Шесть клубов РПЛ должны получить от ФИФА выплаты за ЧМ. Только смогут ли?

ФИФА перед чемпионатом мира — 2010 совместно с Ассоциацией европейских клубов утвердила инициативу, согласно которой к призовым и компенсации за подготовку к турниру добавилась ещё одна выплата — за вклад клубов в развитие футболистов, участвующих на ЧМ. Для этого создали специальный фонд, средства которого формируются из доходов от проведения турнира, а после распределяются между командами.

Первый призовой фонд составил $ 40 млн, перед турниром в Бразилии его увеличили до $ 70 млн, добавив ещё одну программу – страхование клубов. Согласно ей, клубы в течение четырёхлетнего цикла получают средства за травмированных в сборных игроков. В 2015 году выплаты за подготовку повысили почти в три раза – до $ 209 млн с платежом за каждого футболиста в размере $ 10 тыс. за каждый день турнира. Финальная сумма, которую клуб получит за одного игрока, рассчитывается из количества дней, которые он провёл на ЧМ: стартовая точка – две недели до начала турнира (подготовка), финальная – последний матч его сборной.

Затем средства за футболиста распределяются между клубами, в которых он был зарегистрирован в течение последних двух лет: треть суммы выплачивается тому, кто зарегистрировал игрока в сезоне-2020/2021, треть — в котором он провёл сезон-2021/2022, а оставшаяся треть – нынешней команде. То есть если за последние два сезона футболист менял команду, выплаты за его участие на ЧМ получат все, у кого он успел поиграть за это время. При этом нет разницы, вышел на поле он или нет – учитывается именно факт его нахождения в сборной.

Получается, что:

подготовка (от 6 до 7 дней) – $ 60 000–70 000;

групповой этап – до $ 180 000;

вылет в 1/8 – до $ 220 000;

вылет в 1/4 – до $ 280 000;

матч за третье место – $ 360 000;

финал – $ 370 000.

Кто отправил больше всех игроков на ЧМ и больше всех заработал

Лидер по заработанным средствам – «Манчестер Сити». Хотя по количеству отправленных на ЧМ-2022 игроков на первом месте идёт «Барса»: всё потому, что в английском клубе больше футболистов добралось до «дорогих» стадий.

«Барселона» – 17 игроков

– Рональд Араухо (Уругвай) – групповая стадия

– Андреас Кристенсен (Дания) – групповая стадия

– Роберт Левандовски (Польша) – групповая стадия

– Марк-Андре тер Штеген (Германия) – групповая стадия

– Серхио Бускетс, Жорди Альба, Алекс Бальде, Ансу Фати, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Ферран Торрес (все – Испания) – 1/8

– Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба – Нидерланды) – 1/4

– Рафинья (Бразилия) – 1/4

– Усман Дембеле, Жюль Кунде (Франция) – финал

Выплата: $ 3,1 млн

«Манчестер Сити» — 16 игроков

– Кевин Де Брёйне (Бельгия) – групповая стадия

– Илкай Гюндоган (Германия) – групповая стадия

– Эмерик Лапорт, Родри (Испания) – 1/8

– Мануэль Аканджи (Швейцария) – 1/8

– Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Калвин Филлипс, Фил Фоден, Джек Грилиш (все – Англия) – вылет в 1/4

– Натан Аке (Нидерланды) – 1/4

– Жоау Канселу, Бернарду Силва, Рубен Диаш (все – Португалия) – 1/4

– Эдерсон (Бразилия) – 1/4

– Хулиан Альварес (Аргентина) – финал

Выплата: $ 4 млн

«Бавария» — 16 игроков

– Серж Гнабри, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Лерой Зане, Леон Горецка, Йозуа Киммих (Германия) – групповой этап;

– Эрик Шупо-Мотинг (Камерун) – групповой этап;

– Альфонсо Дэвис (Канада) – групповой этап

– Маттейс де Лигт (Нидерланды) – 1/4

– Нуссайр Мазрауи (Марокко) – матч за 3-е место

– Йосип Станишич (Хорватия) – матч за 3-е место

– Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Лукас Эрнандес (все – Франция) – финал

Выплата: $ 3,55 млн

Российские клубы тоже должны получить выплаты. Сразу 9 экс-игроков РПЛ были на ЧМ-2022

Из нынешних представителей РПЛ на чемпионате мира было всего два футболиста, а вот тех, кто за последние два сезона был зарегистрирован в клубах Премьер-Лиги, оказалось ещё семеро.

«Зенит»: $ 420 000

Деян Ловрен подписал контракт с «Зенитом» в июле 2020-го, поэтому российский клуб получит полную выплату за участие хорвата на турнире. Защитник стал бронзовым призёром, поэтому выплата за его отсутствие почти максимальна – $ 360 000.

Ещё $ 60 000 клубу принесёт Сердар Азмун, который был игроком «Зенита» в сезоне-2020/2021.

Деян Ловрен и Сердар Азмун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо»: $ 327 000

Муми Нгамалё принесёт динамовцам $ 60 000 (вылет на групповом этапе, в клубе с этого лета), $ 120 000 поступят за участие Гильермо Варелы, который провёл в «Динамо» два сезона, а ещё $ 147 000 – от Себастьяна Шиманьского, так как он был зарегистрирован в клубе последние два года.

Муми Нгамалё/Гильермо Варела/Себастьян Шиманьски Фото: Julian Finney/Getty Images /Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин»: $ 207 000

Монтассар Тальби из сборной Туниса провёл сезон-2021/2022 в «Рубине», за что клубу положена компенсация в размере $ 60 000. Также выплаты казанцам должны прийти за Хван Ин Бëма, который был в команде два сезона. Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф, поэтому «Рубину» должны перечислить около $ 147 000.

Монтассар Тальби и Хван Ин Бём Фото: Stuart Franklin, Catherine Ivill/Getty Images

ЦСКА: $ 120 000

Никола Влашич, который также стал бронзовым призёром со сборной Хорватии, принесёт ЦСКА $ 120 тыс., так как он являлся игроком московского клуба в сезоне-2020/2021.

Никола Влашич Фото: Sebastian Frej/Getty Images

«Краснодар»: $ 147 000

Часть за Крыховяка должен получить «Краснодар» – поляк перешёл туда в сезоне-2021/2022 и до сих пор числится игроком клуба.

Гжегож Крыховяк Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Локомотив»: $ 73 300

1/3 выплат за Крыховяка положена «Локомотиву», которому поляк принадлежал в сезоне-2020/2021, – это около $ 73,3 тыс.

Получат ли клубы эти деньги?

Да, точно так же, как и получали за трансферы. Все средства распределяются через отдельный фонд, для получения денег необходимо зарегистрироваться в специальной системе – все перечисления будут осуществляться через неё. Для выплат установлены определённые сроки, за нарушение которых положены санкции.