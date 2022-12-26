Герой Аргентины набил тату в честь триумфа на ЧМ-2022. Он сделал её на памятном месте

Аргентина продолжает сходить с ума после победы национальной сборной на ЧМ-2022. Многие жители страны так или иначе стараются увековечить память о третьем титуле в истории. Главные «виновники» торжества – футболисты – также не остаются в стороне. Девушка защитника Лисандро Мартинеса, Мури Лопес Бенитес, ещё во время чемпионата мира сообщила, что игроки сборной договорились сделать тату, если одержат победу: «Если всё пойдёт хорошо, мы хотим сделать татуировки, чтобы помнить об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Некоторые хотят набить трофей Кубка мира, а кто-то – дату или что-то на арабском языке», – отметила Бенитес.
Первым тату после триумфа сделал один из главных героев финала – Анхель Ди Мария. Он опубликовал фото в соцсетях: большой рисунок Кубка мира расположился на правом бедре. Стало понятно, какое тату в итоге договорились сделать футболисты. Отметим, что на заднем фоне трофея – стадион «Лусаил Айконик», на котором проходил финал ЧМ-2022 с Францией.
«На коже на всю вечность. Когда мы набивали Кубок Америки, другая нога была сохранена для этого момента. Вперёд, Аргентина», – отметил Ди Мария. В комментарии пришёл защитник Николас Отаменди, восхитившись тату партнёра: «Это безумно красиво».
Новая татуировка Анхеля Ди Марии
Фото: Из личного архива игрока
Следующим футболистом аргентинской команды, сделавшим тату с трофеем, стал главный антагонист турнира – голкипер Эмилиано Мартинес. Он набил Кубок мира на левой голени. Эскизы тату Мартинеса и Ди Марии очень похожи. Вероятно, именно такой рисунок появится и у остальных триумфаторов.
Эмилиано Мартинес делает тату с изображением Кубка мира
Фото: Соцсети
В Аргентине хит-парад тату возглавляет Лионель Месси. Капитан сборной – главный герой всех салонов страны. Но существуют как удачные рисунки, так и не очень. На фото ниже – Месси после отдыха в деревне у бабушки.
Неудачная татуировка с Лионелем Месси
Фото: Соцсети
Популярностью пользуется и сам трофей, который изображают, например, на фоне того самого сейва Эмилиано Мартинеса в финале. Кто-то решил набить сетку Аргентины в плей-офф ЧМ-2022.
Татуировки болельщиков в честь победы Аргентины на ЧМ-2022
Фото: Соцсети
Не забыли и про яркую фразу Месси, адресованную форварду сборной Нидерландов Вауту Вегорсту после 1/4 финала: «Que mira bobo?», что переводится как «Что ты смотришь, придурок?»
Жест Эмилиано Мартинеса, адресованный французам после получения приза лучшему вратарю турнира, также останется на коже аргентинцев.
Тату в честь Эмилиано Мартинеса и его жеста после финала ЧМ
Фото: Соцсети
Пока что нет новостей о тату от главного аргентинского героя – Лионеля Месси. Он наслаждается победой в компании семьи и Луиса Суареса в родном Росарио. Но нет сомнений, что Лео отметит одно из главных событий в жизни в виде татуировки.
- 26 декабря 2022
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