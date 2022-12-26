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Сборная России переходит в Азию: как ей отобраться на чемпионат мира, конкуренты, что нужно сделать — примеры

Успех сборных Азии на ЧМ-2022 не в уникальности региона. Это влияние Европы
Константин Кринский
Успех сборных Азии на ЧМ не в уникальности региона
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Что можно взять у стран АФК, если мы туда перейдём? Российский чемпионат от такого подхода только проиграет.

Завтра, 27 декабря, российский футбол может принять решение о переходе из Европы в Азию. По мнению РФС, лучше официально играть в менее статусной конфедерации, чем ждать, когда УЕФА вернёт сборную России и клубы в соревнования под своей эгидой. Примерно та же мотивация с чемпионатом мира: бан не имеет чёткого окончания, и поэтому пролететь мимо ЧМ-2026 можно легко. Так что переход в Азию, по мнению РФС, может решить и эту проблему. Останется только пробиться на чемпионат мира из новой зоны. Если нас туда, конечно, возьмут. Кстати, даже Валерий Карпин подчеркнул, что ЧМ-2022 многим «открыл глаза» на уровень азиатского футбола.

«Чемпионат» – о сборных из АФК, отобравшихся в Катар, и том, почему не стоит удивляться их результатам на ЧМ. Спойлер: клубам и боссам нашего чемпионата такой расклад понравится вряд ли.

Япония — золото ЧМ до 2050 года, академии, полкоманды в Бундеслиге, система

Последние семь чемпионатов мира Япония не пропускает. А ведь в начале 90-х в стране даже не было профессионального футбола. Как за 30 лет Япония совершила прогресс и к чему это привело? Кто-то скажет, что у японцев правильный менталитет – и будет прав: они готовы учиться, пахать, менять и принимать новое. А теперь по порядку.

Игроки сборной Японии на ЧМ-2022

Игроки сборной Японии на ЧМ-2022

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Что стало триггером? В 1993-м Япония сыграла вничью с Катаром и пролетела мимо ЧМ в США (вместо них туда поехала Южная Корея), а футбольные власти взялись за ум: таких драм больше быть не должно. И в этом же году в Японии появилась Джей-Лига – соревнование, послужившее драйвером для развития профессионального футбола в стране.

Сильный внутренний чемпионат. Это последние годы мы видим, как в чемпионате Японии доигрывают Андрес Иньеста, Лукаш Подольски, Давид Вилья и Фернандо Торрес. 30 лет назад случилось нечто похожее – тогда на большие зарплаты в страну приезжали топы вроде Гари Линекера и Зико. Футбол в Японии любили и смотрели всегда, но зарубежный. Интерес к своему развился как раз благодаря мировым звёздам, но только на пенсии. Или перспективным тренерам вроде Арсена Венгера. Постепенно росли коммерческая привлекательность и посещаемость – сейчас топ-матчи японского чемпионата собирают десятки тысяч зрителей.

Заполненный стадион на матче чемпионата Японии

Заполненный стадион на матче чемпионата Японии

Фото: Masashi Hara/Getty Images

Создание общей системы. Профессиональный японский футбол начался сверху, но быстро получил опору – год за годом количество профессиональных клубов росло: и если в 1993-м их было всего 10, то сейчас – в шесть раз больше. Много ли это на страну со 125-миллионным населением? В России профессиональных клубов меньше. А ведь к 2092 году японцы планируют докрутить число клубов до ста. Клубы – это академии и правильная иерархия. Сейчас вся система профессионального японского футбола упакована в три дивизиона, ниже – четвёртый полупрофессиональный, ещё ниже – региональные любительские лиги. Кстати, важно отметить помощь ФИФА – решение отдать ЧМ-2002 Японии и Корее очень помогло: на базе свежей инфраструктуры их прогресс по части развития спорта внутри сильно ускорился.

Отсутствие тепличных условий. В России можно получить многомиллионный контракт и не уезжать в Европу. В Японии так не получится. Лучшие футболисты с детства воспитываются с мыслями о топ-лигах Европы, в юности многие из них отправляются в европейские академии, а лучшие – пробиваются в большие клубы. Просто факт: в заявке сборной Японии на ЧМ-2022 представителей Бундеслиги было больше (8), чем из внутреннего чемпионата (7). Также в составе оказались люди из чемпионатов Бельгии (2), Франции (3), Англии (2), Португалии (1), Испании (2), Шотландии (1). А где Европа, там не только деньги, но и спортивный прогресс. Но местная лига от этого, скорее, страдает – лучшие, как правило, уезжают.

