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РПЛ-2022/2023: где проведут зимние сборы «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», с кем сыграют

Где проведут зимние сборы клубы РПЛ. И с кем они там сыграют
Кирилл Закатченко
Где проведут зимние сборы клубы РПЛ
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Предпоследняя команда лиги уже вышла из отпуска.

Российский футбол ушёл на зимний перерыв, который продлится до конца февраля. Именно тогда пройдут кубковые матчи, а потом возобновится и РПЛ. Самое время узнать, где команды будут готовиться ко второй части сезона.

«Зенит»

Лидер чемпионата за время зимнего перерыва проведёт два сбора. Первый (15–28 января) пройдёт в Катаре, второй (1–14 февраля) — в ОАЭ. Футболисты «Зенита» ушли в отпуск 28 ноября, он продлится до 31 декабря. После этого команда пройдёт медицинский осмотр, а через пару недель отправится в Катар. Уже известно, что «Зенит» сыграет контрольный матч с иранским клубом «Сепахан». Изначально встречу планировали провести 3 февраля, но затем согласовали перенос на 17-е число. Первый официальный матч в новом году «Зенит проведёт в конце февраля с ульяновской «Волгой» (Кубок России).

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«Спартак»

Основной состав красно-белых вернётся из отпуска 10 января. 11–12-го числа футболисты пройдут углублённый медицинский осмотр, а затем отправятся в ОАЭ. Там подготовка будет разбита на два этапа: первый (13–27 января) состоится в Дубае, второй (30 января — 11 февраля) — в Абу-Даби. На первом «Спартак» ждут контрольные игры с болгарскими клубами: «Левски» (22 января) и «Ботевом» (27-го числа), на втором — Зимний кубок РПЛ.

Московская команда проведёт матчи с «Ростовом» (2 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и «Сочи» (10 февраля). Заключительный зимний сбор красно-белых пройдёт в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

Футболисты «Спартака» на тренировке

Футболисты «Спартака» на тренировке

Фото: vk.com/fcsm_official

«Ростов»

В планах у команды Валерия Карпина два зимних сбора. Первый стартует 14 января, а за несколько дней до этого команда соберётся в Ростове-на-Дону для прохождения медосмотра. Оба сбора пройдут в ОАЭ, второй завершится 15 февраля. Информация о соперниках по контрольным матчам появится позднее. Но уже точно можно сказать, что в первой половине февраля «Ростов» сыграет на Зимнем кубке РПЛ, где его соперниками будут «Спартак», «Краснодар» и «Сочи».

«Динамо»

У бело-голубых в программе три зимних сбора и девять контрольных матчей. Первый сбор (12–22 января) пройдёт в Абу-Даби, второй (26 января — 6 февраля) — в Белеке, третий (10–17 февраля) — в этом же турецком городе. Футболисты «Динамо» выйдут из отпуска 10 января и вылетят в ОАЭ после прохождения медосмотра. 22 января московская команда проведёт контрольный матч с «Оренбургом», 15 февраля — с ЦСКА. Расписание третьего сбора и количество товарняков могут изменить после того, как появится точное расписание Кубка России.

Тренировка московского «Динамо»

Тренировка московского «Динамо»

Фото: vk.com/fcdm_official

ЦСКА

Армейцы соберутся в Москве и пройдут углублённый медицинский осмотр в течение двух дней (5–6 января). Первый сбор (7–20 января) ЦСКА проведёт в Абу-Даби, два других (24 января — 5 февраля и 8–20 февраля) — в Турции. Команда Владимира Федотова планирует провести семь контрольных матчей. Первый состоится 15 января, но соперник пока не определён. 19 января ЦСКА сыграет с «Оренбургом», 27-го числа — с сербским «Партизаном», 31 января — с «Аланией», 4 февраля — с датским «Вайле», 11 февраля — с «Ахматом», 15-го числа — с «Динамо».

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«Ахмат»

Зимние сборы грозненский клуб проведёт в турецком Белеке. Первый стартует 10 января. Всего команда соберётся трижды с тремя выходными между и вернётся в Россию перед кубковой игрой в конце февраля. Уже известно, что 23 января «Ахмат» встретится с сербским клубом «Воеводина», а 11 февраля сыграет с ЦСКА.

