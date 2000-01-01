Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
Устроят ли Килиан и Эрлинг новую битву титанов?
Старые герои
Лионель Месси и Криштиану Роналду — лучшие форварды последних 10–15 лет. Сложно найти команды, с которыми они играли и при этом не забивали.
Новые звёзды
Но в мировом футболе сияют уже новые звёзды, и главные его герои — это Эрлинг Холанд, который пришёл в АПЛ и стал уничтожать соперников…
…и Килиан Мбаппе, который уже в 19 лет стал чемпионом мира, а четыре года спустя взял серебро.
Что думает Холанд о противостоянии с Мбаппе?
«Не люблю сравнивать себя с другими. Надо быть самим собой. Мне не нравятся такие сравнения».
Параллели с Роналду — Месси?
«В прессе обсуждают их последние десять лет. Они подстёгивают друг друга. Это здорово. Барселона против Мадрида — отличное противостояние. Но я не думаю о таких вещах».
А что говорил Мбаппе о Холанде?
Ранее Килиан намекал, что считает себя более разноплановым форвардом. «Я не просто играю впереди, а ещё слева и справа. Не думаю, что кто-то может менять так позицию каждый год и держать высокий уровень».
Матч мечты
Остаётся дождаться, когда «Ман Сити» и «ПСЖ» вновь встретятся в Лиге чемпионов. Это может случиться уже в 2023-м.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду? Вот что француз и норвежец думают друг о друге
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