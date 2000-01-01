Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду? Вот что француз и норвежец думают друг о друге

А что говорил Мбаппе о Холанде?

Ранее Килиан намекал, что считает себя более разноплановым форвардом. «Я не просто играю впереди, а ещё слева и справа. Не думаю, что кто-то может менять так позицию каждый год и держать высокий уровень».