«Оренбург»

Футболисты команды ушли в отпуск до 8 января. В этот день они соберутся в Москве, а на 9-е число запланирован медицинский осмотр. 10 января «Оренбург» отправится на первый сбор в ОАЭ. Там команда проведёт два матча: с ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22-е число). Второй (28 января — 7 февраля) и третий (11–23 февраля) сборы пройдут в турецком Белеке. Информация о соперниках по контрольным матчам появится позднее. 26 февраля «Оренбург» приступит к подготовке ко второй части сезона на стадионе «Газовик».

«Краснодар»

Футболисты и тренеры ушли в отпуск 28 ноября, команда соберётся в Краснодаре 9 января. 12-го числа она отправится в ОАЭ, где пройдут два зимних сбора. С 12 по 24 января краснодарцы будут работать в Дубае, а с 28 января по 14 февраля — в Абу-Даби. «Краснодар» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ — его ждут встречи с «Сочи» (3 февраля), «Спартаком» (6 февраля) и «Ростовом» (11 февраля).

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«Сочи»

7 января футболисты пройдут медосмотр и возобновят тренировочный процесс. 25-го числа южане начнут первый зимний сбор в Абу-Даби, где примут участие в Зимнем кубке РПЛ. Их ждут матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком». Второй сбор (15–25 февраля) футболисты «Сочи» проведут в Турции.

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко выйдет из отпуска 13 января. В течение двух дней она пройдёт медосмотр, а 15-го числа отправится на сборы в ОАЭ. Первый пройдёт с 15 по 26 января, второй — с 28 января по 6 февраля, третий — с 8 по 19 февраля. Информация о соперниках по контрольным матчам появится позднее.

Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов»

Игроки самарского клуба соберутся после отпуска в Москве. Медосмотр запланирован на 6 и 8 января. «Крылья» проведут три зимних сбора, все — в турецком Белеке. Первый пройдёт с 9 по 19 января, второй — с 22 января по 3 февраля, третий — с 8 по 20 февраля.

«Пари НН»

Нижегородский клуб планирует провести зимние сборы в Турции. С соперниками по контрольным матчам ещё не определились, поскольку ждут утверждения нового главного тренера.

Тренировка «Пари НН»

Тренировка «Пари НН»

Фото: vk.com/fcnn_ru

«Факел»

Футболисты воронежского клуба выйдут из отпуска 10 января. На следующий день команда пройдёт медосмотр, а 12-го числа отправится на первый тренировочный сбор. Информация о местах проведения товарищеских встреч и соперниках будет объявлена позднее.

«Локомотив»

Отпуск игроков московского клуба продлится до 9 января включительно. 10-го числа команда соберётся в столице и пройдёт медосмотр, а на следующий день отправится на сбор в ОАЭ.

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«Химки»

Подмосковный клуб, в отличие от остальных, уже начал подготовку ко второй части сезона. 15 декабря стартовал первый сбор в Белеке, который продлится до 26-го числа. О дальнейших планах клуб сообщит позднее.

Спартак Гогниев настраивает футболистов на вечернюю тренировку в Турции

Спартак Гогниев настраивает футболистов на вечернюю тренировку в Турции

Фото: ФК «Химки»

«Торпедо»

Сейчас футболисты столичного клуба находятся в отпуске, который продлится до 5 января. Первый сбор москвичей пройдёт в Тамбове с 6 по 11 января. 12 января первая часть игроков отправится на углублённый медосмотр (вторая часть — 27 января). 13-го числа торпедовцы вылетят в Турцию, где их ждут три зимних сбора (13–24 января, 28 января — 9 февраля и 13–24 февраля). 23 января «Торпедо» сыграет с «Аланией», 2 февраля проведёт сразу две встречи («Краснодар-2» и «Нефтехимик»). 16 февраля команда Андрея Талалаева сыграет с молодёжкой «Локомотива» и «Крыльями Советов».

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