22 главных момента чемпионата мира 22 главных момента чемпионата мира

Что в итоге? Сборная Японии второй раз подряд вышла из группы чемпионата мира. В середине нулевых федерация футбола Японии представила план развития, согласно которому сборная должна выиграть чемпионат мира к 2050 году. Получится или нет, сказать сложно, но понятно одно: достигать поставленных целей японцы умеют.

Южная Корея — европейский опыт, ориентация на США, наследие ЧМ, система

Корейцы не пропускают ни одного чемпионата мира с 1986 года. Как так получилось, что небольшая, но очень продвинутая азиатская страна регулярно играет на ЧМ, иногда безумно удивляет и вообще не даёт в себе разочароваться? Сейчас обсудим.

Игроки Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре

Игроки Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что стало триггером? До 1983 года в стране не было профессионального футбола. Развивать его решили, чтобы идти в ногу со временем: развивался спортивный рынок, местные увлечённо смотрели иностранный футбол, но практически не замечали свой. Чтобы изменить ситуацию, правительство задумалось о создании профессиональных команд.

Ориентация на США. Корейцы плотно сидят на американских культуре и спорте. Оттуда футбольные власти и почерпнули некоторые правила, когда создавали свою систему. Чтобы получить статус профессиональной команды, клуб должен был соответствовать ряду критериев: официальная зарплата игроков, наличие академии, базы и инфраструктуры. С годами правительство разрешило приглашать иностранцев – но за них клубы платили: деньги по прозрачной схеме шли на развитие детского и юношеского футбола.

Наследие ЧМ-2002. Как и с Японией, корейцам очень помог чемпионат мира. Оставшаяся после него инфраструктура дала невероятный импульс – сейчас в Кей-лиге 1 выступают 12 клубов, в Кей-лиге 2 – 11, в Лиге К3 – 16, а в Лиге К4 – 17. Команды первых двух дивизионов – профессиональные, двух других – полупрофессиональные. Кстати, ещё одной важной чертой корейского футбола является последовательность: коучи регулярно повышают лицензию и двигаются вверх – от юниоров через молодёжки к основным составам.

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Европейский опыт. Важнейшая штука для сборной Кореи. В отличие от японцев, корейцы не боятся регулярно приглашать иностранных главных тренеров. С командой работали Гус Хиддинк (2000–2002), Умберту Коэлью (2002–2004), Йоханнес Бонфрере (2004–2005), Дик Адвокат (2005–2006), Петер Вербек (2006–2007), Афшин Готби (2007), Ульрих Штилике (2014–2017) и Паулу Бенту (2018–2022). Европейский опыт также и касается футболистов – на ЧМ в Катаре европейские чемпионаты представляли восемь человек (клубы из Италии, Греции, Испании, Германии и Англии). Ну а главная звезда, которая тащит команду – Сон Хын Мин – играет в европейском топ-клубе – «Тоттенхэме». Ситуация получается аналогичной Японии – большинство звёзд уезжают в Европу, делают неплохой результат, но местная лига звёзд недополучает.

Австралия — уход в Азию, новые принципы, необычный внутренний чемпионат

С 2006 года сборная Австралии не пропустила ни одного чемпионата мира. Как так получилось, что одна из самых удалённых от Европы стран пересобрала структуру своего футбола, поменяла подход и сознательно пошла на усложнение условий ради прогресса? Всё просто.

Игроки сборной Австралии на ЧМ-2022

Игроки сборной Австралии на ЧМ-2022

Фото: Clive Mason/Getty Images

Что стало триггером? До 2006-го Австралия только раз играла на чемпионате мира – в далеком 1974 году. Многие считают австралийцев обособленными и не очень заинтересованными в мировых делах – это долго касалось и футбола. Но он всё-таки проник во все слои здешнего общества, это случилось в начале 90-х. В те годы ФИФА увеличила число участников ЧМ до 32 команд, дав дополнительные квоты всем зонам, кроме Европы и Океании. Австралия и Новая Зеландия просили дать им хотя бы одну, но организация ответила отказом по причине низкого уровня подготовки в Океании. И тогда австралийцы поняли: нужно действовать.

