЛ. В этом тексте мы собрали все инсайды на сегодняшний день о ближайших селекционных планах российских клубов.
Таблица переходов РПЛ
«Локомотив»
Пока самая активная команда на рынке. «Локо» уже договорился с «Крыльями Советов» по трансферам Глушенкова и Пиняева. И пусть Пиняев, по нашей информации, сомневался в целесообразности перехода в московский клуб, но обе сделки должны состояться в ближайшее время. Как сообщают наши источники, руководству «Локомотива» удалось убедить Сергея подписать контракт.
Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Также «Локо» активно ведёт переговоры по голкиперу «Химок» Илье Лантратову, полузащитнику «Крыльев» Артёму Соколову и защитнику «Пари НН» Илье Агапову. Есть большая вероятность, что до конца декабря все эти сделки могут быть оформлены. Кроме того, «Локо» ищет иностранного форварда и иностранного же центрального защитника.
ЦСКА
У ЦСКА в приоритете усиление защиты. После ухода Бруно Фукса в аренду команде необходим центральный защитник, и над его приобретением клуб сейчас активно работает. Проблема в том, что, по нашей информации, пока ни один из возможных вариантов не устраивает Владимира Федотова.
Бруно Фукс
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Также ЦСКА уже в ближайшее время может оформить трансфер левого защитника с российским паспортом. Клуб ищет замену Георгию Щенникову, у которого летом заканчивается контракт.
«Спартак», «Краснодар», «Ростов»
Эти клубы трансферной активности пока не проявляют. «Спартак» ведёт работу только по сербскому опорнику «Хетафе» Максимовичу, но в сделке много нюансов. Остальные переговоры ожидаются уже после праздников.
Никола Максимович
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
«Краснодар», по нашей информации, ищет форварда, а «Ростов» рассчитывает приобрести качественного вингера.
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