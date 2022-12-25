Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы?

Ещё в конце ноября в «Сочи» появился новый главный тренер. Все знали, что игрокам представили Курбана Бердыева, но официальный сайт клуба молчал. Через пару недель пошли спекуляции: а подписан ли в принципе контракт со специалистом? Или же в последний момент всё может сорваться? Заговорили даже о его возможном возвращении в «Рубин» после отставки Леонида Слуцкого. Но сегодня всё разрешилось: 70-летний тренер официально возглавил «Сочи». Вероятно, вместе с ним в команду придут его помощники Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц.

Что делал Бердыев после ухода из «Рубина»? Сначала неудачно проявил себя в Казахстане

В июне 2019 года тренера уволили из «Рубина». Причина даже сейчас выглядит странной, учитывая, что Бердыева всегда ассоциировали именно с Казанью. Но команда сыпалась. И это с учётом крупных вложений в трансферы и зарплату в том числе тренера. По неофициальным данным, он получал около € 3 млн. При этом сезон-2018/2019 его «Рубин» закончил на 11-м месте. Логичный уход. Вот что сам Бердыев говорил о той истории в эфире «Коммент.Шоу»: «Причины увольнения? Разный взгляд на развитие структуры клуба. И когда пошло, что «надо делать так и так» – тогда сам управляй». Конфликт возник с генеральным директором Рустемом Саймановым. И потушить его не удалось.

Курбан Бердыев Фото: t.me/tractorclub1970

А после этого наступила почти двухлетняя пауза. Каждый раз он был в шорт-листах разных клубов, консультировал «КАМАЗ», «Челябинск», но неожиданно вернулся к работе в Казахстане. В мае 2021-го Бердыева назначили на должность председателя наблюдательного совета «Кайрата». Он изучал структуру работы, консультировал. И ждал интересные варианты. Все уже тогда понимали, что этой работой он долго заниматься не будет. Но предложений от больших клубов не поступило. И уже в августе дважды чемпион России стал главным тренером «Кайрата».

Футболисты были не особо счастливы от такого решения. Уже через пару месяцев пошли слухи, что команда недовольна новым стилем и чересчур оборонительной игрой. При этом сезон они завершили на третьем месте, попали в квалификацию Лиги конференций и взяли Кубок. Не так уж и плохо для старта. Но уже в 2022-м вновь начались проблемы.



Сначала случился арест неформального владельца клуба Кайрата Боранбаева. Это наложилось на неудачный старт в новом году: победы быстро стали сменяться поражениями, а апофеозом происходящего стало поражение 0:6 от «Астаны». Такого унижения болельщики не выдержали. Крупное фанатское объединение AlatauFans написало пост, в котором раскритиковало работу Бердыева. И поставило ультиматум: либо вы меняете стиль, либо уходите в отставку. Тренер явно к этому подготовился. Прошло несколько недель, и он действительно написал заявление об уходе.

Бердыев поехал в Иран: занимался всей структурой клуба, но быстро ушёл

В этот раз большого перерыва в работе не было. Но выбор следующего клуба стал очень неожиданным – иранский «Трактор». Там Бердыев получил полноту власти. Его пригласили заниматься не только главной командой, но и всей вертикалью. Одновременно он получил и должность технического директора.

Курбан Бердыев Фото: t.me/tractorclub1970

Вообще, «Трактор» – один из самых популярных клубов страны с большой историей. Однако Бердыев приходил явно не в лучший момент – в сезон до него команда заняла 13-е место из 16 участников. Хотя до этого всегда была близка к тройке. Естественно, имидж тренера играл на него. Болельщики точно восприняли это назначение с надеждой.

Хотя старт вышел неудачным – поражение и ничья в первых двух турах. Бердыев заявил, что ему нужно пять недель, чтобы поставить игру. И сообщил, что контролирует все трансферы.



Какие-то результаты действительно пришли – к середине ноября Бердыев поднял «Трактор» в середину таблицы. А потом ушёл. Сейчас команда на шестом месте с 18 очками – семь очков от лидирующего «Персеполиса».



Но, судя по всему, Бердыев и не собирался надолго задерживаться в Иране. Хоть и собирал проект под себя. Он всего лишь ждал более интересного варианта. И получил инвайт от «Сочи». Правда, как он будет делить влияние с президентом клуба Борисом Ротенбергом, пока непонятно. Зато возрастные игроки команды точно счастливы. Тот же Кристиан Нобоа уже точно рассказал остальным, как круто работать под руководством опытного тренера.