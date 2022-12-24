Звезда АПЛ перезапускает карьеру в Турции. А ведь этот парень стоил € 100 млн!

Помните такого футболиста, как Деле Алли? Он ещё зажигал за «Тоттенхэм», разрывал АПЛ с Гарри Кейном, ездил на Евро-2016, забивал Швеции в четвертьфинале ЧМ-2018 и считался чуть ли не главной звездой британского поколения? После сезона-2017/2018 у него начался сильный спад, который сопровождался нескончаемыми травмами и унылой игрой. В январе 2022 года «Тоттенхэм» отдал 26-летнего полузащитника бесплатно в «Эвертон», где он в 13 матчах набегал 367 минут и не отметился результативными действиями. Теперь англичанин в Турции. Рассказываем, как у него дела.

Как Деле Алли играет в «Бешикташе»

После старта сезона-2022/2023 Алли уехал в аренду на сезон в «Бешикташ» с правом выкупа за € 9,08 млн. Атакующий полузащитник уже во втором матче отметился голом в ворота «Анкарагюджю», но затем пропустил две встречи из-за растяжения мышц бедра. После того как Деле сыграл в шести встречах Суперлиги, главный тренер стамбульцев Шенол Гюнеш рассказал о взаимоотношениях с новичком. «Сначала я не мог повлиять на игроков, теперь я могу легко достучаться до них, но мы пока не нашли общий язык с Деле Алли. Давайте не будем обсуждать его как футболиста. Скажу только, что ожидаю от него большей эффективности», — цитирует специалиста Daily Mail.

Деле Алли в «Бешикташе» Фото: Seskim Photo/Getty Images

С тех пор Алли забил «Серик Беледиеспору» в Кубке Турции, а 21 декабря был заменён уже на 29-й минуте в матче с «Шанлыурфаспором» при счёте 0:2. Когда англичанин уходил с поля, его сильно освистали болельщики. Гюнеш угадал с заменой: его команда совершила камбэк, забив четыре гола (4:2). Экс-полузащитник «Тоттенхэма» получил огромную поддержку от фанатов после неудачи. Деле пытается изо всех вернуться на прежний уровень, а утром в пятницу он разместил в соцсетях фото с мячом и подписью: «Ты спас мне жизнь. Вот почему я буду всегда любить тебя». Так, скорее всего, англичанин поблагодарил футбол, который дал ему дорогу в жизнь.

Как англичанин играл за «Тоттенхэм»

У Маурисио Почеттино полузащитник был одним из лучших. За первые два сезона в «Тоттенхэме» Алли оформил 28+16 в 70 матчах чемпионата Англии. По итогам сезона-2016/2017 англичанин был назван второй год подряд лучшим молодым игроком АПЛ. Он опередил по этому показателю Гарри Кейна, Ромелу Лукаку, Лероя Зане и других прогрессирующих футболистов. Кроме этого, Деле потратил всего 153 матча на первые 50 голов в АПЛ – это третий показатель после Кейна (90) и Сон Хын Мина (151). А до 22 лет хавбек забил 34 мяча и сделал 25 ассистов в АПЛ (шестой показатель в истории лиги), опередив по этому компоненту Лукаку, Райана Гиггза, Криштиану Роналду и Рахима Стерлинга.

Перед стартом ЧМ-2018 Деле Алли оценивался порталом Transfermarkt в € 100 млн. Сейчас – € 14 млн (для сравнения: Гарри Кейн – € 90 млн), и, кажется, если вновь он и доберётся до этой отметки, то не скоро. Главное для игрока – вернуть прежнюю форму. Ему всего 26. «Бешикташ» – отличное место для перезапуска карьеры, особенно когда есть доверие тренера, несмотря на неудачи.