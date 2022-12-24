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Российская Премьер-Лига, тренер из Сербии Владимир Ивич может возглавить «Краснодар», кто это

В РПЛ собрался ещё один сербский тренер. Чем заслужил он внимание Галицкого?
Никита Паглазов
Владимир Ивич может возглавить «Краснодар»
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Ивич работал у Ивана Саввиди и ещё два года назад мог возглавить московский топ-клуб.

Чемпионат мира в Катаре завершился, пора возвращаться к российской повестке. «Краснодар», перед началом сезона считавшийся претендентом на медали, не оправдывает ожиданий экспертов и болельщиков. Команда после 17 туров РПЛ занимает лишь восьмое место и может в ближайшее время расстаться с главным тренером Александром Сторожуком. По сообщениям израильского издания YNet, руководство клуба уже определилось с кандидатурой на смену 41-летнему россиянину. Это тренер «Маккаби» из Тель-Авива – серб Владимир Ивич. Отмечается, что «Краснодар» предложил 45-летнему специалисту контракт с зарплатой € 1 млн в год. Давайте разбираться, чем же сербский специалист заслужил такое внимание.

Карьера игрока и начало работы тренером

Большую часть своей игровой карьеры Ивич провёл в Сербии и Греции. На его счету 67 игр за «Пролетер» (1998–2004) и 133 матча за «Партизан» (1998–2004), а также почти 200 встреч за греческие АЕК (2005–2007), «Арис» (2007–2008) и ПАОК (2008–2012). В середине нулевых серб мелькнул в мёнхенгладбахской «Боруссии». Среди достижений – три чемпионства с «Партизаном» и один Кубок Сербии.

В 2012 году он завершил карьеру, после чего быстро переквалифицировался в тренера. В июне 2013 года Ивич начал работать с командой ПАОК до 20 лет и в первый же год привёл команду к чемпионскому титулу. Это подтверждает одно из важных качеств Ивича: он умеет добиваться результата в сжатые сроки. В свои дебютные сезоны в трёх первых клубах в карьере серб завоевал два золота и одно серебро.

Владимир Ивич во время работы в ПАОКе

Владимир Ивич во время работы в ПАОКе

Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

В марте 2016 года Ивич был назначен новым главным тренером основного ПАОКа. Игор Тудор, с которым чёрно-белые заняли лишь четвёртое место в чемпионате Греции – 2015/2016, покинул команду, а его сменщик улучшил ситуацию. В следующем сезоне клуб занял вторую строчку по итогам чемпионата и выиграл Кубок Греции. Этот трофей стал для ПАОКа первым за 14 лет. Однако амбиции российского владельца клуба Ивана Саввиди оказались выше: он принял решение расстаться с Ивичем.

Владимир Ивич
Владимир Ивич
экс-тренер ПАОКа

«За восемь лет, которые я был в ПАОКе, я старался изо всех сил каждый день. Либо как игрок, либо как тренер. Я благодарен за предоставленную мне господином Саввиди возможность быть на скамейке запасных этой великой команды, и я горжусь тем, что мы вместе выиграли титул. Я желаю ПАОКу всего наилучшего, потому что он действительно этого заслуживает, и я рад, что тоже внёс свой вклад в создание стабильной команды, которая поведёт клуб ещё выше».

Судьбоносный переезд в Израиль

Взяв годичную паузу, Ивич принял предложение «Маккаби» из Тель-Авива и подписал контракт на два года в мае 2019 года. И в первый же сезон он показал свою «фишку» с быстрыми результатами: клуб стал чемпионом Израиля с рекордным отрывом в 31 очко, уступив всего в одной игре. Попутно команда взяла Кубок и Суперкубок Израиля. На следующий год «Маккаби» повторил успех в чемпионате, пройдя весь сезон без единого поражения.

В Израиле проявилась ещё одна тренерская особенность Ивича: он отлично умеет подстраиваться под слабости соперника. «Я знаю, чего хочу, и, что даже важнее, я представляю, как это правильно реализовать. Лично мне нравится атакующий и агрессивный футбол, с высоким прессингом, но я подстраиваю схему игры под обстоятельства», — отмечал серб в 2020 году.

Владимир Ивич
Владимир Ивич
экс-тренер «Маккаби»

«Моя философия как тренера — выигрывать матчи. Речь идёт о том, чтобы изо дня в день работать с игроками, разговаривать с ними и находить лучшую систему, в которой я могу играть и добиваться победы в каждой игре. Схема может быть разной: 5-3-2, 4-4-2 или 4-3-3. Иногда это зависит от того, кто может выйти на поле».