Уход в Азию. Австралия выбрала переход в Азию не вопреки, а во имя развития. Отобравшись в 2006-м на ЧМ в Германию через сложный путь от Океании (в плей-офф обыграли Уругвай), австралийцы заявили о подготовке к смене конфедерации. Интересно, что все на тот момент 45 членов АФК согласились подвинуться ради сильного конкурента. Это было правильным решением: после перехода в Азию австралийцы не пропустили ни одного чемпионата мира, в 2014-м «Вестерн Сидней» взял азиатскую ЛЧ, а в 2015 году сборная Австралии победила в Кубке Азии. От смены зоны выиграла и Новая Зеландия – в 2010-м команда квалифицировалась на ЧМ в ЮАР.

Юные болельщики австралийского «Вестерн Юнайтед»

Юные болельщики австралийского «Вестерн Юнайтед»

Фото: Clive Mason/Getty Images

Новые принципы. После перехода австралийский футбол стал более открытым: футболисты перестали вариться в собственной лиге, а отъезд в зарубежный чемпионат больше не казался чем-то экзотичным. В страну хлынули тренеры-иностранцы с разнообразными методиками, поездки на турниры по Азии тоже дали эффект: Япония, Корея и арабский мир с радостью поделились с австралийцами своими опытом и соображениями, как должен быть устроен футбол. И если раньше мы знали только Тима Кэхилла, то теперь сборная Австралии наполовину состоит из легионеров (заявка на ЧМ-2022): ведущие футболисты играют в европейских лигах: Шотландии (7), Дании (2), Англии (1), Италии (2), Испании (1), Франции (1) и Германии (2).

Необычный внутренний чемпионат. Трудно сказать, насколько расчётливым был план футбольных властей, но чемпионат Австралии в нынешнем виде (придумали в 2004-м) – это уникальная штука. Во-первых, профессиональных клубов в стране всего 10 – и все они собраны в А-лиге. Во-вторых, турнир это закрытый и никто в конце сезона никуда не вылетает. В-третьих, чтобы растянуть сезон, команды играют между собой не два, а три раза (то есть 27 туров). В-четвёртых, есть трудно объяснимый плей-офф с шестью лучшими участниками: первые два отправляются в полуфинал, остальные играют в четвертьфиналах. В-пятых, в плей-офф нет ответных матчей. В-шестых, в А-лиге два титула: за победу в плей-офф и регулярке – победители отправляются в азиатскую ЛЧ. В-шестых, для повышения зрительского интереса в А-лиге только девять клубов представляют Австралию, а ещё один – Новую Зеландию. В-седьмых, сезон играет без пауз во время австралийского лета (с октября по май). Нравится ли всё это местным? Посещаемость обычных игр – 15–20 тысяч зрителей, на топ-матчи собираются 30–40 тысяч. Долгое время в А-лиге действовало правило «Один клуб – один город», это позволило развиться клубу в каждом из восьми регионов. Позже принцип упразднили и расширили лигу до 10 участников.

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Кто ещё от Азии был на ЧМ? Стоит ли России брать пример с остальных?

Катар как футбольная страна вряд ли что-то даст России: слабый интерес местного населения к чемпионату мира и 0 очков сборной в группе перевешивают две победы «Аль-Садда» в азиатской ЛЧ. Аналогично с Саудовской Аравией: только-только выдали лучший матч в истории, обыграв Аргентину благодаря самоотдаче и современному тренеру, но глобально это ни на что не повлияло. Деньги шейхов пока не помогают. Да и у Ирана перенимать особо нечего: внутренняя обстановка толкает лучших игроков покидать страну ради больших зарплат – в России так было только в 90-е. Больше половины игроков Ирана на ЧМ-2022 были «легионерами», а стабильно в составе – всего два-три футболиста из лиги Ирана.

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А от Японии, Кореи и Австралии, вышедших в плей-офф ЧМ, можно взять многое. Эти страны грамотно развивают футбол, не платят игрокам слишком много, активно пользуются оставшейся после ЧМ инфраструктурой (Япония и Корея), впитывают зарубежные методики и ставят амбициозные цели. Всё это позволяет отбираться на каждый чемпионат мира в современной истории. У России такого не получалось. Как и не получалось массово отправлять своих футболистов в европейские лиги: ведь «лучшие должны играть дома», ради этого можно и переплатить.

Получается, просто от административного перехода в Азию российский футбол вряд ли кратно выиграет. Необходимо понимать, зачем это делается. По-прежнему нужна долгосрочная и, что важнее, прозрачная стратегия развития, в которой органично прогрессируют и помогают друг другу все участники: национальная команда, клубы из элиты и сборные поскромнее (с разными формами финансирования), а также академии. Одного перехода в АФК за игровой практикой мало – нужны реформы, планирование и чёткое следование выбранному курсу. Но на данный момент об этом общественности ничего не известно.

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