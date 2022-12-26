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Выплаты за участие игроков в чемпионате мира: сколько положено клубам РПЛ, смогут ли они получить деньги

Шесть клубов РПЛ должны получить от ФИФА выплаты за ЧМ. Только смогут ли?
Полина Куимова
Клубы РПЛ должны получить от ФИФА выплаты
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Представителям чемпионата России полагаются деньги за подготовку футболистов к турниру в Катаре.

ФИФА перед чемпионатом мира — 2010 совместно с Ассоциацией европейских клубов утвердила инициативу, согласно которой к призовым и компенсации за подготовку к турниру добавилась ещё одна выплата — за вклад клубов в развитие футболистов, участвующих на ЧМ. Для этого создали специальный фонд, средства которого формируются из доходов от проведения турнира, а после распределяются между командами.

Первый призовой фонд составил $ 40 млн, перед турниром в Бразилии его увеличили до $ 70 млн, добавив ещё одну программу – страхование клубов. Согласно ей, клубы в течение четырёхлетнего цикла получают средства за травмированных в сборных игроков. В 2015 году выплаты за подготовку повысили почти в три раза – до $ 209 млн с платежом за каждого футболиста в размере $ 10 тыс. за каждый день турнира. Финальная сумма, которую клуб получит за одного игрока, рассчитывается из количества дней, которые он провёл на ЧМ: стартовая точка – две недели до начала турнира (подготовка), финальная – последний матч его сборной.

Затем средства за футболиста распределяются между клубами, в которых он был зарегистрирован в течение последних двух лет: треть суммы выплачивается тому, кто зарегистрировал игрока в сезоне-2020/2021, треть — в котором он провёл сезон-2021/2022, а оставшаяся треть – нынешней команде. То есть если за последние два сезона футболист менял команду, выплаты за его участие на ЧМ получат все, у кого он успел поиграть за это время. При этом нет разницы, вышел на поле он или нет – учитывается именно факт его нахождения в сборной.

Получается, что:

  • подготовка (от 6 до 7 дней) – $ 60 000–70 000;
  • групповой этап – до $ 180 000;
  • вылет в 1/8 – до $ 220 000;
  • вылет в 1/4 – до $ 280 000;
  • матч за третье место – $ 360 000;
  • финал – $ 370 000.
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Кто отправил больше всех игроков на ЧМ и больше всех заработал

Лидер по заработанным средствам – «Манчестер Сити». Хотя по количеству отправленных на ЧМ-2022 игроков на первом месте идёт «Барса»: всё потому, что в английском клубе больше футболистов добралось до «дорогих» стадий.

«Барселона» – 17 игроков

– Рональд Араухо (Уругвай) – групповая стадия
– Андреас Кристенсен (Дания) – групповая стадия
– Роберт Левандовски (Польша) – групповая стадия
– Марк-Андре тер Штеген (Германия) – групповая стадия
– Серхио Бускетс, Жорди Альба, Алекс Бальде, Ансу Фати, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Ферран Торрес (все – Испания) – 1/8
– Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба – Нидерланды) – 1/4
– Рафинья (Бразилия) – 1/4
– Усман Дембеле, Жюль Кунде (Франция) – финал

Выплата: $ 3,1 млн

«Манчестер Сити» — 16 игроков

– Кевин Де Брёйне (Бельгия) – групповая стадия
– Илкай Гюндоган (Германия) – групповая стадия
– Эмерик Лапорт, Родри (Испания) – 1/8
– Мануэль Аканджи (Швейцария) – 1/8
– Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Калвин Филлипс, Фил Фоден, Джек Грилиш (все – Англия) – вылет в 1/4
– Натан Аке (Нидерланды) – 1/4
– Жоау Канселу, Бернарду Силва, Рубен Диаш (все – Португалия) – 1/4
– Эдерсон (Бразилия) – 1/4
– Хулиан Альварес (Аргентина) – финал

Выплата: $ 4 млн

«Бавария» — 16 игроков

– Серж Гнабри, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Лерой Зане, Леон Горецка, Йозуа Киммих (Германия) – групповой этап;
– Эрик Шупо-Мотинг (Камерун) – групповой этап;
– Альфонсо Дэвис (Канада) – групповой этап
– Маттейс де Лигт (Нидерланды) – 1/4
– Нуссайр Мазрауи (Марокко) – матч за 3-е место
– Йосип Станишич (Хорватия) – матч за 3-е место
– Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Лукас Эрнандес (все – Франция) – финал

Выплата: $ 3,55 млн

Российские клубы тоже должны получить выплаты. Сразу 9 экс-игроков РПЛ были на ЧМ-2022

Из нынешних представителей РПЛ на чемпионате мира было всего два футболиста, а вот тех, кто за последние два сезона был зарегистрирован в клубах Премьер-Лиги, оказалось ещё семеро.

«Зенит»: $ 420 000

Деян Ловрен подписал контракт с «Зенитом» в июле 2020-го, поэтому российский клуб получит полную выплату за участие хорвата на турнире. Защитник стал бронзовым призёром, поэтому выплата за его отсутствие почти максимальна – $ 360 000.

Ещё $ 60 000 клубу принесёт Сердар Азмун, который был игроком «Зенита» в сезоне-2020/2021.

Деян Ловрен и Сердар Азмун

Деян Ловрен и Сердар Азмун

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо»: $ 327 000

Муми Нгамалё принесёт динамовцам $ 60 000 (вылет на групповом этапе, в клубе с этого лета), $ 120 000 поступят за участие Гильермо Варелы, который провёл в «Динамо» два сезона, а ещё $ 147 000 – от Себастьяна Шиманьского, так как он был зарегистрирован в клубе последние два года.

Муми Нгамалё/Гильермо Варела/Себастьян Шиманьски

Муми Нгамалё/Гильермо Варела/Себастьян Шиманьски

Фото: Julian Finney/Getty Images /Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин»: $ 207 000

Монтассар Тальби из сборной Туниса провёл сезон-2021/2022 в «Рубине», за что клубу положена компенсация в размере $ 60 000. Также выплаты казанцам должны прийти за Хван Ин Бëма, который был в команде два сезона. Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф, поэтому «Рубину» должны перечислить около $ 147 000.

Монтассар Тальби и Хван Ин Бём

Монтассар Тальби и Хван Ин Бём

Фото: Stuart Franklin, Catherine Ivill/Getty Images

ЦСКА: $ 120 000

Никола Влашич, который также стал бронзовым призёром со сборной Хорватии, принесёт ЦСКА $ 120 тыс., так как он являлся игроком московского клуба в сезоне-2020/2021.

Никола Влашич

Никола Влашич

Фото: Sebastian Frej/Getty Images

«Краснодар»: $ 147 000

Часть за Крыховяка должен получить «Краснодар» – поляк перешёл туда в сезоне-2021/2022 и до сих пор числится игроком клуба.

Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Локомотив»: $ 73 300

1/3 выплат за Крыховяка положена «Локомотиву», которому поляк принадлежал в сезоне-2020/2021, – это около $ 73,3 тыс.

На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные? На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные?

Получат ли клубы эти деньги?

Да, точно так же, как и получали за трансферы. Все средства распределяются через отдельный фонд, для получения денег необходимо зарегистрироваться в специальной системе – все перечисления будут осуществляться через неё. Для выплат установлены определённые сроки, за нарушение которых положены санкции.

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