«Зенит» в азиатской Лиге чемпионов. С кем бы играла команда и сколько лететь к соперникам?

Российский футбол всё ближе к переходу из УЕФА в АФК. Если это действительно произойдёт, то наши команды через какое-то время (достаточно долгое) сыграют в азиатских аналогах еврокубков. А как бы это было? Представим, что наш лучший клуб — «Зенит» — попал в азиатскую Лигу чемпионов. Да, если это случится, то не сразу: рейтинга у наших клубов, скорее всего, не будет, а значит, о Лиге чемпионов Азии минимум сезон можно будет только мечтать. Но что, если получится попасть туда хотя бы на второй или третий?

Ниже — гид по главным грандам стран корзины Запад (географически нам, скорее, туда, да и Японии, Австралии и Кореи, которые, вероятно, не захотят с нами играть, там нет), с которыми зенитовцы могли бы встретиться в группе и на пути к финалу этого пока что экзотического для нас турнира.

«Аль-Садд» (Доха, Катар)

Главный катарский клуб. Тот самый, где сначала доигрывал, а потом и тренировал Хави. «Аль-Садд» 16 раз становился чемпионом в своей стране и дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов — в 1988 и 2011 годах. Правда, в нынешнем розыгрыше турнира у команды не задалось, и она заняла лишь третье место в группе.



Главной звездой «Аль-Садда» можно считать Акрама Афифа, который стоит € 4 млн и неплохо смотрелся на чемпионате мира в составе слабой сборной Катара. В этом клубе играют и другие игроки, которых вы можете знать: Багдад Бунеджа (€ 4,5 млн), Гильерме (€ 3 млн), Андре Айю (€ 2,2 млн), Хасан Аль-Хайдос (€ 900 тыс.), Санти Касорла (€ 700 тыс.). Общая стоимость состава «Аль-Садда» — € 21,9 млн.



Домашняя арена «Аль-Садда» — стадион имени шейха Джассима бин Хамада, который вмещает 12 946 зрителей.

Домашняя арена «Аль-Садда» Фото: Simon Holmes/Getty Images

А сколько «Зенит» добирался бы из Санкт-Петербурга до Дохи? Без учёта пересадок такой перелёт занимает около 5,5 часа. Расстояние между городами — более 4000 км.

Доха Фото: Julian Finney/Getty Images

«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

«Аль-Хиляль» — гранд не только по меркам Саудовской Аравии, где он становился чемпионом 18 раз. Это лидер азиатской Лиги чемпионов по победам в турнире (4). В нынешнем розыгрыше команда вышла из группы с первого места и теперь ожидает своего матча в 1/8 финала.

Эр-Рияд Фото: istockphoto.com

Главная звезда «Аль-Хиляля» — Матеус Перейра. Этот парень стоит € 10 млн и уехал на Ближний Восток из Европы два с половиной года назад. Другие видные представители клуба: Майкл (€ 8,5 млн), Густаво Куэльяр (€5 млн), Мусса Марега (€ 5 млн), Лусиано Вьетто (€ 2,8 млн), Андре Каррильо (€ 2,5 млн), Одион Игало (€ 2 млн), Салем Аль-Давсари (€ 1,8 млн). Общая стоимость команды — € 49,63 млн.



Играет «Аль-Хиляль» на Международном стадионе имени Короля Фахда. Вместимость арены — 58 398 зрителей.

Домашний стадион клуба «Аль-Хиляль» Фото: Kaz Photography/Getty Images

Прямой рейс из Санкт-Петербурга до Эр-Рияда занял бы у зенитовцев примерно столько же времени, как до Дохи. Расстояние между городами даже чуть меньше.

«Аль-Джазира» (Абу-Даби, ОАЭ)

А вот и представитель Объединённых Арабских Эмиратов. С трофеями у «Аль-Джазиры» всё не так круто, как у предыдущих команд. Клуб лишь трижды становился чемпионом ОАЭ, а азиатскую Лигу чемпионов не выиграл ни разу.



Главная звезда «Аль-Джазиры» — Флорин Тэнасе, которого оценивают в € 4 млн. Другие игроки с высокими ценниками по меркам клуба: Али Мабхут (€ 3 млн), Ашраф Беншарки (€ 3 млн), Абдалла Рамадан (€ 2 млн). Общая стоимость команды составляет € 23,91 млн.



Зато у «Аль-Джазиры» неплохая арена. Стадион имени Мохаммеда бин Зайеда вмещает 42 056 зрителей.

Домашний стадион клуба «Аль-Джазира» Фото: Francois Nel/Getty Images

В Абу-Даби футболисты «Зенита» летели бы более 5,5 часа. Расстояние между этим городом и Санкт-Петербургом — более 4361 км.

Абу-Даби Фото: Dan Kitwood/Getty Images

«Фулад» (Ахваз, Иран)

У Ирана тоже есть свои представители в азиатской Лиге чемпионов. «Фулад», как и «Аль-Джазира», не может похвастать забитым трофейным кабинетом. Три титула чемпиона Ирана — и всё. Несмотря на такие скромные показатели, в нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов команда вышла из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала.



Состав у «Фулада» тоже скромный. Самый дорогой игрок — Ареф Агаси — оценивается всего в € 575 тыс. А суммарная стоимость всей команды составляет € 8,15 млн.