Серб не боится сложностей, которые могут возникнуть по ходу сезона. В 2019 году Ивич рассказывал, что из-за потери нескольких атакующих футболистов «Маккаби» он буквально по ходу чемпионата поменял систему игры: «Большую часть чемпионата мы играли в расстановке 4-2-3-1 или 4-3-3, но после второго раунда плей-офф отсутствие пятёрки самых креативных игроков вынудило меня сменить концепцию».

Владимир Ивич во время работы в «Маккаби»

Владимир Ивич во время работы в «Маккаби»

Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

«В «Маккаби» у меня было прекрасное время. Я впервые переехал в новую для себя страну, чтобы работать в качестве тренера. Это крупнейший клуб в Израиле, но до моего прихода они три года не выигрывали лигу, что было тяжело для клуба и болельщиков. Когда я приехал, также существовали проблемы с финансовым фэйр-плей, поэтому нам пришлось работать с ограниченным бюджетом, и мы использовали много молодых игроков, которые были в аренде в других клубах Израиля. Но два года, которые мы провели там, были очень успешными, мы выигрывали трофеи. Мы не добились успеха в Лиге Европы, как мне бы хотелось, но я всегда буду помнить эти два года», — отмечал Ивич.

Ивич уехал в «Уотфорд», но его там возненавидели

Успехи специалиста с «Маккаби» были замечены в Англии. В августе 2020 года Ивич отправился работать в Чемпионшип с вылетевшим из АПЛ «Уотфордом». Но у серба совсем не задалось в Англии: команда не понимала требования тренера, он ругался с лидерами, результаты хромали. Несмотря на заверения серба, якобы он основательно подготовился к работе в Англии, уже в декабре Ивич был уволен. Важным эпизодом стал конфликт с лидером клуба – форвардом Троем Дини. Футболист называл стиль управления Ивича «деспотичным» и заявлял, что никому в клубе не нравится работать под руководством сербского тренера.

Владимир Ивич во время работы в «Уотфорде»

Владимир Ивич во время работы в «Уотфорде»

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Дини рассказывал, что Ивич ввёл ряд строгих правил и ограничений, в том числе заставлял игроков оставаться на поле в течение полутора часов после окончания тренировки. А его анализ матчей вызывал скепсис у всех футболистов клуба.

Трой Дини
Трой Дини
экс-нападающий «Уотфорда»

«Вы могли выйти из его комнаты, повернуться к кому-то и сказать: «Боже, я дерьмо». Он заставлял чувствовать себя ужасно. У нас лучшая работа в мире, нам платят за то, что мы играем в футбол, мы работаем четыре или пять часов в день. Но у нас был человек, который заставлял нас чувствовать, что мы недостаточно хороши и всё делаем неправильно. Впервые за 13 лет я ничему не научился у тренера».

Ивич мог оказаться в России ещё летом 2022 года

Серб оставался без работы с декабря 2020 года. И только через 1,5 года, в июне 2022 года, появилась информация, что он может возглавить московский ЦСКА. «Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда. Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», — темнил Ивич. Уже через шесть дней он во второй раз возглавил «Маккаби».

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В текущем сезоне клуб из Тель-Авива идёт на второй строчке в таблице чемпионата, на четыре очка уступая «Маккаби» из Хайфы, участвовавшему в групповом этапе Лиги чемпионов – 2022/2023. Ивич считается лучшим тренером израильской лиги, поэтому и спрос с него гораздо выше. Серба могли уволить в ноябре, на фоне кризиса в «Маккаби». Однако руководство продлило кредит доверия специалисту. Но предложение «Краснодара» может изменить их планы.

Подытожим: чем же привлекательна кандидатура Ивича для «быков»? Серб умеет работать с имеющимся составом и доводить молодых футболистов до основы, поэтому не потребует значительных вливаний. Ивич любит атакующий футбол, его команды высоко прессингуют, при этом способны переключаться в разные режимы, что очень важно для РПЛ. А главное, он умеет быстро давать результат, чего уже заждались как болельщики «Краснодара», так и владелец клуба Сергей Галицкий. И, как показывает практика российского чемпионата, даже относительно неизвестный европейский тренер (например, Абаскаль) положительно выделяется на общем фоне нашей лиги. В любом случае будет интересно будет посмотреть на союз иностранного специалиста (Фарке не в счёт) и «Краснодара».

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