Домашний стадион «Фулада» — «Фулад Арена». Его вместимость — 30 655 зрителей.

Домашний стадион клуба «Фулад» Фото: en.wikipedia.org/wiki/Foolad_Arena

На прямой перелёт из Санкт-Петербурга в Иран у «Зенита» ушло бы примерно 4,5 часа. Расстояние — 3460 км.

Ахваз Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Ахваз

«Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан)

«Пахтакор» — 15-кратный чемпион Узбекистана, но в азиатской Лиге чемпионов добирался максимум до полуфинала (дважды). В нынешнем розыгрыше турнира команда заняла последнее место в группе и осталась без плей-офф.



Главная звезда «Пахтакора» — Одил Хамробеков, у которого самый солидный по меркам клуба ценник (€ 1 млн). Общая стоимость команды — € 9,43 млн.



«Пахтакор» играет на одноимённом стадионе, который вмещает 35 тыс. зрителей. И вы наверняка видели его, ведь именно там сборная России играла товарищеский матч в ноябре.

Домашний стадион клуба «Пахтакор» Фото: en.wikipedia.org/wiki/Pakhtakor_Central_Stadium

В среднем перелёт из Санкт-Петербурга в Ташкент занимает 4,5 часа. Расстояние — 3363 км.

Ташкент Фото: en.wikipedia.org/wiki/Tashkent

«Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)

А это рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Таджикистане — у «Истиклола» их целых 11. В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов команда финишировала последней в своей группе.



Самый дорогой футболист «Истиклола» — Рустам Ятимов, чей ценник составляет € 500 тыс. А суммарная стоимость всех игроков клуба — € 3,48 млн.



«Истиклол» принимает соперников на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 24 тыс. зрителей. И вновь знакомые места — в Душанбе сборная России играла в середине ноября, за три дня до товарищеского матча с Узбекистаном.

Домашний стадион клуба «Истиклол» Фото: wikimedia.org

Перелёт из Санкт-Петербурга в Душанбе более 4,5 часа, а расстояние между городами составляет 3579 км.

Душанбе Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Душанбе

«Аль-Кува» (Багдад, Ирак)

Один из крупнейших и самых успешных клубов Ирака. У «Аль-Кувы» семь чемпионских титулов на родине и ряд других трофеев. В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов команда заняла второе место в группе, но не вышла в плей-офф из-за особенностей регламента (групп 10, поэтому в 1/8 финала играют первые места и три лучших команды со вторых мест).

Самый дорогой футболист «Аль-Кувы» — Мохаммед Касим Маджид. Его оценивают в скромные € 500 тыс., а общая стоимость состава команды — € 4,48 млн.



Стадион «Аль-Кувы» называется так же, как и сам клуб, и вмещает 10 тыс. зрителей.

«Аль-Кува» Фото: Wikimedia Commons

Санкт-Петербург и Багдад разделяет 3135 км, так что перелёт занял бы чуть больше четырёх часов.

Багдад Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Багдад

«Мумбаи Сити» (Мумбаи, Индия)

Представитель Индии всего один раз становился чемпионом своей страны — в прошлом году. А в группе азиатской Лиги чемпионов занял третье место и остался без плей-офф.



Самый мощный ценник в составе «Мумбаи Сити» принадлежит Хорхе Перейре Диасу (€ 500 тыс.). Суммарно футболисты этого клуба стоят € 5,08 млн.



«Мумбаи Сити» играет на Футбольной арене Мумбая, которая вмещает почти 8 тыс. зрителей.

Домашний стадион клуба «Мумбаи Сити» Фото: indiansuperleague.com

Прямой перелёт из Санкт-Петербурга в Мумбаи занимает более семи часов. Расстояние между городами — 5651 км.

Мумбаи Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Ахал» (Аннау, Туркменистан)

Есть свой представитель в турнире и у Туркменистана. «Ахал» не становился чемпионом своей страны, зато залетел в азиатскую Лигу чемпионов. Правда, там всё закончилось последним местом в группе.

Самые дорогие футболисты «Ахала» — Арсланмурад Аманов и Селим Нурмурадов. Оба стоят € 200 тыс., а суммарный ценник команды составляет € 1,8 млн.



Выступает «Ахал» на стадионе «Ашхабад», который вмещает 20 тыс. зрителей.

Стадион «Ахала» Фото: ФК «Ахал»

Лететь из Санкт-Петербурга в Туркменистан «Зениту» пришлось бы не менее четырёх часов. Расстояние — 3133 км.

Аннау Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Аннау

«Аль-Вихдат» (Амман, Иордания)

Добрались до Иордании. «Аль-Вихдат» — 17-кратный чемпион страны и обладатель кучи других внутренних трофеев. Правда, в азиатской Лиге чемпионов всё не так круто: в нынешнем розыгрыше команда стала последней в группе.



Самый дорогой футболист «Аль-Вихдата» — Мохаммад Абу Хашиш — стоит всего € 375 тыс., а целиком состав этой команды оценивается в € 3,48 млн.



«Аль-Вихдат» принимает соперников на стадионе имени Короля Абдалла II. Арена вмещает 13 тыс. зрителей.

Домашний стадион клуба «Аль-Вихдат» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Расстояние между Санкт-Петербургом и Амманом составляет 3177 км. Полёт занял бы примерно такое же время, как и в случае с Туркменистаном.